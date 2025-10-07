Alarmă cu bombă în Arad. Au fost chemați experții SRI

Marți dimineață, la 112 a fost anunțată o posibilă amenințare cu bombă pe o stradă din municipiul Arad, la fața locului deplasându-se echipaje specializate în astfel de evenimente.

La data de 7 octombrie 2025, în jurul orei 9:30, prin 112 a fost sesizată o amenințare cu dispozitiv explozibil, pe o stradă din municipiul Arad, au informat polițiștii.

Potrivit acestora, la fața locului, echipajul de ordine publică a găsit un telefon mobil, și, ulterior, un bărbat.

A fost solicitat un echipaj de ambulanță, și bărbatul a fost identificat. Acesta are 38 de ani, din Arad, cunoscut cu afecțiuni psihice.

În urma controlului corporal, au fost găsite mai multe obiecte și bunuri electronice, pentru analizarea cărora au fost solicitați specialiști din cadrul Serviciului Român de Informații.

A fost constituită echipă de cercetare complexă, sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, urmând a fi efectuate verificări pentru clarificarea stării de fapt și luarea măsurilorhttp:// de urmare.