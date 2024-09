Unul dintre cele mai frumoase teatre din România renaște după un secol. Este o bijuterie arhitectonică cu ornamente cu foiță de aur

O bijuterie arhitectonică veche de un secol este reabilitată cu 15 milioane de euro. Este vorba despre clădirea Teatrului „Mihai Eminescu" din Botoșani, unul dintre cele mai frumoase teatre din România. Are inclusiv ornamente cu foiță din aur.

Teatrul ”Mihai Eminescu„ din Botoșani este unul din cele mai frumoase teatre din România, cu o vechime de peste un secol. De alftel, este și primul teatru orășenesc din Moldova. Construcția sa, la începutul secolului XX, a costat o avere, fiind o adevărată bijuterie arhitectonică. După mai bine de 100 de ani, bombardamente, modificări, decadență și reabilitări întârziate, teatrul din Botoșani își regăsește, în 2024, strălucirea de odinioară.

Un teatru de poveste în nordul Moldovei

Botoșaniul a fost în secolul al XIX lea un târg prosper și cosmopolit în care românii, evreii, armenii, lipovenii, dar și alte etnii au învățat să conviețuiască. Era un oraș negustoresc, mai ales în Centrul comercial, dar și elitist, boieresc, cu frumoase case în stil Seccesion și Art Nouveau, pe Bulevardul Mihai Eminescu sau Pietonalul Unirii și alte zone pitorești. În acest oraș prosper din nordul țării, cultura era extrem de apreciată. Mai ales teatrul. Încă din anul 1865 s-au făcut demersuri la Comitetul general al Teatrelor din România și Ministerul de Interne pentru înființarea unui teatru național la Botoșani. Cererea era foarte mare. Demersurile au eșuat, așa că negustorii bogați și boierii botoșăneni au făcut chetă publică, au strâns o sumă impresionantă și au făcut propriul teatru.

În luna ianuarie a anului 1912 a fost constituită „Societatea pe acţiuni-Teatrul Eminescu”, având 75 de acţionari şi un capital de 400.000 lei. În același an s-a pus şi piatra de temelie a teatrului. Clădirea a fost ridicată cu meșteri din străinătate, după planul arhitectului Grigore Cerchez, în stilul eclectismului de şcoală franceză. Construcția, absolut superbă, a fost finalizată în anul 1914. Teatrul purta numele lui Mihai Eminescu, botoșănean la origine, fiind prima instituție de cultură care a fost numită după marele poet. Tot în 1914 are loc și premiera ”Lorica noastră”, primul spectacol pe scena noului teatru. Clădirea a fost parțial distrusă din cauza bombardamentelor din 1944 și refăcută, în 1958, cu adăugiri în stilul comunist. Teatrul a fost reînfințat în anul 1958 și funcționează până astăzi.

O reabilitare cu cântec, lucrări oprite și sume triplate

La începutul anilor 2000, la Botoșani, clădirea teatrului se degrada tot mai mult. Așa că s-a luat decizia reabilitării complete. Nu oricum, ci după planurile originale din anul 1912. Era o șansă ca bijuteria arhitectonică de la începutul secolului XX să renască. În 2013, a fost obținută o finanțare cu fonduri europene. Mai precis, 5 milioane de euro. În 2014 au început lucrările.

A fost însă o reabilitare românească, cu peripeții și bâlbe. În 2015, când investiția ar fi trebuit finalizată, lucrările erau la numai 20%. În plus, în același an, modernizarea a fost sistatǎ fiindcă au apărut lucrări suplimentare. Mai precis, era nevoie de consolidarea teatrului, lucrări care nu ar fi fost prevăzute inițial. Prima finanțare a fost pierdută, fiind nevoie de noi fonduri pentru reabilitarea teatrului. În plus, cu actualizarea prețurilor la materiale și manoperă, plus lucrări suplimentare, suma s-a triplat, iar reabilitarea teatrului ajunge să coste 15 milioane de euro.

O bijuterie arhitectonică prinde viață

În ultimii ani autoritățile locale au făcut însă eforturi consistente și reabilitarea teatrului se apropie de final. Mai precis, ultimul termen de finalizare a lucrărilor este 24 decembrie 2024. Administrația locală spune că reabilitarea este făcută în proporție de 97%, fiind executate lucrări în zona sălii de spectacole. În momentul de față, teatrul din Botoșani a redevenit bijuteria arhitectonică de altădată, modernismul cu aerul de epocă îmbinându-se perfect. La redeschidere, cel mai probabil va fi unul dintre cele mai frumoase teatre din România.

Teatrul beneficiază de o sală de spectacole amplă, cu un aer de epocă, cu o acustică foarte bună. În plus, sunt montate și candelabre uriașe, hand-made. În plus, teatrul va fi dotat cu multe săli de repetiție, băi moderne, două lifturi dar și multe dispozitive hi-tech care vor putea fi controlate de la distanță. Atmosfera este însă una de început de secol XX, cu ornamente, statui ce reprezintă muzele artelor, dar și lucrături unde a fost utilizată inclusiv foiță de aur. În plus, a fost demarată și licitația pentru reabilitarea grădinii de vară a teatrului, o zonă superbă, cu terasă și scenă exterioară.