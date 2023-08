Muzeul Brătienilor ar putea fi desființat. Director: „Cum să tratezi un muzeu ca pe o fabrică de rulmenți?”

Muzeul Național Brătianu riscă să fie desființat la trei ani de la inaugurare în urma măsurilor de austeritate prevăzute în proiectul unei ordonanțe guvernamentale. Circa 61% dintre instituțiile publice de cultură sunt afectate.

Ordonanța impune comasarea, desființarea, reorganizarea, fuzionarea sau transferul instituțiilor publice cu mai puțin de 50 de angajați. Un număr de 49 de muzee din țară și numeroase alte instituții de cultură vor fi afectate de această decizie.

Printre ele, se află și Muzeul Național Brătianu care a fost deschis publicului la 1 iunie 2020, după ce a preluat în administrare Vila Florica din orașul Ștefănești, județul Argeș. Vila Florica este conacul în care s-a născut și a trăit familia Brătianu, cea mai importantă familie de oameni politici români.

„Nu sunt măsuri de austeritate, ci un atentat la cultură”

Muzeul Național Brătianu este singurul muzeu național din Argeș. Anual îi deschid ușile între 7.000 – 8.000 de vizitatori. În cadrul instituției s-a creat un patrimoniu propriu și interesant, deși instituția a preluat Vila Florica cu pereții și podelele goale.

La 1 iulie 2023 a fost amenajată și oferită spre vizitare sufrageria familiei Brătianu, după ce, în decembrie 2022, a fost realizat dormitorul lui Ion C. Brătianu, spațiu care poartă numele de „Odaia Vizirului”.

Doar că măsurile propuse de Guvern ar putea afecta decisiv activitatea muzeului.

„Nu pot fi numite măsuri de austeritate, fiindcă nu a fost prezentat un studiu de impact, un calcul clar care să le arate eficiența. Așa că nu le pot considera măsuri, ci un atentat la cultură. În urma acestui atentat, de exemplu, instituția pe care o conduc și la crearea căreia am contribuit decisiv, de la zero - mă refer la Muzeul Național "Brătianu" - ar dispărea. Instituția care memorializează opera părinților fondatori ai României n-ar mai exista, după doar trei ani și jumătate de existență. Mă gândesc cu groază că vatra Brătienilor ar putea redeveni motel, pensiune sau loc de petreceri cu lăutari pentru oricine ar avea chef”, a precizat Mihai Alexandrescu, directorul Muzeului Național Brătianu.

Instituția cuprinde în organigramă 13 posturi, dar prin concurs sunt ocupate doar nouă. Cu un număr redus de angajați, la muzeu s-au desfășurat foarte multe activități culturale, dedicate oamenilor de toate vârstele.

„În țară există instituții muzeale mai vechi de 100 de ani. Muzeul Național Brătianu are doar trei ani și jumătate. Sigur că nu ne comparăm cu instituțiile veterane și că mai avem multe de făcut de acum înainte. Dar am pus bazele - și sunt solide, din toate punctele de vedere. Sper că perioada istorică pe care Muzeul Brătianu își propune s-o recupereze și s-o prezinte, deși se adresează unei nișe, să fie înțeleasă și apreciată de cât mai mulți vizitatori”, spune directorul Muzeului Național Brătianu.

La aproximativ trei ani de la înființare, reprezentanții muzeului iau în calcul varianta desființării instituției.

„Da, conform ordonanței, ar exista posibilitatea de a fi desființată această instituție. Cred că ne facem de rușine pe tot continentul cu asemenea hotărâri negândite. Că măsuri nu pot să le numesc. În spatele unor măsuri există calcule, studii, previziuni. În cazul de față, avem ceva de genul: ai mai puțin de 50 de angajați, nu meriți să exiști. Am văzut foarte multe muzee de pe continent. Unele cu 20, 30 de angajați. Absolut superbe. Într-un muzeu lucrează oameni pasionați, specialiști care își lasă sănătatea la restaurare, la conservare, în cercetare! Cum să tratezi un muzeu ca pe o fabrică de rulmenți? Sper că nu se va ajunge aici”, a conchis directorul Mihai Alexandrescu.

Muzeul Naţional "Brătianu" are sediul în Vila Florica, fosta reşedinţă a familiei Brătianu din Ştefăneşti. Instituția a fost inaugurată pe 24 mai 2020, în prezenţa fostului premier Ludovic Orban şi a fostului ministru al Culturii Bogdan Gheorghiu.

Înainte de a deveni muzeu național, la Vila Florica a funcţionat Centrul de Cultură „Brătianu", instituţie care s-a aflat în subordinea Consiliului Judeţean Argeş.