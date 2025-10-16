A murit Horea Uioreanu, fost deputat și președinte al Consiliului Județean Cluj

Horea Uioreanu, fost președinte al Consiliului Județean Cluj și fost deputat în Parlamentul României, a murit joi, 16 octombrie, la vârsta de 65 de ani. El se afla într-un centru pentru vârstnici din Gilău, unde era îngrijit din luna august.

Horea Uioreanu era rezident al Centrului pentru vârstnici Caro din Gilău. Personalul medical al instituției afirmă că fostul președinte al CJ Cluj a beneficiat de toată îngrijirea necesară pentru a-i ameliora suferințele cauzate de bolile de care suferea.

„Pe parcursul acestei perioade, personalul centrului i-a oferit întreaga asistență și îngrijire necesară, contribuind la ameliorarea suferințelor generate de afecțiunile de care domnia sa suferea”, au declarat surse medicale pentru Mediafax.

Mama lui, alături până la final

De asemenea, mama fostului deputat i-a fost permanent alături, alegând să devină și ea rezidentă în același centru, pentru a-l sprijini în ultimele luni de viață.

„Domnul Horea Uioreanu a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă o familie devotată, care i-a fost aproape până în ultimele clipe, precum și amintirea unei vieți dedicate serviciului public”, au mai menționat sursele citate.

Horea Uioreanu a fost o figură cunoscută în politica locală și națională, fiind ales deputat și, ulterior, președinte al Consiliului Județean Cluj în 2012.

Scandaluri și probleme în justiție

De-a lungul carierei sale, Uioreanu a fost implicat în mai multe controverse și dosare de corupție. În 2018, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat definitiv la 6 ani și 4 luni de închisoare pentru luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată și tentativă de spălare de bani. În același dosar au fost condamnați și oamenii de afaceri Ioan Bene, la 3 ani și 8 luni de închisoare, respectiv Vasile Pogăcean, la 3 ani de închisoare.

Horea Uioreanu fusese reținut de procurorii DNA în 28 mai 2014, pentru cinci infracțiuni de luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la spălare de bani, fiind ulterior arestat preventiv alături de Ioan Bene și Vasile Pogăcean.

Viața personală și familia

Fostul deputat a avut un fiu din prima căsătorie, Alexandru, care a fost implicat într-un scandal în decembrie 2012, când, la vârsta de 16 ani, a fost reținut pentru trafic de hașiș. În septembrie 2013, Alexandru a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare cu suspendare.

De asemenea, în august 2012, Horea Uioreanu a fost audiat ca martor în dosarul lui Dumitru Samson, fiul vitreg al fostului ministru liberal al Apărării, Corneliu Dobrițoiu, acuzat că ar fi plătit interlopi din Alba pentru a influența votul la referendumul privind demiterea președintelui Traian Băsescu. Procurorii susțineau că unele întâlniri ar fi avut loc la sediul PNL Cluj, condus de Uioreanu, acuzație pe care acesta a negat-o.

Horea Uioreanu a fost căsătorit și cu Elena Uioreanu, deputat PNL. Cei doi s-au căsătorit în 2007, dar au divorțat în 2013. Fosta sa soție a avut o ascensiune politică rapidă, a ocupat funcții de consilier județean, șef de birou parlamentar și consilier al fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu. În 2012, Elena Uioreanu a fost aleasă deputat cu sprijinul direct al soțului său.