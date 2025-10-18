A murit cunoscutul pianist Mircea Tiberian. Artistul a fost găsit fără suflare în camera sa de hotel, după un concert la Galați

Mircea Tiberian, cunoscut pianist şi compozitor de jazz, a murit sâmbătă, la Galați, la vârsta de 70 de ani.

Vineri seară, artistul a susținut un concert alături de „Nicolas Simion Quartet”, fiind invitat special în cadrul unui eveniment organizat la Jazz Society Club din Galați. Potrivit apropiaților, după concert, pianistul s-a întors la hotelul unde era cazat. Dimineață, un coleg de trupă a observat că Mircea Tiberian nu coborâse la micul dejun și a mers să verifice situația. Din nefericire, artistul a fost găsit fără suflare în camera sa.

Din primele informații, se pare ca bărbatul era cardiac și se afla sub tratament.

Echipajul SMURD sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat, fiind declarat decesul.

„Am ramas fără cuvinte... Ce imensă pierdere!... Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină”, a transmis compozitorul Ionel Tudor, pe FB.

Mircea Tiberian a fost unul dintre cei mai importanți pianiști și profesori de jazz din România, cunoscut pentru contribuția sa semnificativă la dezvoltarea genului și pentru numeroasele sale colaborări internaționale.

Născut în Cluj, în 1955, Mircea Tiberian şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa în Sibiu, unde şi-a făcut debutul în cadrul Festivalului Internaţional de Jazz din 1974.

De-a lungul anilor a urcat pe scenă alături de muzicieni precum Larry Coryel, Tomasz Stanko, Herb Robertson, John Betsch, Lisle Ellis, Maurice de Martin, Chris Dahlgren, Horst Nonnenmacher, Adam Pieronczyk, Theo Jorgensmann, Nicholas Simion şi de artişti de jazz români extraordinari precum Johnny Răducanu, Anca Parghel, Dan Mândrilă.

În calitate de pianist şi compozitor a lucrat în diverse setup-uri din jazz, improvizaţie şi New-Music.

Printre premiile primite se numără Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1990, 1996, 2000, 2003), Premiul Muzicianul Român al Anului (2003, 2007, 2008), precum şi Bursa Enescu – Brâncuşi, oferită de Institutul Cultural Român (2006).

Este fondatorul şi coordonatorul secţiei de jazz din cadrul Universităţii de Muzică din Bucureşti. În 1987 obţine premiul „Muzicianul român al anului”, iar în 1990, 1996 şi 2000 câştigă Premiul Uniunii Compozitorilor din România .