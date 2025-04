Titularizarea și angajările în învățământ 2025 se deblochează începând de mâine

Profesorii pot fi angajați din nou prin titularizare sau cu contracte pe perioadă determinată. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și publicat în Monitorul Oficial. Măsura vine în contextul în care mii de posturi au rămas neocupate, după ce guvernul înghețase angajările. Deblocarea angajărilor este așteptată cu interes de cadrele didactice, dar și de directorii de școli care se confruntă cu lipsa de personal calificat. Concursul național de titularizare 2025 este confirmat ca fiind în calendarul normal, cu probe scrise programate în iulie.

Ministerul Educației a anunțat oficial că, începând de mâine, 30 aprilie 2025, se deblochează angajările în sistemul de învățământ preuniversitar. Decizia vine în urma unei derogări aprobate de Guvern care permite ocuparea posturilor vacante sau rezervate, inclusiv prin concursul național de titularizare.

Potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial, unitățile de învățământ pot relua procedurile de angajare pentru cadrele didactice, atât pe durată determinată, cât și prin contracte de titularizare. Aceasta înseamnă că școlile vor putea angaja profesori pentru a acoperi lipsurile existente, fie prin contracte standard, fie prin plata cu ora – o soluție adesea folosită pentru suplinirea orelor neacoperite.

Ce înseamnă deblocarea celor peste 60.000 de posturi pentru sistemul de educație

Blocajul angajărilor instituit anterior în cadrul măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare a pus o presiune majoră pe școli, în special în contextul în care multe posturi rămăseseră neocupate sau acoperite temporar. Redeschiderea angajărilor este văzută ca o gură de aer pentru directorii de unități școlare, care pot acum să organizeze concursuri și să semneze contracte de muncă pentru posturile vacante.

Este important de menționat că se permite inclusiv angajarea profesorilor prin plata cu ora, un mecanism prin care dascălii pot prelua ore suplimentare, în special în cazurile în care nu există titulari disponibili. De asemenea, pot fi încheiate contracte pe perioadă determinată, o soluție frecvent utilizată în cazul suplinitorilor sau al profesorilor care înlocuiesc temporar titulari plecați în concediu.

Când va avea loc examenul de titularizare, în 2025

Conform calendarului publicat de Ministerul Educației, concursul național de titularizare din 2025 se va desfășura în mod normal, cu înscrieri și etape de selecție stabilite în perioada imediat următoare. Deblocarea angajărilor asigură, astfel, cadrul legal necesar desfășurării concursului și ocupării posturilor pe termen lung.

Lipsa profesorilor, consecințe directe pentru elevi

Lipsa de profesori afectați de incertitudinea locului de muncă sau retrași din sistem duce la instabilitate în școli, mai ales la materiile considerate „grele”. În unele cazuri, elevii din licee bune rămân fără profesor titular la clasă ani la rând, fiind nevoiți să se bazeze pe suplinitori sau pe meditații.

Chiar și liceele de elită din România se confruntă cu o problemă care devine tot mai gravă de la an la an: lipsa profesorilor. „S-au pensionat colegi la fizică, informatică și limba română și nu a venit nimeni să ocupe posturile. Am apelat cu rugăminți la colegi să ia ore în plus. Unii aveau deja 32 de ore și au mai acceptat, pentru că la începerea școlii copiii nu aveau profesor”, spune directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale” din București, Andreia Bodea. În ultimii 10 ani doar câțiva profesori tineri au reușit să se titularizeze în școala pe care o conduce. Iar cele mai afectate sunt materiile considerate esențiale în economia cunoașterii moderne: matematică, informatică și fizică.

Contextul mai larg: măsuri bugetare și nevoia de personal

Decizia de deblocare a posturilor în învățământ vine pe fondul unei presiuni tot mai mari din partea sindicatelor și a comunității educaționale, care au semnalat în repetate rânduri lipsa acută de personal și riscul compromiterii calității actului educațional. În paralel, alte sectoare bugetare rămân în continuare afectate de restricțiile privind angajările, în timp ce educația beneficiază acum de o derogare punctuală, dat fiind caracterul esențial al acestui domeniu.