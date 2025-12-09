search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
Asociația „Cred în România” anunță o nouă echipă de conducere formată din șase directori de departament

Publicat:

Asociația „Cred în România” își întărește structura organizațională prin numirea unei echipe de conducere cu experiență și implicare constantă în proiectele asociației. Noii lideri, consacrați în domeniile lor de activitate profesională, asigură stabilitatea, continuitatea și direcția strategică necesare dezvoltării organizației.

Asociația „Cred în România” are o nouă conducere FOTO: FB
Asociația „Cred în România” are o nouă conducere FOTO: FB

Conducerea actuală a Asociației este asigurată de Justin Anghel, fondator și Președinte al Asociației, împreună cu o echipă de șase directori de departament formată din Elie Brandmeyer, Ionuț Daniel Coleașă, Carmina Pohonțu, Roxana Purcaru, Adrian Țuluca și Ana Vicoveanu. Mihai Bârsan și Marcel Bălțescu formează Consiliul Director alături de Președintele Asociației.

Fondator și Președinte al asociației, Justin Anghel este avocat cu o experiență de 10 ani la una dintre cele mai mari case de avocatură din România. Este în același timp cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității din București și la Colegiul juridic franco-român de studii europene Sorbonne Paris 1.

Membru în Consiliul Director, Mihai Bârsan este fondator The Engine și ajută organizații comerciale și non-profit să își găsească direcția, să creeze sens și avantaj strategic.

Membru fondator și parte din Consiliul Director, Marcel Bălțescu este avocat și doctorand în cadrul Facultății de Drept a Universității din București, unde conduce seminare de drept civil pentru studenții din anul I.

Director juridic și administrativ, Elie Brandmeyer este cadru didactic la Colegiul juridic franco-român de studii europene, dar și doctorand în drept civil la Universitatea din București și la Universitatea din Lorraine, Franța.

Ionuț Coleașa este directorul departamentului de parteneriat strategice. Este partener CITR și practician în insolvență, specializat în restructurare financiară și protejarea valorii din afaceri.

Carmina Pohonțu este specialistă în marketing digital cu o experiență solidă de 10 ani formată atât în cea mai mare agenție de publicitate din țară, cât și în cadrul unui start-up românesc de succes. În prezent dezvoltă strategii de marketing pentru CBRE.

Roxana Purcaru este Directorul departamentului de Comunitate și Integrare. A studiat Drept și Management și la 23 de ani a decis să urmeze calea antreprenoriatului. A fondat Maigre, un brand sustenabil de modă căruia în 2020 i s-a alăturat Mitzoko, un brand de jucării textile, certificate pentru copii.

Adrian Țuluca conduce departamentul de comunicare și relații strategice. Are peste 25 de ani de experiență în marketing și comunicare și este cofondator al Grupului de Comunicare Propaganda, agenție care a susținut dezvoltarea unor branduri românești de succes și care gestionează un portofoliu valoros de mărci locale.

Ana Vicoveanu conduce departamentul de sponsorizări a asociației. Inginer de profesie, are o experiență vastă în activități sociale de anvergură, fiind distinsă drept unul dintre tinerii de impact în cadrul promoției 2024 din Forbes 30 under 30. În prezent are un portofoliu vast de clienți cărora le oferă consultanță imobiliară în cadrul CBRE.

Este pasul firesc al unei organizații în continuă creștere, în care membrii cei mai activi, cu reputație solidă în domeniile lor de activitate, au decis să își asume rolurile care asigură cadrul structural necesar dezvoltării unor inițiative de impact menite să consolideze încrederea în România”, susține Justin Anghel, președintele asociației. 

Asociația „Cred în România” este o mișcare non-profit, non-politică și cultural-civică, formată din peste 30 de voluntari care promovează un mesaj echilibrat de optimism și încredere în societate.

S-a remarcat prin proiecte de anvergură precum „Catalizator”, competiția națională anuală de artă cu cele mai mari premii destinate tinerilor artiști români, și „România vrea să te cunoască” care reconectează tinerii din diaspora cu mediul profesional și cultural românesc prin stagii de practică și oportunități de carieră.

