Interviu Reginele matematicii. Cine sunt cele patru fete care au adus României cel mai bun rezultat din istorie la Olimpiada Europeană

Mălina-Carla Pavel, Aida Mitroi, Carina Maria Viespescu și Ioana Stroe sunt cele patru adolescente care au transformat România în campioana Europei la matematică, prin rezultatele lor excepționale la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete. La nivel mondial, se clasează pe locul doi, pentru că în competiție sunt invitate și țări din afara continentului. Rezultatul lor este cel mai bun din istoria participării țării noastre la acest concurs. Am stat de vorbă cu trei dintre cele patru eleve olimpice, dar și cu profesorul care le pregătește pe două dintre acestea pentru a afla ce stă în spatele succesului.

Mălina-Carla Pavel: ,,Pasiunea pentru Matematică a apărut când rezolvam puzzle 3D"

La 17 ani, Mălina-Carla Pavel este cea mai bună matematiciană din Europa. Tânăra, care învață la un liceu de stat din Pitești (Colegiul Național „Alexandru Odobescu"), a obținut cel mai mare punctaj - 30 de puncte - dintre toate participantele din țările oficiale din competiție.

Munca din spate e de câțiva ani buni, încă de la prima olimpiadă, de la primul concurs. După cele două zile de concurs, intuiam că o să iau aur, însă în nicio clipă nu mă așteptam să fiu chiar prima. Nu cred că se aștepta nimeni. Mi-am dorit mult să fac bine și mă bucur de rezultat!

Ca să ajungă la acest rezultat, a urmat mai multe programe de pregătire.

,,Spre exemplu, în vara 2025, cei de la Societatea de Științe Matematice m-au trimis o lună la Chicago, la o tabără care se numește MOP - unde am fost doi copii din Români - pe baza rezultatelor de la olimpiadă. Acolo am făcut mate alături de lotul american", arată tânăra.

De unde dragostea pentru Matematică? Adolescenta explică:

,,Pasiunea pentru Matematică a apărut de mică, când rezolvam puzzle-uri 3D. Pentru mine, matematica te ajută să îți dezvolți modul de a gândi și de a rezolva probleme care par imposibile la început".

Mălina are și alte pasiuni. Îi place muzica clasică, iar compozitorul ei preferat este Strauss. În viitor își dorește să urmeze două facultăți: de Matematică și Informatică.

,,Mi-ar plăcea să inspir viitoarele generații, cum și alții, la rândul lor, m-au inspirat pe mine".

Carina Maria Viespescu: ,,Povestea mea este un mesaj pentru toți cei care cred că este prea târziu, că timpul a trecut deja"

Carina Maria Viespescu, medaliată cu aur, are 18 ani și provine din Craiova. Clasele I-VIII le-a făcut la Colegiul Național ,,Frații Buzești"

,,Participam la olimpiadele naționale de Matematică și Informatică , iar asta m-a încurajat să continui pe această cale, pe care vreau sa o urmez si la facultate, chiar dacă am fost mereu atrasă și de zona artistică. Îmi place să patinez și să scriu poezii, iar uneori compun versuri chiar și când rezolv probleme de matematică — atunci trebuie să mă opresc și să le pun pe hârtie", povestește tânăra.

La 15 ani s-a mutat în București, să-și continue studiile la Liceul Internațional de Informatică.

,,Atunci a fost prima dată când am văzut probleme de tipul celor date la olimpiadele internaționale. Domnul profesor Flavian Georgescu, care îmi este și diriginte, este cel care mi-a văzut potențialul și m-a încurajat să lucrez pentru EGMO. Mă bucur că am reușit să recuperez și să ajung la acest nivel într-un timp relativ scurt, dar cel mai mult sunt mândră că nu am renunțat, că nu m-am oprit din drum", spune Carina.

Dincolo de performanță, tânăra își dorește ca reușita ei să îi motiveze și pe alții:

,,Cred că povestea mea este un mesaj pentru toți cei care cred că este prea târziu, că timpul a trecut deja. Dacă ești suficient de motivat și perseverent, poți face lucruri uimitoare!"

Cu aur a fost medaliată și Aida Mitroi, elevă la Liceul Internațional de Informatică.

Ioana Stroe: ,,Mama mi-a arătat că Matematica nu înseamnă numai calcule, ci mult mai mult decât atât"

Ioana Stroe, care a obținut medalia de bronz, este elevă tot în clasa a XI-a, la același liceu ca Aida și Carina.

,,Pentru mine, pasiunea pentru matematică a apărut încă din clasele mici, când am observat ca pot face calcule mai repede decât majoritatea copiilor de vârsta mea. Ea a fost dezvoltată cu ajutorul mamei mele, care este profesor de matematică de meserie, și care mi-a arătat că matematica nu înseamnă numai calcule, ci mult mai mult decât atât", povestește adolescenta.

Competițiile nu sunt străine pentru ea. „Spiritul meu competitiv a fost dezvoltat participând la diverse concursuri. Pe lângă matematica, am mai făcut și pian, fiind astfel obișnuită cu presiunea competițiilor internaționale încă de la o vârstă fragedă, iar asta m-a ajutat foarte mult la controlarea emoțiilor."

Elevii nu renunță la olimpiade și concursuri, deși nu primesc burse lunare de performanță: „Învață să își controleze emoțiile”

Acum, Ioana mai are un vis:

,,Îmi doresc să continui să progresez și să ajung la cea mai bună versiune a mea. Sper să reușesc să mai particip la cel puțin încă o competiție internațională de matematică, ar însemna foarte mult pentru mine".

Profesorul Flavian Georgescu: ,,Această performanță vine la pachet și cu niște caracteristici frumoase ale lor ca oameni"

Flavian Georgeste este profesor de Matematică la Liceul Internațional de Matematică, unde s-a implicat în pregătirea Carinei și a Ioanei. În spatele unor performanțe de nivelul celei la care au ajuns fetele stă o muncă titanică.

,,Vorbim de sute de ore de pregătire sau chiar de mii. 10-12 ore de pregătire pe săptămână la Matematică. Vorbim despre zile și nopți de lucru ale acestor eleve. Lucru individual, pentru că pe lângă aceste pregătiri împreună, ele lucrează mult mai mult acasă. Îmi aduc aminte că au existat nopți în care le vedeam online și le-am întrebat <<Ce faci la ora asta? Nu dormi?>>. Iar ele în continuare lucrau la matematică, în speranța că vor ajunge la astfel de competiții internaționale", povestește profesorul.

Munca s-a întins pe parcursul mai multor ani, explică Flavian Georgescu: ,,Carina și Ioana au început să se pregătească pentru asemenea competiții în urmă cu cel puțin patru-cinci ani. Nu ai de unde să știi de dinainte dacă peste câțiva ani vei avea posibilitatea să intri într-o astfel de competiție, pentru că e destul de greu să intri în lotul României: trebuie să depășești anumite baraje unde subiectele sunt dificile și concurența este foarte mare. Indiferent dacă ești în clasa a IX-a sau a XII-a ai aceleași subiecte, este o materie standard pentru subiectele olimpiadei internaționale"

Profesorul își amintește cât de mult a crezut Carina în șansa ei încă de la început:

Carina a crezut enorm în faptul că poate să ajungă la această competiție și a riscat foarte mult. (...) Și văzând la ce stadiu a ajuns și cât de mult a performat, chiar i-am dat un telefon între prima și a doua zi, în pauza dintre cele două probe ale competiției, și i-am spus: <<Mâine este ziua decisivă și poți obține medalie de aur>>. Îmi aduc aminte că a râs și nici nu s-a așteptat la o asemenea medalie. Vorbim aici și de modestia acestor elevi, pentru că această performanță vine la pachet și cu niște caracteristici frumoase ale lor ca oameni: se dezvoltă frumos și au această abilitate de a se simți pe atât de buni, dar și pe atât de modești.

Cum se calculează rezultatele la Olimpiada Europeană de Matematică

Flavian Georgescu a explicat pentru „Adevărul” și cum decurge competiția europeană de Matematică la care cele patru românce au obținut cel mai bun scor de pe continent.

,,O astfel de competiție este formată din două zile consecutive de concurs. În fiecare zi are loc o probă cu trei subiecte. Așadar, trei subiecte în ziua 1, trei subiecte în ziua 2. Sunt șase probleme pe care fetele le au de rezolvat. Fiecare problemă este notată cu puncte de la 0 la 7. Vorbim deci despre rezultate posibile în intervalul 0 - 42 de puncte".

Nivelul de dificultate al subiectelor este extrem de ridicat.

,,Sunt probleme de Algebră, Geometrie, Teoria Numerelor și Combinatorică, subiecte care poate de multe ori nu sunt deloc abordate în programa standard care se face la școală. Problemele 3 și 6 de multe ori nu sunt rezolvabile aproape de nimeni. Dacă rezolvi două dintre cele șase probleme, poți obține medalie de bronz. Și poți obține medalia de aur cu aproximativ patru probleme. Asta pentru a înțelege cât de dificile sunt acestea. Vorbim despre probleme care poate nu sunt rezolvabile de către majoritatea profesorilor din lume, nu neapărat din România".

La final, punctajul tuturot concurentelor din aceeași țară se adună și astfel se ajunge la clasamentul pe națiuni.

Pregătirea psihologică, extrem de importantă. ,,Marile rezultate au venit după ce elevii au avut și mari dezamăgiri"

De ce e nevoie pentru succes la olimpiade de acest fel? Pe lângă pregătirea la disciplina aleasă, de perseverență și încurajări, explică Flavian Georgescu.

,,Vorbim și de ore de pregătire psihologică a acestor copii, pentru că sunt momente în care ei clachează. Poate sunt două-trei competiții la rând unde nu performează - și e normal, e ca într-o competiție sportivă unde joci în fiecare săptămână, câștigi campionatul, dar sunt și meciuri în care pierzi , poate două, trei, patru meciuri consecutive. Când ești la vârsta copilăriei, la vârsta adolescenței, este foarte greu să digeri asemenea rezultate. Au fost momente în care elevii nu au mai crezut în ei. Și atunci e foarte important să intervii ca profesor, e foarte important să gestionezi ca părinte. Elevii trebuie să audă că pot, să primească acea încredere în ei, să li se spună că este perfect normal să depășească anumite momente grele , pentru că altfel nu pot ajunge pe podium. Dacă vrei să fii pe podium la astfel de competiții, este nevoie să te lovești foarte tare și cu capul de pământ. Chiar am observat că în majoritatea cazurilor - aș spune chiar 100% - marile rezultate au venit și după ce elevii au avut și mari dezamăgiri. De fapt asta este proba maturității pentru un campion, pentru un elev olimpic, să depășească aceste obstacole, să depășească momentele în care au senzația că nu mai e pentru ei, că nu mai pot, că îi întrec ceilalți colegi", arată dascălul.

România, locul I în Europa la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete: patru medalii, dintre care trei de aur

De ce au nevoie elevii olimpici

Pentru cele patru adolescente care au scris istorie pentru România la Olimpiada Europeană, cu cel mai bun loc obținut până acum, urmează o perioadă în care vor primi felicitările bine-meritate. Iar calea lor va fi urmată de alte eleve și alți elevi perseverenți. De ce au nevoie din partea adulților? Profesorul Flavian Georgescu spune:

,,Copiii olimpici au nevoie de niște condiții speciale, inclusiv la școală. În momentul în care zilnic tu ai de mers șase-șapte ore la cursuri, ai de rezolvat acasă poate trei-patru ore de teme, ești efectiv epuizat. Cum să te mai poți pregăti pentru a face performanță în ceva? Dacă vrei să faci performanță într-o anumită disciplină școlară, atunci trebuie să pui pe locul întâi performanța în acel domeniu. Și pentru a face asta nu ai cum să le duci pe toate la sfârșit și foarte bine. Așteptările sunt mari de la profesori, e nevoie să fie așa, dar acești copii au nevoie de niște condiții speciale. Și din partea școlii, și din partea profesorilor, și din partea părinților. Aș vrea să îi felicit pe părinții acestor eleve, care și-au asumat și care au dus greul din spate acestora, pentru că vorbim aici despre investiții din multe puncte de vedere. (...) Nu este deloc ușor. Practic, acești elevi își lasă mare parte din copilărie și din bucuriile adolescenței pentru a performa".