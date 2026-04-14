Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
România, locul I în Europa la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete: patru medalii, dintre care trei de aur

România a obținut locul I în Europa și locul II la nivel mondial la EGMO 2026, competiție cu 247 de concurente din 66 de țări. Patru eleve au câștigat medalii, a informat Ministerului Educației.

Patru eleve au câștigat medalii FOTO Ministerul Educației / Facebook
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat marți rezultatele obținute de lotul României la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO), desfășurată la Bordeaux, Franța, în perioada 9–15 aprilie.

„Locul I în Europa pentru România la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) și al doilea în clasamentul pe țări (după China, participantă cu statut de invitat), într-o competiție ce a reunit 247 de concurente din 66 de țări!”, a transmis Ministerul într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, în cadrul competiției, elevele românce au obținut medalii după cum urmează:

Mălina-Carla Pavel, Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești, medalie de aur, cel mai mare scor dintre participantele din țările oficiale;

Aida Mitroi, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, medalie de aur;

Carina Maria Viespescu, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, medalie de aur;

Ioana Stroe, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, medalie de bronz.

Competiția a fost coordonată de Andrei Eckstein, lector la Universitatea Politehnica din Timișoara, și Anca Băltărigă, profesor la Liceul Internațional de Informatică din București.

„Această olimpiadă internațională de matematică deschide seria celor patru olimpiade internaționale de matematică la care participă România în anul școlar 2025-2026.”

Coordonarea științifică a lotului a fost asigurată de Societatea de Științe Matematice din România, iar organizarea din partea Ministerului a fost realizată de inspectorul MEC Naghi Elisabeta Ana.

„Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale - etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții”, se mai arată în mesaj.

