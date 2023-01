Politehnica București se unește cu Universitatea din Pitești. Ce avantaje vor fi pentru studenți și viitorii angajatori

Marți 31 ianuarie, la Politehnica București se va semna actul de fuziune între Universitatea din Pitești și Politehnica bucureșteană, creându-se o nouă instituție de învățământ superior, cu două centre universitare autonome, fiecare cu câte un prorector coordonator și buget distinct.

În luna ianuarie, Senatele celor două universități au votat și aprobat fuziunea. Viitoarea instituție de învățământ superior se va numi „ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București”. Noua instituție va fi o universitate unică, ce va avea însă două centre universitare autonome, la Pitești și București, fiecare cu câte un prorector coordonator și buget distinct.

Înființată în 1864, Universitatea Politehnica din București este cea mai mare universitate tehnică din România, având 15 facultăți și 33.000 de studenți. Universitatea din Pitești a fost creată în 1962, având la ora actuală peste 10.000 de studenți.

Practic, prin fuziunea celor două universități se va crea una dintre cele mai puternice universități din România. Ca număr de studenți, aceasta va fi a doua mare universitate din țară, cu peste 43.000 de studenți, sub Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, ce are aproximativ 50.000 de studenți și peste Universitatea din București, ce are 33.531 studenți conform celor mai recente date oficiale. Iar noua universitate se va extinde în următorii ani, fiind deja discuții și cu alte universități pentru a fi cooptate în proiect.

Înființarea noii universități naționale va fi posibilă în baza unei legi speciale.

„Noi vom înființa această instituție prin lege specială în Parlament. După ce, pe 31 ianuarie, va fi semnat actul de fuziune așa cum a fost aprobat de cele două senate, acesta va fi trimis la Ministerul Educației cu o notă de fundamentare pentru a solicita demersul legislativ. Noua universitate va putea exista oficial din toamna acestui an. Dar începerea unui nou an universitar cu noua universitate funcțională nu va fi din această toamnă, ci odată cu anul universitar 2024-2025. Noua universitate trebuie să treacă și ea prin procedura de alegeri, ce va începe în toamna acestui an. Alegerile se vor termina cel târziu în martie 2024. Și astfel se va înființa și noua universitate în ceea ce privește structurile de conducere”, a declarat pentru „Adevărul” Dumitru Chirleșan, rectorul Universității din Pitești.

Citește și: Universitatea din Piteşti oferă gratuit cazare şi masă pentru 300 de refugiaţi din Ucraina

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București va avea un Consiliu de Administrație și un Senat. Activitatea noii universități va fi gestionată printr-un Consiliu Consultativ al Consiliului de Administrație, numit Consiliu de Dezvoltare Strategică.

„Prin noi, Universitatea din Pitești, Politehnica București va intra și se va dezvolta puternic pe piața regiunii Sud-Muntenia. Vom avea cu toții de câștigat din plin”, mai spune rectorul Dumitru Chirleșan.

„Avem discuții cu încă cinci universități pentru a le coopta în proiect”

„Adevărul” a stat de vorbă și cu Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica București, legat de viitoarea fuziune.

„Au fost discuții și dialoguri cu mai multe universități din țară începute acum mai mulți ani din dorința de a aduna eforturile noastre în zona educațională în centre universitare puternice. A fost un proiect dezvoltat pas cu pas. Universitatea din Pitești are câteva atuuri foarte importante, s-a dezvoltat foarte echilibrat și este o universitate în adevăratul sens al cuvântului”, a explicat Costoiu.

Potrivit rectorului universității bucureștene, instituția de învățământ superior din Pitești are toate structurile necesare unei bune funcționări, cu un corp didactic foarte bine calificat, nefiind o universitate „pe persoană fizică”.



„Universitatea din Pitești este universitatea cu care putem face primul pas în acest proiect de anvergură gândit în jurul Politehnicii București. Avem discuții în acest moment și cu alte cinci universități din țară”, dezvăluie rectorul Mihnea Costoiu pentru „Adevărul”.

„Aducem învățământ de foarte bună calitate și în zone defavorizate”

Proiectul noii universități va aduce numeroase avantaje majore, inclusiv pe piața muncii.

„În primul rând, se va crea o mare universitate națională. Brandul Politehnicii București va fi extins și în țară, în zonele unde colegii noștri de la Universitatea din Pitești sunt mai prezenți. Este important ca noi și colegii de la Pitești să aducem învățământ de foarte bună calitate și în zone pe care la ora actuală nu le acoperim, în special în zonele defavorizate, din județele din Oltenia și Muntenia, ce nu au acces la educație, a precizat rectorul Mihnea Costoiu

Potrivit aceleiași surse, un alt avantaj este acela că este un potențial economic extraordinar, care până în acest moment nu are răspuns foarte bun din zona educațională.

„Sunt companii foarte importante în Argeș, Dâmbovița și alte județe ce așteaptă un răspuns de la noi, iar noi le putem oferi acele specializări multidisciplinare care să îi ajute că continue investițiile”, a mai precizat rectorul instituției bucureștene pentru „Adevărul”.