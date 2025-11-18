search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Președintele Venezuelei, dispus să discute „faţă în faţă” cu Donald Trump. „Oricine dorește să dialogheze ne va găsi întotdeauna”

0
0
Publicat:

Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a afirmat luni că este dispus să discute „faţă în faţă” cu Donald Trump, în timp ce SUA a desfășurat o flotă de nave de război în Caraibe.

Nicolás Maduro/FOTO: EPA-EFE
Nicolás Maduro/FOTO: EPA-EFE

„În Statele Unite, cel care doreşte să discute cu Venezuela va discuta, „faţă în faţă”, în particular. Fără nicio problemă. Ceea ce nu putem permite (...) este ca poporul creştin din Venezuela să fie bombardat şi masacrat”, a afirmat Nicolás Maduro răspunzând unei scrisori a unui pastor american în cadrul emisiunii sale săptămânale de la televiziunea publică venezueleană, potrivit News.ro.

„Am spus-o în engleză şi o repet mereu. «Dialog» nu-i aşa, în engleză? Dialog, dialog (...) «Yes Peace! War no! Never, never war» (Da păcii! Nu războiului! Niciodată, niciodată războiului, n.r.)... Aşadar, oricine doreşte să dialogheze ne va găsi întotdeauna, (suntem) oameni de cuvânt”, a adăugat el câteva momente mai târziu.

Nicolás Maduro a vorbit şi despre „sectoarele puterii” americane – fără a da nume – care „vor ca preşedintele Trump să comită cea mai gravă greşeală din viaţa sa şi să intervină militar împotriva Venezuelei. Ceea ce ar însemna sfârşitul politic al conducerii sale (...) şi îl împing, îl împing, îl provoacă, îl provoacă”, a subliniat Maduro.

În același timp, Donald Trump a afirmat în Biroul Oval că este deschis unei conversații cu președintele venezuelean. „La un moment dat voi vorbi cu el”, le-a spus el jurnaliștilor, subliniind însă că Nicolás Maduro „nu a fost bun pentru Statele Unite”.

Washingtonul menține din august o prezență militară masivă în Caraibe, inclusiv un portavion american, în cadrul unei operațiuni oficial declarate drept luptă împotriva traficului de droguri. Maduro acuză însă că această justificare este doar un pretext „pentru a impune o schimbare de regim” și pentru a pune mâna pe resursele petroliere ale Venezuelei.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc către un grup slovac și legăturile cu Rusia
digi24.ro
image
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”
stirileprotv.ro
image
Tabel salarii | TOP 15 – Cele mai prost-plătite meserii din România în 2025
gandul.ro
image
Surorile Kessler au murit. Cele două artiste gemene au ales să moară prin „eutanasie asistată”
mediafax.ro
image
Mihai Stoica, ironii la adresa lui Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: ”Dacă ar fi fost actor, juca doar în trailer”
fanatik.ro
image
Politician filmat uitându-se la poze cu femei dezbrăcate, în timp ce călătorea cu avionul, în SUA: „Dacă trebuie să zbori peste țară, te uiți la multe lucruri pe tabletă”
libertatea.ro
image
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
digi24.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Bătută cu ranga, cu presupusa complicitate a unei colege, a solicitat în instanță 247 de salarii
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Diana Șoșoacă a tras cu artificii de ziua ei, lângă Ambasada Ucrainei. Jandarmii i-au spart petrecerea
antena3.ro
image
Femeile din UE câștigă mai puțin decât bărbații. Practic muncesc "gratis" de acum până la final de an
observatornews.ro
image
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Cât se lasă jumările la foc ca să iasă crocante, dar moi în interior
playtech.ro
image
Cum află, de fapt, România cu cine joacă în play-off. Când vor fi trași la sorți tricolorii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
I-a lăsat "mască"! Chivu ”s-a ridicat de la masă și a plecat” în timpul negocierilor pentru venirea în România
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
Ea este Violeta, tânăra cu chip de înger care a murit la doar 20 de ani într-un mod GROAZNIC! Mama fetei își strigă acum durerea pentru copilul mult iubit, pe care l-a pierdut când nu s-ar fi așteptat vreodată: „Erai fericită că ți-ai luat permisul. Mi-ai
kanald.ro
image
Adio cimentului clasic! Specialiștii confirmă apariția unui nou material mai ieftin și...
playtech.ro
image
Mama fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog, gest sfâșietor după ce nu a putut participa la înmormântare. Durere de nesuportat pentru cei doi părinți
wowbiz.ro
image
Anunţ neaşteptat: Guvernul vrea să introducă a 14-a pensie lunară, este scandal: Va creşte şi mai mult deficitul!
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensiile de anul viitor. Bani în plus, acordați în două tranșe
mediaflux.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Din ce cauză tot mai mulți tineri se îmbolnăvesc de cancer de colon. Mâncarea care îi îmbolnăvește
actualitate.net
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
Sayyida Ahad bint Abdullah foto Casa Regala a Omanului 2 jpg
Prima Doamnă din Oman primește o distincție fără precedent! I-a fost înmânată chiar de soțul ei, sultanul Haitham bin Tarik Al Said
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”

OK! Magazine

image
Prințul Harry și Meghan au contactat-o pe ”astroloaga vedetelor”. Ce le rezervă destinul Ducilor?

Click! Pentru femei

image
Le preferă tinere și sexy! Pe ce blondină superbă a pus acum ochii Tom Cruise?

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?