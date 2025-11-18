Președintele Venezuelei, dispus să discute „faţă în faţă” cu Donald Trump. „Oricine dorește să dialogheze ne va găsi întotdeauna”

Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a afirmat luni că este dispus să discute „faţă în faţă” cu Donald Trump, în timp ce SUA a desfășurat o flotă de nave de război în Caraibe.

„În Statele Unite, cel care doreşte să discute cu Venezuela va discuta, „faţă în faţă”, în particular. Fără nicio problemă. Ceea ce nu putem permite (...) este ca poporul creştin din Venezuela să fie bombardat şi masacrat”, a afirmat Nicolás Maduro răspunzând unei scrisori a unui pastor american în cadrul emisiunii sale săptămânale de la televiziunea publică venezueleană, potrivit News.ro.

„Am spus-o în engleză şi o repet mereu. «Dialog» nu-i aşa, în engleză? Dialog, dialog (...) «Yes Peace! War no! Never, never war» (Da păcii! Nu războiului! Niciodată, niciodată războiului, n.r.)... Aşadar, oricine doreşte să dialogheze ne va găsi întotdeauna, (suntem) oameni de cuvânt”, a adăugat el câteva momente mai târziu.

Nicolás Maduro a vorbit şi despre „sectoarele puterii” americane – fără a da nume – care „vor ca preşedintele Trump să comită cea mai gravă greşeală din viaţa sa şi să intervină militar împotriva Venezuelei. Ceea ce ar însemna sfârşitul politic al conducerii sale (...) şi îl împing, îl împing, îl provoacă, îl provoacă”, a subliniat Maduro.

În același timp, Donald Trump a afirmat în Biroul Oval că este deschis unei conversații cu președintele venezuelean. „La un moment dat voi vorbi cu el”, le-a spus el jurnaliștilor, subliniind însă că Nicolás Maduro „nu a fost bun pentru Statele Unite”.

Washingtonul menține din august o prezență militară masivă în Caraibe, inclusiv un portavion american, în cadrul unei operațiuni oficial declarate drept luptă împotriva traficului de droguri. Maduro acuză însă că această justificare este doar un pretext „pentru a impune o schimbare de regim” și pentru a pune mâna pe resursele petroliere ale Venezuelei.