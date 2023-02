Noua lege a educației ar putea fi discriminatorie. Ce spune șeful CNCD Csaba Asztalos

Examenele de admitere la liceu ar putea să revină, începând cu anul 2028, potrivit unui nou proiect de lege al Ministerului Educației. Decizia de a organiza, sau nu, un astfel de examen va rămâne exclusiv a unității de învățământ. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării Csaba Asztalos vine cu o altă soluție.

Modul de admitere la liceu s-ar putea schimba radical, peste cinci ani. Soarta elevilor care vor trece, anul viitor, în clasa a 5-a, va fi decisă odată cu noul proiect de lege al Ministerului Educației. Dacă legea va fi aprobată, în forma ei actuală, atunci examenul de Evaluare Națională nu va rămâne singura formă de admitere la liceu. Anumite unități de învățământ vor putea decide să organizeze un alt examen de admitere, care să facă departajarea între elevi.

Președintele CNCD Csaba Asztalos este împotrivă

Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Csaba Asztalos, este de părere că o astfel de lege este discriminatorie, întrucât va aduce o serie de probleme de inechitate.

Noua lege a educației ar putea ridica multe probleme de inechitate, dacă se merge pe formula în care o parte dintre elevi vor fi admiși pe un tip de evaluare, iar alții pe un altul, este de părere președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

„Nu am văzut nici eu proiectul de lege, dar din ce am citit în presă și eu am fost destul de categoric anul trecut, când au apărut proiectele domnului Cîmpeanu. Pun și eu întrebarea – 10% dintre elevi vor intra pe baza unui tip de examen și 90% pe baza unui alt tip de examen? Adică deja există o diferențiere – 10% vor intra pe examenele de la evaluarea națională și 90% vor intra pe examenele organizate separat de licee separate cu subiecte elaborate de minister, deci până la urmă vor fi corectate de nu știm cine. Să zicem că se organizează aceste lucruri, dar vom avea în aceeași clasă sau școală elevi care au fost admiși pe două tipuri de examen diferite, subiecte diferite, barem diferit. Problema este că în clasele 5-8 noi nu avem o evaluare unitară, deși avem niște reguli, copilul între clasele 5-8 se pierde. (...)Să evaluezi copilul nu doar într-un moment 0, ci să văd cum a parcurs în perioada claselor 5-8. Ridică foarte multe probleme de inechitate.”, a spus Csaba Asztalos la interviurile Digi24.ro.

Susținător al tezelor cu subiect unic

În același timp, Csaba Asztalos propune o altă soluție. Reintroducerea tezelor cu subiect unic, în fiecare an de gimnaziu.

„Eu sunt susținătorul tezelor unice naționale în clasele 5-8, în care cel puțin o dată pe an, la anumite materii pe care le considerăm importante, să avem o teză unică națională. Adică în aceeași zi toți copiii de clasa a cincea dau o teză unică națională la matematică pe subiecte date de Ministerul Educației, corectate cum se corectează la evaluarea națională și atunci nu mai vindem iluzii copiilor în 5-8, care în unele școli sunt cu zece pe linie și ajung la evaluarea națională și se dau cu capul de pereți. Atunci, având această evaluare vom putea și să clasificăm școlile, să vedem unde avem probleme. Dar putem să introducem această teză unică la nivel național pe care putem să o luăm în considerare, ulterior, la admiterea în liceu.”, a adăugat președintele CNCD.