Motivul pentru care fetița lui Daniel David îl numește pe tatăl ei „ministrul epuizației naționale”

Ministrul Educației, Daniel David, a dezvăluit că fiica sa îl numește în glumă „ministrul epuizației naționale” din cauza programei încărcate și a temelor numeroase.

Într-un interviu pentru revista Dilema, Daniel David a spus că fetița sa este elevă în clasa a IV-a, este „în general mulțumit de școală” și nu a cedat tentației de a o muta la o școală privată.

„Ca ministru, mă preocupă întregul sistem și avem mult de lucru. Ca părinte sînt însă, în general, mulțumit de școala unde studiază fetița mea și de aceea nu am integrat-o în sistemul privat. Chiar dacă, adesea, confruntîndu-se cu un curriculum încărcat și teme multe, fetița mea îmi reproșează, mai în glumă, mai în serios, că sunt „ministrul epuizației naționale”, a declarat Daniel David.

Întrebat despre Eșecul educației, ministrul Daniel David a spus că „după mine, s-a greșit când s-au evitat, prea des, reformele structurale în esența educației și implementarea unor modele de succes din spațiul vestic, unde educația reușește”

„Altfel spus, după 1989, reformele s-au făcut adesea în cadrul unor paradigme vechi, valabile în perioada comunistă (de exemplu, neînțelegerea relației dintre norma didactică și timpul de lucru). Iar atunci când s-au schimbat unele forme, aceste schimbări nu au vizat și esența sistemului, ca atunci cînd s-a făcut reorganizarea rețelei școlare și a nivelurilor de studiu fără atenție la calitatea educației”, a adăugat oficialul.