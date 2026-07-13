Ministrul Educației ia în calcul perchezițiile corporale după cazul elevului care nu a putut fi eliminat de la BAC, deși era suspectat de fraudă

Într-un comentariu pe Facebook, ministrul Educației, Mihai Dimian, a reacționat după cazul unui candidat din județul Alba suspectat că ar fi încercat să fraudeze examenul de Bacalaureat cu ajutorul unui dispozitiv electronic, dar care nu a fost scos din sala de examen.

Totul a pornit de la cazul prezentat de inspectorul școlar general al județului Alba, Cornel Sandu, care a relatat că un licean care susținea examenul într-un centru din Câmpeni ar fi fost suspectat că folosește o cască de mici dimensiuni pentru a primi ajutor în timpul probei. Potrivit șefului ISJ Alba, supraveghetorii au solicitat intervenția unui polițist, însă candidatul i-ar fi spus agentului că nu poate fi controlat fără un mandat.

„Domnule, nu pune mâna pe mine decât dacă ai mandat”, i-ar fi spus candidatul polițistului chemat la centrul de examen, potrivit declarațiilor lui Cornel Sandu.

În acest context, ministrul Educației, Mihai Dimian, a punctat faptul că metodologia examenelor naționale permite verificarea candidaților suspectați de fraudă, iar dacă aceste măsuri nu sunt suficiente, ia în calcul să solicite sprijinul procurorilor pentru emiterea unor mandate de percheziție corporală.

„Nu am analizat personal această situație, dar dacă este adevărată atunci există prevederi în metodologie (se poate verifica la intrarea în sală și nu se permite accesul sau se poate aplica art. 11 alin. (6), având în vedere prevederile art. 11 alin. (4)). Dar, dacă, în urma experiențelor este nevoie de mai mult atunci putem colabora și direct cu procuratura pentru emiterea mandatelor de percheziție corporală, caz în care consecințele asupra persoanei nu sunt doar cele menționate în metodologia noastră de examen ci și cele de natură penală”, a comentat ministrul Educaţiei pe Facebook.

Pornind de la cazul elevului suspectat că ar fi avut o cască în timpul Bacalaureatului, şeful Inspectoratului Şcolar Alba a semnalat faptul că fenomenul copierii la examene a căpătat amploare în ultimii ani și că, deși membrii comisiilor fac verificări, apariţia unor dispozitive electronice tot mai mici și mai greu de depistat face aproape imposibilă identificarea tuturor tentativelor de fraudă la examene.

„În fiecare an, noi eliminăm candidaţi pe care-i găsim cu diverse dispozitive. Noi eliminăm undeva cam 10% din cât se elimină în ţară. (...) Este un fenomen pe care-l ştiam că se întâmplă. La noi, în general se întâmpla în zona Munţilor Apuseni. Acolo erau cei mai mulţi eliminaţi în anii trecuţi. Din punctul meu de vedere, ar trebui găsită (...) o soluţie de bruiaj local, nu ştiu. Noi facem tot ce depinde de noi. Membrii comisiilor fac tot ce pot în condiţiile date, dar este imposibil să îi depistezi pe toţi”, a spus șeful ISJ Alba.