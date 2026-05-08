Miniștrii Educației din Europa au adoptat Declarația de la Florența privind viitorul universităților

Miniștrii Educației, lideri universitari și reprezentanți ai instituțiilor europene s-au reunit joi, 7 mai, la Florența, unde au adoptat „Declarația de la Florența privind universitățile și viitorul Europei”.

Evenimentul a avut loc în cadrul unui Summit Ministerial organizat cu ocazia aniversării a 50 de ani de existență a Institutului Universitar European (EUI).

Din partea României au participat Mihai Dimian, ministrul Educației, Remus Pricopie, rectorul SNSPA și președintele Consiliului Superior al EUI și Roxana Mînzatu, vicepreședinta Comisiei Europene.

Discuțiile au vizat atât bilanțul contribuției EUI în ultimele cinci decenii, cât și direcțiile de reformă pentru universitățile europene într-un context marcat de tensiuni geopolitice, crize democratice, schimbări climatice și transformări tehnologice accelerate, scrie Edupedu.

Mihai Dimian a reafirmat la reuniunea de la Florența sprijinul României pentru misiunea și valorile Institutului Universitar European, evidențiind rolul acestuia în promovarea cercetării relevante pentru dezvoltarea Uniunii Europene.

În Declarația adoptată la finalul reuniunii, statele participante au subliniat importanța universităților pentru democrație, gândire critică, inovare și reziliența societăților europene, aprobând totodată lansarea unei dezbateri europene privind viitorul universităților.

Documentul afirmă că „Europa va fi la fel de puternică precum universitățile sale sunt libere, deschise și de încredere”.

Potrivit documentului de lucru care a ghidat intervențiile miniștrilor, dezbaterea europeană va avea trei direcții majore:

un nou contract social pentru universități; construirea unui spațiu european integrat al educației superioare și cercetării; consolidarea unei guvernanțe bazate pe integritate, calitate și încredere publică.

SNSPA subliniază că Declarația de la Florența privind universitățile și viitorul Europei a fost semnată de miniștrii și reprezentanții statelor membre ale EUI.

Declarația invită guvernele, instituțiile europene, mediul academic, sectorul privat și societatea civilă să se implice în această reflecție comună, în vederea conferinței Ministeriale a Procesului Bologna, care va fi găzduită la Iași și Chișinău, în mai 2027.

Institutul Universitar European, fondat în 1976, este unul dintre cele mai importante centre europene de cercetare și învățământ superior, reunind 24 de state membre. Instituția organizează programe de masterat, doctorat și postdoctorat și contribuie la dezvoltarea politicilor Uniunii Europene.

EUI funcționează pe baza unui tratat internațional și este finanțat de statele membre și de Comisia Europeană. România a devenit membră în 2009 și are doi reprezentanți în Consiliul Superior al Institutului.