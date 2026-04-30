Ministerul Educației și Cercetării a aprobat 320 de programe școlare pentru liceu. Ce limbi moderne sunt incluse

Ministerul Educației anunță că, joi, 30 aprilie, a fost aprobat un set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal, elaborate în cadrul reformei curriculare. Noul set completează cele 90 de programe deja aprobate.

Astfel, au fost aprobate 10 de programe şcolare pentru: Matematică (CS) pentru filiera tehnologică, toate profilurile şi calificările, Matematică aplicată în ştiinţe sociale (profil umanist), în arhitectură (profil artistic), Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC), trunchi comun, clasele a X-a - a XII-a, pentru toate filierele, transmite ministerul, potrivit Agerpres.

De asemenea, au fost aprobate trei programe şcolare pentru studiul limbilor moderne L1 şi L2, în regim intensiv, după cum urmează: chineză, engleză, franceză, italiană, portugheză, spaniolă, rusă, turcă.

Conform sursei citate, au fost aprobate 170 de programe şcolare pentru discipline obligatorii din curriculumul de specialitate pentru profilul teologic, pentru toate cultele recunoscute: Ortodox, Romano-Catolic (limba română şi limba maghiară), Greco-Catolic, Reformat, Baptist, Penticostal, Adventist de Ziua a Şaptea, Musulman, Unitarian.

Programele vizează discipline teologice, istorice, artistice, muzicale, precum şi discipline aplicative şi de practică de specialitate.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării adaugă că au fost aprobate 32 de programe şcolare pentru limba şi literatura maternă, precum şi pentru discipline de tip gramatică aplicată, destinate învăţământului liceal, pentru trunchiul comun (TC) şi/sau curriculumul de specialitate (CS), după caz, în următoarele limbi: maghiară, germană, ucraineană, slovacă, sârbă, croată, cehă, polonă, rusă, italiană, turcă, rromani, bulgară, neogreacă.

„Programele vizează atât şcolile şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, cât şi şcolile şi clasele cu predare în limba română, pentru filierele teoretică, tehnologică şi vocaţională”, menţionează aceeaşi sursă.

Au fost aprobate încă 105 programe pentru filiera vocațională (profil artistic), iar Ministerul Educației și Cercetării anunță noi etape de consultare pentru completarea programelor școlare de liceu.