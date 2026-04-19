Analiză Marea Britanie și Elveția se alătură programului Erasmus: ce oportunități noi apar pentru studenții români

Vestea că Marea Britanie va reveni în programul Erasmus+, din 2027, bucură comunitatea academică din Europa. Instituțiile de învățământ superior din Regatul Unit nu numai că au o istorie îndelungată, dar sunt pe primele locuri în clasamentele universităților de pe continent. Revenirea aduce din nou în prim plan și programul Uniunii Europene, care oferă studenților posibilități excelente de a de dezvolta atât din punct de vedere academic, cât și cultural.

Ce este Erasmus+

Erasmus+ este un program al Uniunii Europene dedicat educației, care oferă tinerilor oportunități de studii sau stagii de practică în străinătate, cu recunoaștere academică. În plus, oferă și posibilitatea dezvoltării competențelor lingvistice și interculturale.

,,În același timp, programul pune un accent tot mai mare pe incluziune și diversitate. România a alocat recent fonduri suplimentare pentru completarea burselor Erasmus destinate studenților din medii vulnerabile, inclusiv celor din mediul rural sau din orașe mici, astfel încât barierele financiare să nu limiteze accesul la mobilități internaționale. Vedem constant cum participanții se întorc din mobilități mai încrezători, mai autonomi și mai bine pregătiți pentru provocările profesionale viitoare", spune Adriana Cozanu, responsabil comunicare la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Studenții pot petrece între 3 și 12 luni într-o mobilitate de studiu - adică se pot pregăti la o universitate inclusă în program - , cu condiţia să existe acorduri interinstituţionale între universitatea la care sunt înmatriculați şi universitatea de primire.

Estimările instituției arată că, odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, din 2007 încoace, între 80.000 și 100.000 de studenți români au participat la mobilități de studiu sau practică.

,,Printre cele mai populare destinații se numără Franța, Spania, Italia și Germania. Alegerea este influențată de factori precum compatibilitatea lingvistică, calitatea ofertelor academice și rețelele universitare deja consolidate. De asemenea, atractivitate a culturală și costurile de trai joacă un rol important",

detaliază Adriana Cozanu.

Marea Britanie a ieșit din program după Brexit

După ieșirea din Uniunea Europeană, Marea Britanie avea posibilitatea să rămână în programul Erasmus. Boris Johnson, premierul britanic de la acea vreme, a inclus în cadrul acordului post-Brexit excluderea programului Erasmus+. În locul acestuia a anunțat o alternativă britanică de mobilitate a studenților: Turing Scheme. Programul adoptat atunci oferă însă doar studenților din teritoriile britanice oportunitatea de a participa la stagii de studiu în străinătate, fără reciprocitate.

,,Ieșirea Regatului Unit a fost resimțită, în special prin pierderea unei destinații foarte atractive pentru studenți. Totuși, impactul nu a fost critic pentru țara noastră. Programul Erasmus+ a demonstrat reziliență, iar mobilitățile s -au redistribuit către alte destinații, precum Irlanda, Țările de Jos sau țările nordice", spune reprezentanta Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Ce aduce revenirea

Pe 15 aprilie, Comisia Europeană și Marea Britanie au finalizat documentele pentru revenirea în cadrul programului Erasmus+, odată cu 1 ianuarie 2027.

,,Europa și Regatul Unit s-au bucurat de legături educaționale reciproc avantajoase timp de secole. Consolidarea în continuare a acestor legături are sens de ambele părți – pentru studenții, profesorii, sistemele educaționale, economiile și societățile noastre în ansamblu. Aștept cu interes ca imensul potențial al acestei evoluții să fie realizat cât mai curând posibil”, a declarat Ursula von der Leyen.

Ce impact va avea această decizie? Adriana Cozanu spune:

,,Se așteaptă relansarea de fluxuri tradiționale de mobilitate, creșterea diversității academice, consolidarea cooperării educaționale și de cercetare între spațiul european și universitățile britanice. (...) Este foarte probabil să vedem o creștere a interesului pentru colaborări și mobilități cu parteneri britanici, nu doar în învățământul superior, ci și în educația școlară, învățământul profesional și în proiectele dedicate specialiștilor din educație."

Și mai multe oportunități pentru studenții români

Pe lângă Marea Britanie, din 2027, în program va intra și Elveția. Acum, în afară de cele 27 de state membre ale UE la programul Erasmus+ participă și țări precum Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.

,,Perspectiva pentru perioada post 2027 indică o extindere a programului Erasmus+, inclusiv prin creșterea bugetului, simplificarea accesului și consolidarea priorităților legate de incluziune, digitalizare și dezvoltarea noilor formate de mobilitate și cooperare europeană. Pentru beneficiarii din România, toate aceste evoluții înseamnă acces la și mai multe oportunități internaționale și la experiențe educaționale diverse într-un program aflat în continuă dezvoltare și adaptare la nevoile noi generații", concluzionează reprezentanta Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.