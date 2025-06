Admiterea 2025 la Universitatea Româno-Americană: șapte facultăți, locuri fără taxă, platformă digitală inovatoare și oportunități internaționale

Sesiunea de admitere pentru anul universitar 2025–2026 este deschisă la Universitatea Româno-Americană. Viitorii studenți se pot înscrie online până pe 24 iulie 2025 sau fizic, în campus, până pe 25 iulie 2025.

Înscrierile online se fac pe platforma dedicată, disponibilă pe site-ul universității, iar cele fizice se realizează la sediul Universității Româno-Americane, pe Bulevardul Expoziției nr. 1B, București. Atât pentru licență, cât și pentru masterat, concursul de admitere va avea loc în data de 28 iulie. Rezultatele vor fi comunicate în cel mult două zile calendaristice de la data concursului, la sediul universității și online, în secțiunea dedicată de pe site.

Anul acesta, universitatea a dezvoltat o platformă digitală revoluționară, StudyVerse, care transformă complet modul în care liceenii își aleg facultatea. Noua platformă le permite elevilor de liceu să exploreze campusul, să descopere cele șapte facultăți disponibile sub forma unor „planete virtuale” și să afle direct de la studenții actuali cum este viața universitară la Universitatea Româno-Americană. Un element central al platformei este SkillQuest Navigator, un quiz inteligent care recomandă facultatea potrivită în funcție de interesele și aptitudinile fiecărui utilizator. În plus, elevii pot solicita consiliere vocațională personalizată, discutând direct cu reprezentanți ai universității.

Condiții de admitere și locuri fără taxă:

Universitatea Româno-Americană este singura universitate privată din România care oferă locuri fără taxă pentru 20% din numărul studenților înmatriculați la programele de licență și pentru 10% din numărul celor înmatriculați la programele de masterat cu predare în limba română, pe baza rezultatelor academice de la admitere.

La Universitatea Româno-Americană, admiterea la programele de licență în limba română se face prin luarea în calcul a mediei de bacalaureat (50%) și a unui atestat/certificat (50%) eliberat de instituții de învățământ preuniversitar recunoscute de Ministerul Educației sau a unor atestate recunoscute instituțional în domeniile: economie, informatică, limba română sau limbi străine.

Candidații care nu dețin atestate vor susține o probă de concurs, constând într-un eseu sau un interviu online (la alegerea candidatului), privind motivația alegerii Universității Româno-Americane și a domeniului de studiu (facultate/specializare). Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut premiile I, II, III, mențiuni sau premii speciale la olimpiadele școlare naționale și/sau internaționale (recunoscute de Ministerul Educației) pot fi admiși fără susținerea concursului de admitere, nota la proba de concurs fiind echivalată cu 10 (zece).

Admiterea la programele Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie se face prin luarea în calcul a mediei de bacalaureat (50%) și a unei probe de concurs (50%), respectiv o probă de aptitudini motrice (traseu aplicativ contracronometru – 28 iulie 2025, ora 09:00, la Baza Sportivă a Universității). Pentru programul de studii „Educație fizică și sportivă”, candidații pot prezenta un atestat/certificat din domeniul sportului, limba română sau limbi străine, recunoscut de Ministerul Educației, în vederea echivalării probei de concurs.

Admiterea la programele de licență cu predare în limba engleză se face pe baza unui interviu online în limba engleză și a unui document care atestă nivelul de cunoaștere a limbii engleze.

Admiterea la studii de masterat se face pe baza unui examen scris – eseu/proiect, elaborat în conformitate cu tematica de specialitate afișată, cu luarea în considerare a mediei de licență, în ordinea descrescătoare a mediilor finale, în limita locurilor disponibile.

Facultățile Universității Româno-Americane:

1. Facultatea de Afaceri Internaționale

2. Facultatea de Drept

3. Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie

4. Facultatea de Finanțe și Contabilitate

5. Facultatea de Informatică Managerială

6. Facultatea de Management–Marketing

7. Facultatea de Turism și Managementul Ospitalității

Oportunități internaționale și dublă diplomă:

Universitatea Româno-Americană are peste 300 de parteneriate internaționale, prin care le oferă studenților multiple beneficii, precum: mobilități Erasmus+ (de lungă și scurtă durată), schimburi academice, burse de studii, stagii de practică, cursuri cu profesori internaționali sau programe cu dublă diplomă, oferite în parteneriat cu universități din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie sau Italia. În cadrul parteneriatului cu CITY College, University of York Europe Campus, studenții pot obține două diplome: una de la Universitatea Româno-Americană și una de la prestigioasa University of York, clasată în top 10 în Marea Britanie și deținătoare a ratingului Gold în Teaching Excellence Framework (TEF).

Pentru detalii complete despre admitere sau oferta educațională, accesați www.rau.ro.