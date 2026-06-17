search
Miercuri, 17 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Depolitizarea inspectoratelor şcolare: „Nu ne mai putem permite ca CV-ul profesional să rămână mai puțin relevant decât carnetul potrivit de partid”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în dezbatere publică noile metodologii pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar. Acestea prevăd interdicția cumulării funcției cu una politică. 

MEC face primii paşi pentru depolitizarea ISJ-urilor
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, sediu Foto: Facebook

Potrivit proiectului, funcțiile de conducere din inspectoratele școlare devin incompatibile cu ocuparea unor poziții de președinte sau vicepreședinte în structurile de conducere ale partidelor politice, la nivel local, județean ori național, cu exercitarea mandatelor de primar, viceprimar, președinte sau vicepreședinte al consiliului județean ori al Consiliului General al Municipiului București, precum și cu deținerea unor funcții de conducere în organizațiile sindicale.

De-a lungul anilor, inspectoratele școlare au fost frecvent acuzate că au devenit instrumente de recompensare a clientelei politice, în timp ce sindicatele și-au consolidat, la rândul lor, un rol important în sistem. „Adevărul” a stat de vorbă cu Zeno Daniel Șustac, președintele „Asociației pentru Depolitizarea Educației” (APDE), despre efectele acestei măsuri.

„Nu vorbim despre depolitizare reală, ci despre o aparență. În urmă cu câteva luni APDE a solicitat instituțional regândirea arhitecturii educaționale existente prin eliminarea ISJ-urilor ca nivel administrativ intermediar, transferul atribuțiilor administrative către unitățile de învățământ și autoritățile locale, înființarea unei structuri naționale independente de evaluare și audit - separată de orice influență politică - precum și simplificarea radicală a fluxurilor decizionale și reducerea birocrației din sistem. 

(..) În locul unei minime deschideri către dialog sau al unei analize instituționale serioase, ministerul a transmis, într-un limbaj de lemn dezarmant, exact cadrul legal de funcționare al ISJ-urilor”, spune acesta.

Schimbarea inspectorilor generali după fiecare rotație la guvernare

Principalul semn al implicării politicului în funcționarea inspectoratelor școlare este schimbarea conducerii și a componenței acestor instituții după fiecare rundă de alegeri la nivel național.

„Cele mai frecvente abordări de acest tip - și implicit, cele mai multe vinovății - provin din zona PSD-PNL-UDMR: schimbarea inspectorilor generali după fiecare rotație la guvernare, numirea directorilor interimari pe criterii de apropiere politică, utilizarea inspectoratelor ca zone de recompensare pentru activiști politici etc. 

În ceea ce privește sindicatele, mai mereu au existat suspiciuni că o parte dintre acestea ar fi marionete ale politicului. Acestea nu au luptat, în accepțiunea mea, pentru Educație, au urmărit mai mereu alte scopuri, nu obligatoriu „ortodoxe”. S-au remarcat prin blocarea sau amânarea unor reforme privind evaluarea profesorilor sau modificarea curriculumului, opoziția față de anumite forme de salarizare diferențiată, presiuni pentru menținerea unor reglementări privind mobilitatea personalului și influențarea deciziilor ministeriale în perioade electorale”, spune Zeno Daniel Șustac.

Studenţi în aulă la curs
Studenţii nu mai vor rectori sau decani implicaţi în politică Foto: Pixabay

Nici studenţii nu ar mai dori rectori sau decani ancoraţi în politică

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) cere Parlamentului să aducă în dezbaterea publică un proiect care să interzică ocuparea funcțiilor politice de către cei aflați la conducerea universităților. Reiterarea acestor deziderate vine după ce rectorul Universităţii Politehnică din Iaşi, senatorul PSD Dan Caşcaval, a fost implicat într-un scandal după ce a anunţat pe un grup intern înscrierea a 220 de studenţi în partid. Acesta a declarat ulterior că nu a făcut propagandă politică în universitate.

O asociație îi cere ministrului Educației desființarea inspectoratelor școlare. „Nu funcționează ca structuri de sprijin pentru școli, profesori și elevi”

„Inclusiv în dezbaterile purtate pe fondul proiectului de Lege a învățământului superior, în anul 2022, ANOSR a atras atenția asupra necesității introducerii unei incompatibilități între funcția de membru în Consiliul de Administrație al unei universități (Rector, Prorectori, Decani) și funcțiile de conducere într-un partid politic, de deputat sau senator, de membru al Guvernului sau Secretar de Stat”, a transmis ANSOR într-un comunicat de presă. 

Zeno Daniel Șustac consideră că, în astfel de cazuri, se impune demisia persoanei acuzate de propagandă politică, iar cazul de la Iași nu este unul singular:

„Politicul a acaparat aproape toate universitățile din țară și le-a transformat în extensii de partid. Indiferent de explicațiile oferite ulterior, simpla asociere dintre funcția de rector și asumarea recrutării unor studenți într-un partid politic afectează grav încrederea publică în instituția de învățământ superior. Educația nu poate fi o extensie de partid și nu poate desfășura activități de prozelitism politic! Universitatea nu poate fi confundată cu partidul, iar rectorul nu poate exercita simultan rolul de garant al autonomiei universitare și pe cel de actor politic implicat în extinderea unei formațiuni politice. 

Instituțiile de învățământ superior trebuie să rămână spații ale libertății academice, nu terenuri de recrutare politică. Pentru protejarea prestigiului învățământului superior românesc și a principiului nepolitizării educației, am considerat că demisia reprezintă singurul gest de responsabilitate publică”.

„Modelul actual, generator de analfabetism funcțional, construit pe control politic”

Noua metodologie nu va putea fi aplicată prea curând, întrucât înființarea noilor structuri organizaționale este, deocamdată, prorogată până la începutul anului școlar 2027–2028. Totuși, un aspect pozitiv este că „noul profil al inspectorului pune un accent serios pe valorificarea competențelor manageriale și legislative”, spune Şustac:

Admiterea la liceu 2026. Broșurile întârzie, dar a început înscrierea pentru probele de aptitudini

„Este de notorietate în societatea românească și în lumea educațională internațională faptul că modelul actual, generator de analfabetism funcțional, abandon școlar și vulnerabilități de țară, este construit pe control politic generalizat, nicidecum pe competență, dedicare și profesionalism. În țările UE sunt valorizate competența în educație, parteneriatul educațional societate-stat și respectul pentru profesori. Oamenii dedicați și performanți din sistemul educațional sunt puși în umbră de ierarhii strâmbe în care conducerea ISJ-urilor este câștigată prin obediență și încredințată unor „favorabili”, nu câștigată prin performanță și seriozitate. Practica acordării fără merit a „puterii” ISJ-urilor vulnerabilizează de decenii construcția educațională și trebuie grabnic stopată; a fi om politic nu este - în sine - un merit.

Majoritatea celor numiți (n.r. la conducerea ISJ-urilor) sunt oameni politici, membri de partid cu funcții de conducere în filialele locale, chiar consilieri locali sau județeni. Niciunul nu a susținut concurs în ultimii ani, cel puțin, de când Ministerul Educației refuză să îl organizeze. Aceste practici, girate de peste trei decenii de la nivel ministerial, sunt o rușine pe obrazul învățământului național și ar trebui să înceteze de urgență. Nu ne mai putem permite ca CV-ul profesional din educație să rămână mai puțin relevant decât carnetul potrivit de partid. Nici în universitar, nici în preuniversitar”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
digi24.ro
image
Surse: Sorin Grindeanu, următoarea opțiune a lui Nicușor Dan dacă Guvernul Veștea eșuează. Ce scenarii mai sunt pe masă
stirileprotv.ro
image
Războiul tarifelor UE-SUA a luat sfârșit. UE a aprobat acordul comercial semnat de Trump și von der Leyen acum un an. Ce înseamnă pentru România
gandul.ro
image
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
mediafax.ro
image
Vezi live tragerea la sorți pentru turul 2 preliminarii Conference League și află cu cine joacă FCSB și CFR Cluj. Program complet, live blog de la tragere
fanatik.ro
image
Cum e combătută canicula de favoritele Cupei Mondiale: medicină sportivă avansată, echipamente inovative, saună și dușuri fierbinți
libertatea.ro
image
Doi pensionari au devenit milionari în euro după ce au dat statul în judecată în urma unor lucrări împotriva inundațiilor
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
Neverosimil! Istvan Kovacs, caz UNIC la Cupa Mondială 2026, după decizia FIFA
digisport.ro
image
Magia care a cucerit Belgia. Zeci de statui vivante au transformat străzile într-un tărâm de poveste
click.ro
image
Surse: Ce au discutat, în secret, Bolojan, Kelemen Hunor şi Fritz. Cele două soluţii pe care i le propun împreună lui Nicuşor Dan
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
"O casă pentru fiecare". În cartierul care se voia "al doilea Dorobanţi" oamenii trăiesc ca la sat
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi prevestit moartea 😲
cancan.ro
image
Avalanșă de cereri la Casa de Pensii pentru recuperea CASS la pensie. De ce fac pensionarii acest lucru?
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Românii care pot circula fără centură în 2026. Lista completă a bolilor acceptate prin lege, aşa nu primesc amendă
playtech.ro
image
Răzvan Sava a luat decizia finală: vine la U Craiova? Anunțul făcut de tatăl său
fanatik.ro
image
Cea mai bogată australiancă a cumpărat acțiuni SpaceX de 1 miliard de dolari
ziare.com
image
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, a răbufnit în ședință la Minsk: ”Începem să ne prăbușim”
digisport.ro
image
Secretul unui somon delicios. Ingredientul surprinzător pe care trebuie să îl adaugi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux, de un milion de euro, a lui Serghei Mizil. În living are o statuie cu tatăl său, iar bucătăria e plină de sticle de băutură scumpă: Asta e familia mea, fiecare are vila sa, 3 case una lângă alta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Scad facturile la gaze naturale. Noile tarife aprobate de la 1 iulie 2026
mediaflux.ro
image
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
VIDEO Un adolescent de 14 ani, aproape de comă alcoolică pe plaja din Constanța. Cum a fost salvat de la moarte: „Toți erau mangă”
actualitate.net
image
Cornel Ilie, noi dezvăluiri după aproape 6 ani de la divorțul de Eliza Suditu: „Zara a descoperit întâmplător, de pe net”
click.ro
image
Lora, mărturisiri cutremurătoare despre o fostă relație: „A încercat să mă abuzeze”
click.ro
image
Ce spune Oana Roman despre viața fără partener: „Este o libertate extraordinară, nu trebuie să dau socoteală nimănui”
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Targ de Sanziene 2026 jpg
Brașovul sărbătorește Ziua Universală a Iei printr-un amplu Târg de Sânziene în Piața Sfatului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Codruța Filip a dat uitării trecutul. Motivul pentru care fosta soție a lui Valentin Sanfira a ars rochia de mireasă. „Vreau să mă bucur de mine”
image
Cornel Ilie, noi dezvăluiri după aproape 6 ani de la divorțul de Eliza Suditu: „Zara a descoperit întâmplător, de pe net”

OK! Magazine

image
Prințesa Diana făcuse o pasiune nebună pentru acest actor celebru? Au fost descoperite scrisorile erotice pe care i le-a trimis

Click! Pentru femei

image
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?

Click! Sănătate

image
Crude sau gătite: cum sunt mai sănătoase roşiile?