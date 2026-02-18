Articol publicitar

De la conace boierești la școli de ultimă generație: Proiectele care schimbă viitorul elevilor din București

Publicat:

Într-un cartier liniștit al Capitalei, o clădire ridicată în anii ’30, cândva conac boieresc, își regăsește astăzi rostul. Grădinița 269 din București, martoră a mai multor generații, este consolidată și restaurată pentru a răspunde standardelor actuale de siguranță și eficiență, fără a-și pierde identitatea istorică. În paralel, la doar câțiva kilometri distanță, o școală este demolată și reconstruită de la zero, pentru a oferi elevilor condiții moderne de învățare.

de la conace boiere ti la coli de ultima genera ie proiectele care schimba viitorul elevilor din bucure ti jpeg

Aceste două imagini – una a trecutului recuperat, cealaltă a viitorului construit – definesc una dintre cele mai intense perioade de investiții în infrastructura educațională și sportivă din ultimii ani. La nivel național, sute de proiecte sunt în desfășurare, multe dintre ele fiind realizate de Concelex, unul dintre cei mai mari constructori din România.

O grădiniță din anii ’30, readusă la viață

Grădinița 269 este mai mult decât o simplă unitate de învățământ. Construită în anii ’30, într-un fost conac boieresc, clădirea face parte din memoria urbană a Bucureștiului. Intervențiile recente au vizat consolidarea structurală, restaurarea elementelor valoroase și integrarea unor soluții moderne, astfel încât spațiul să ofere siguranță și confort copiilor și cadrelor didactice.

Procesul de modernizare a presupus echilibru între conservarea patrimoniului și adaptarea la cerințele actuale, într-un context în care standardele de siguranță, eficiență energetică și funcționalitate sunt tot mai ridicate. Astfel de proiecte arată că investițiile în educație nu înseamnă doar clădiri noi, ci și respect pentru istorie și comunitate.

Reconstrucția Școlii ”Voievod Neagoe Basarab”: un nou început pentru 600 de elevi

Un alt proiect relevant pentru infrastructura educațională a Capitalei este reconstrucția Școlii „Voievod Neagoe Basarab”. Clădirea veche a fost demolată în 2024, iar în același an au început lucrările pentru noua unitate de învățământ.

Noua construcție va include 22 de săli de clasă, laborator stomatologic, laborator medical și o sală de sport amplasată la ultimul nivel. Capacitatea unității va fi de aproximativ 600 de elevi, ceea ce va permite desfășurarea cursurilor în condiții moderne și adaptate nevoilor actuale.

„În acest moment, suntem într-un stadiu foarte avansat. Avem placajele ceramice pregătite, finalizate”, declară Vali Ciută, Directorul Diviziei Buildings & Energy, Concelex.

Dincolo de cifre și specificații tehnice, reprezentanții implicați în proiect subliniază dimensiunea umană a investiției. „Nu vorbim despre niște simple construcții. Trăim cu responsabilitatea fiecărei zile pentru viitorul celor mici, care se vor dezvolta în ele”, adaugă Vali Ciută.

Stadioane moderne și infrastructură sportivă la standarde europene

Modernizarea orașului nu se oprește la școli și grădinițe. În ultimii ani, Bucureștiul a beneficiat de investiții majore în infrastructura sportivă. Stadionul Steaua are o suprafață construită de peste 78.000 mp și o capacitate de 32.000 de locuri, devenind una dintre cele mai importante arene din țară.

La rândul său, Stadionul Rapid îndeplinește criteriile UEFA pentru categoria 4, cel mai înalt standard de calitate, necesar pentru a găzdui meciuri din fazele superioare ale competițiilor majore, inclusiv finalele Europa League sau grupele Champions League. Construcția include spații de cazare pentru sportivi, zone de alimentație publică, spații administrative și 184 de locuri de parcare.

Aceste investiții consolidează infrastructura sportivă a Capitalei și creează premise pentru organizarea competițiilor internaționale la standarde europene, contribuind totodată la dezvoltarea urbană și economică a orașului.

Campusuri universitare și investiții de peste 238 milioane lei în Vestul țării

Investițiile în infrastructura educațională nu se limitează la București. În Timișoara, Concelex realizează un nou complex de cămine studențești, proiect finanțat din fonduri guvernamentale, în urma unei investiții de aproximativ 150 de milioane de lei.

Ansamblul va avea o suprafață totală de aproximativ 30.000 mp și va include 451 de camere destinate studenților, fiind gândit cu accent pe dotări moderne și eficiență energetică.

„Aceste cămine sunt dotate cu mobilier, televizor și cuptor cu microunde în fiecare cameră; sunt spălătorii pentru a deservi toți studenții care vor fi cazați aici, iar consumul de energie este foarte mic, tinde spre zero”, explică Mihai Isar, Director Zona Vest, Concelex.

În comuna Giroda sunt în dezvoltare alte două cămine universitare, cu 324 de locuri de cazare. Proiectele includ săli de lectură, spații multifuncționale pentru activități sportive și recreative, terase exterioare, parcări auto și pentru biciclete. Valoarea cumulată a investițiilor se ridică la 88,6 milioane lei și sunt realizate de Guvernul României prin finanțări PNRR.

Infrastructura educațională, o investiție în viitorul comunităților

Valul actual de investiții în școli, grădinițe, campusuri universitare și arene sportive reflectă o direcție strategică: consolidarea capitalului uman și dezvoltarea pe termen lung a comunităților locale. Modernizarea infrastructurii educaționale și sportive nu înseamnă doar clădiri noi, ci crearea unor spații sigure, eficiente energetic și adaptate cerințelor contemporane.

Prin amploarea și diversitatea proiectelor gestionate, Concelex își consolidează poziția în zona construcțiilor publice de anvergură, într-un context în care investițiile în infrastructură devin un motor important al economiei. Dincolo de statistici și bugete, miza rămâne aceeași: condiții mai bune pentru elevi, studenți și comunități întregi, într-o Românie care își construiește viitorul pas cu pas.

