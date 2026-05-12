Evaluare Națională 2026: ce subiecte au avut elevii de clasa II la Limba română – scris

Elevii de clasa a II‑a au susținut marți, 12 mai, proba scrisă la Limba română din cadrul Evaluării Naționale 2026, testare desfășurată în timpul orelor de curs. Copiii au avut la dispoziție 45 de minute pentru a rezolva cerințele, structurate astfel încât să verifice nivelul de scriere corectă și înțelegerea noțiunilor de bază ale limbii române.

Probele pentru clasa II (ca și cele pentru IV și VI) evaluează progresul pe mai multe paliere: de la abilități de bază, precum cititul și scrisul, până la competențe mai complexe, cum ar fi interpretarea unui text sau rezolvarea de probleme aplicate.

Spre deosebire de examenele cu miză mare, aceste testări au un rol de diagnostic: măsoară nivelul de pregătire al elevilor, iar rezultatele pot fi folosite de școală și de profesori pentru a adapta metodele de predare și pentru a sprijini elevii acolo unde este nevoie.

Un aspect esențial: rezultatele nu se fac publice și, în mod implicit, nu se trec în catalog. Totuși, la cererea elevului și a părinților/tutorelui legal, punctajele pot fi echivalate cu note sau calificative.

Ce au avut de rezolvat elevii la proba scrisă la Limba română din cadrul Evaluării Naționale 2026

Prima sarcină a constat în transcrierea unui text scurt despre veverițe.

În total, testul a cuprins 12 cerințe, printre care alegerea formei corecte a unor cuvinte, identificarea sinonimelor și antonimelor, precum și exerciții de despărțire în silabe. Printre cuvintele de analizat s-au numărat „soarele” și „alunele”.

Una dintre ultimele cerințe a presupus completarea unui dialog între veverițe și un arici, exercițiu care a evaluat coerența și logica exprimării scrise.

Structura probei a urmărit să verifice competențele de producere a mesajelor scrise și aplicarea corectă a regulilor limbii române la nivelul clasei II.

Corectarea lucrărilor se face în cadrul școlii, de două cadre didactice, dintre care unul este învățătorul de la clasă. Rezultatele trebuie finalizate în cel mult șapte zile de la ultima probă.

Subiectele la Evaluarea Națională 2026, clasa a II-a

Subiectele de la Evaluarea Națională la clasa a II-a la Limba și comunicare scris, așa cum au apărut în spațiul public. Broșura cu subiecte și baremul de notare vor fi publicate în cursul zilei pe site-ul edu.ro.

„1. Transcrie, pe spațiul de mai jos, următorul text:

Veverițele harnice adunaseră alune toată vara. Acum venise toamna răcoroasă, cu vânt rece și ploi dese. Din cauza ploilor, alunele începuseră să se ude. Imediat ce apărea soarele, veverițele scoteau alunele, să le usuce.

Într-o zi, ariciul le întreba:

Îmi dați și mie câteva alune?

Înlocuiește cuvântul subliniat cu altul, cu sens asemănător. Scrie cuvântul pe spațiul dat:

Niște veverițe harnice adunaseră alune toată vara.

Alege forma corectă a cuvântului subliniat. Transcrie propoziția corectă pe spațiul dat.

Intro/Într-o zi, ariciul le ceru veverițelor câteva alune.

Înlocuiește cuvântul subliniat cu altul, cu sens opus. Scrie cuvântul pe spațiul dat.

Venise toamna cea răcoroasă.

Scrie semnele de punctuație potrivite în spațiile date.

Ariciul exclamă….

…Ce multe alune ați adunat…

Alege forma corectă a cuvântului subliniat. Transcrie propoziția corectă pe spațiul dat.

Veverițele au înpartit/împărțit alunele cu ariciul.

Înlocuiește cuvântul subliniat cu altul, cu sens opus. Scrie cuvântul pe spațiul dat.

Alunele culese de veverițe erau ude.

Alege forma corectă a cuvântului subliniat. Transcrie propoziția corectă pe spațiul dat.

Timp de câteva zile, a plouat neîncetat/neîncetat.

Desparte în silabe cuvintele subliniate în enunțurile de mai jos. Scrie cuvintele despărțite pe spațiile date.

Când apărea soarele, veverițele scoteau alunele la uscat.

Alege forma corectă a cuvântului subliniat. Transcrie propoziția corectă pe spațiul dat.

Alunele s-au/sau udat din cauza ploilor dese.

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. Alege propoziția care poate continua enunțul, în mod corect și logic.

Veverițele harnice adună alune toată vara, …

a. pentru că le place anotimpul vara.

b. deoarece vor să le dea alune prietenilor.

c. ca să aibă mâncare în timpul iernii.

d. fiindcă în timpul verii totul în jur este verde.

Completează, pe spațiile date, următorul dialog dintre veverițe și arici.

Îmi dați și mie câteva alune? întreabă ariciul.

………………….., răspunse una dintre veverițe.

Mulțumesc! răspunse ariciul.

……………………! spuse cealaltă veveriță.”

Calendar Evaluare Națională 2026 clasa a II-a — EN II:

12 mai 2026 Limbă și comunicare - scris / Limba română

12 mai 2026 Limbă și comunicare — scris / Limba maternă

13 mai 2026 Limbă și comunicare — citit / Limba română

13 mai 2026 Limbă și comunicare — citit / Limba maternă

14 mai 2026 / Matematică și Explorarea mediului

15 mai 2026 Limbă și comunicare, scris, citit / Limba română pentru minoritățile naționale