Articol publicitar

ASE organizează concurs de admitere pentru programele universitare de licență învățământ la distanță (ID), sesiunea toamnă 2025

0
0
Publicat:
1 Inscrieri Licenta editabil ID JPG

Academia de Studii Economice din București, recunoscută pentru excelența academică și pentru rolul său important în formarea generațiilor de specialiști în diverse domenii, oferă, pentru sesiunea de admitere din toamnă, locuri la programe universitare de licență la  învățământ la distanță menite să asigure accesul echitabil la educație de calitate, indiferent de constrângerile geografice, sociale sau economice ale viitorilor studenți. Numărul mare de candidați care au optat pentru această formă de învățământ, în sesiunea din iulie organizată de ASE, confirmă interesul tot mai ridicat al tinerilor pentru soluții flexibile de studiu, adaptate realităților actuale.

Înscrierile la programele de licență organizate la ID se realizează exclusiv online, în perioada 30 august - 2 septembrie a.c. Procesul de înscriere va fi gestionat prin platforma dedicată, care va fi disponibilă pe site-ul oficial al universității. Toate informațiile actualizate referitoare la admitere sunt disponibile pe site-ul universității, iar candidații sunt încurajați să consulte această sursă pentru a rămâne la curent cu toate detaliile relevante.

Pentru admiterea din toamnă la forma de învățământ la distanță, Academia de Studii Economice din București oferă o gamă variată de programe de licență, desfășurate atât în centrul universitar din capitală, cât și în alte centre teritoriale din țară. În centrul universitar din București este disponibil programul de licență Informatică economică. Pentru a răspunde cererii din alte regiuni ale țării și pentru a contribui activ la dezvoltarea locală, ASE extinde accesul la educație și prin centre teritoriale: la Deva și Piatra Neamț se poate urma programul de Management, la Buzău – programul de Marketing, iar la Tulcea – programul Economie agroalimentară și a mediului.

Programele universitare oferite în aceste locații au fost stabilite în mod strategic, în funcție de nevoia identificată de formare a resursei umane calificate, de cerințele specifice ale pieței muncii locale și de perspectivele de dezvoltare economică regională. Derularea  acestor programe în teritoriu este susținută activ de administrația locală și de comunitățile regionale, care recunosc importanța parteneriatului cu mediul academic în procesul de atragere a forței de muncă specializate.

Aceste programe sunt concepute și implementate cu aceeași rigoare academică precum cele desfășurate în regim cu frecvență, asigurând o formare universitară solidă într-un format flexibil. Îmbinând activitățile didactice susținute de cadre didactice cu studiul individual, programele asigură formarea unor competențe relevante și actuale. Planurile de învățământ, fișele de disciplină, componența corpului profesoral, competențele dobândite, diploma obținută la finalul programului, titlul conferit și perspectivele de carieră sunt echivalente cu cele oferite de programele de studii organizate în regim cu frecvență.

Urmarea unui program de studiu în regim de învățământ la distanță presupune numeroase avantaje: flexibilitatea organizării timpului, care permite combinarea studiilor cu activitatea profesională sau responsabilitățile personale; accesul facil la materiale și resurse educaționale digitale disponibile oricând și oriunde; accesibilitate financiară.

2 vizual general Admitere png

                 Procesul de admitere diferă în funcție de facultatea aleasă. Candidații care doresc să se înscrie la programul  universitar de licență Informatică economică vor redacta un eseu motivațional și vor susține un examen scris la disciplina Matematică, iar media generală de admitere va fi calculată ca medie ponderată: 50% media generală de admitere (0,7 × media examen bacalaureat + 0,3 × media anilor de studii liceale) și 50% nota de la examenul de Matematică. Pentru celelalte programe, concursul de admitere constă în redactarea unui eseu motivațional și calcularea mediei generale de admitere. Aceasta din urmă este determinată printr-o medie ponderată între media obținută la examenul de bacalaureat (70%) și media anilor de studii    liceale (30%). 

Toate informațiile relevante privind condițiile de admitere, numărul de locuri disponibile pentru fiecare program de studii, etapele procesului de selecție, taxele de înscriere și de școlarizare etc. sunt accesibile pe site-ul oficial dedicat admiterii, precum și pe paginile de social media ale universității, Facebook și Instagram. Aceste platforme oferă actualizări constante, răspunsuri la întrebări frecvente și resurse utile pentru toți candidații interesați.

4 Alege ASE PNG

Pentru a-i sprijini în formularea unor alegeri informate, candidații pot consulta planurile de învățământ și fișele disciplinelor aferente fiecărui program de studii. Aceste documente detaliază structura curriculară, oferind o imagine clară asupra materiilor studiate pe parcursul anilor de licență. Astfel, viitorii studenți pot înțelege din timp profilul educațional al programelor vizate, facilitând luarea unei decizii corecte în funcție de interesele și obiectivele lor profesionale.

Prin programele sale de licență organizate la forma de învățământ la distanță, ASE oferă o alternativă reală pentru cei care lucrează, au responsabilități familiale sau locuiesc în afara marilor centre universitare. Studiile la distanță oferite de Academia de Studii Economice din București reprezintă o alegere solidă, susținută de tradiție, inovație și performanță academică.

Vă dorim mult succes la admitere și vă așteptăm cu bucurie la ASE!

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de lei din contul păgubitului
digi24.ro
image
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”
stirileprotv.ro
image
De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor Dan dansează la nuntă. Imagini de senzație cu președintele României
gandul.ro
image
Accident grav pe autostrada București-Ploiești. O mașină cu opt persoane a intrat în parapet / Trafic blocat
mediafax.ro
image
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să plătească mii de euro pe câteva fotografii colorate
fanatik.ro
image
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
Cum faci refinanțare la creditul ipotecar. Rata poate scădea și cu 700 de lei
observatornews.ro
image
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce tremurândă
playtech.ro
image
„FCSB va dispărea!”. Previziune sumbră în scandalul Gigi Becali – Steaua
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adrian Petre a avut un conflict cu Nicolae Dică în vestiar: "Nu vreau să-l mai văd! E mare meseria asta pentru el"
digisport.ro
image
'Este normal să fii plătit ca să stai?' Andrei Caramitru, critici dure cu privire la acordarea de ajutoare sociale
stiripesurse.ro
image
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ipoteza terifiantă a autorităților
kanald.ro
image
FOTO NASA surprinde un fenomen ciudat: un jet uriaș străpunge cerul dintre nori și...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Întâlnirea Putin-Zelenski ar putea avea loc la granița României. Anunțul făcut de o sursă din administrația SUA
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
Ce bulbi de flori se plantează în luna august. Vei avea o grădină spectaculoasă în primăvara și vara următoare
click.ro
image
Luna Nouă în Fecioară pe 23 august 2025. Cinci zodii sunt profund afectate
click.ro
image
Ce trebuie să pui în ciorba rădăuțeană, ca să iasă grasă, cremoasă și gustoasă ca la restaurant. Trucul pe care bucătarii nu ți-l spun
click.ro
Prințesa Diana și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, ca regină, spală rușinea predecesoarelor. A terminat facultatea, în timp ce Diana nu și-a luat nici Bacul
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Delia, ipostază incendiară pe rețelele de socializare. Artista i-a înnebunit pe fani: „Nu mai pune poze d-astea că facem infarct”
image
Ce bulbi de flori se plantează în luna august. Vei avea o grădină spectaculoasă în primăvara și vara următoare

OK! Magazine

image
Prințesa condamnată la singurătate. Necăsătorită și fără copii, a ajuns să depindă de sora ei, Regina Sofia a Spaniei

Click! Pentru femei

image
De ce nu te poți relaxa în confortul casei tale? S-ar putea să nu fie de la tine, ci de la energia căminului

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?