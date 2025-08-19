ASE organizează concurs de admitere pentru programele universitare de licență învățământ la distanță (ID), sesiunea toamnă 2025

Academia de Studii Economice din București, recunoscută pentru excelența academică și pentru rolul său important în formarea generațiilor de specialiști în diverse domenii, oferă, pentru sesiunea de admitere din toamnă, locuri la programe universitare de licență la învățământ la distanță menite să asigure accesul echitabil la educație de calitate, indiferent de constrângerile geografice, sociale sau economice ale viitorilor studenți. Numărul mare de candidați care au optat pentru această formă de învățământ, în sesiunea din iulie organizată de ASE, confirmă interesul tot mai ridicat al tinerilor pentru soluții flexibile de studiu, adaptate realităților actuale.

Înscrierile la programele de licență organizate la ID se realizează exclusiv online, în perioada 30 august - 2 septembrie a.c. Procesul de înscriere va fi gestionat prin platforma dedicată, care va fi disponibilă pe site-ul oficial al universității. Toate informațiile actualizate referitoare la admitere sunt disponibile pe site-ul universității, iar candidații sunt încurajați să consulte această sursă pentru a rămâne la curent cu toate detaliile relevante.

Pentru admiterea din toamnă la forma de învățământ la distanță, Academia de Studii Economice din București oferă o gamă variată de programe de licență, desfășurate atât în centrul universitar din capitală, cât și în alte centre teritoriale din țară. În centrul universitar din București este disponibil programul de licență Informatică economică. Pentru a răspunde cererii din alte regiuni ale țării și pentru a contribui activ la dezvoltarea locală, ASE extinde accesul la educație și prin centre teritoriale: la Deva și Piatra Neamț se poate urma programul de Management, la Buzău – programul de Marketing, iar la Tulcea – programul Economie agroalimentară și a mediului.

Programele universitare oferite în aceste locații au fost stabilite în mod strategic, în funcție de nevoia identificată de formare a resursei umane calificate, de cerințele specifice ale pieței muncii locale și de perspectivele de dezvoltare economică regională. Derularea acestor programe în teritoriu este susținută activ de administrația locală și de comunitățile regionale, care recunosc importanța parteneriatului cu mediul academic în procesul de atragere a forței de muncă specializate.

Aceste programe sunt concepute și implementate cu aceeași rigoare academică precum cele desfășurate în regim cu frecvență, asigurând o formare universitară solidă într-un format flexibil. Îmbinând activitățile didactice susținute de cadre didactice cu studiul individual, programele asigură formarea unor competențe relevante și actuale. Planurile de învățământ, fișele de disciplină, componența corpului profesoral, competențele dobândite, diploma obținută la finalul programului, titlul conferit și perspectivele de carieră sunt echivalente cu cele oferite de programele de studii organizate în regim cu frecvență.

Urmarea unui program de studiu în regim de învățământ la distanță presupune numeroase avantaje: flexibilitatea organizării timpului, care permite combinarea studiilor cu activitatea profesională sau responsabilitățile personale; accesul facil la materiale și resurse educaționale digitale disponibile oricând și oriunde; accesibilitate financiară.

Procesul de admitere diferă în funcție de facultatea aleasă. Candidații care doresc să se înscrie la programul universitar de licență Informatică economică vor redacta un eseu motivațional și vor susține un examen scris la disciplina Matematică, iar media generală de admitere va fi calculată ca medie ponderată: 50% media generală de admitere (0,7 × media examen bacalaureat + 0,3 × media anilor de studii liceale) și 50% nota de la examenul de Matematică. Pentru celelalte programe, concursul de admitere constă în redactarea unui eseu motivațional și calcularea mediei generale de admitere. Aceasta din urmă este determinată printr-o medie ponderată între media obținută la examenul de bacalaureat (70%) și media anilor de studii liceale (30%).

Toate informațiile relevante privind condițiile de admitere, numărul de locuri disponibile pentru fiecare program de studii, etapele procesului de selecție, taxele de înscriere și de școlarizare etc. sunt accesibile pe site-ul oficial dedicat admiterii, precum și pe paginile de social media ale universității, Facebook și Instagram. Aceste platforme oferă actualizări constante, răspunsuri la întrebări frecvente și resurse utile pentru toți candidații interesați.

Pentru a-i sprijini în formularea unor alegeri informate, candidații pot consulta planurile de învățământ și fișele disciplinelor aferente fiecărui program de studii. Aceste documente detaliază structura curriculară, oferind o imagine clară asupra materiilor studiate pe parcursul anilor de licență. Astfel, viitorii studenți pot înțelege din timp profilul educațional al programelor vizate, facilitând luarea unei decizii corecte în funcție de interesele și obiectivele lor profesionale.

Prin programele sale de licență organizate la forma de învățământ la distanță, ASE oferă o alternativă reală pentru cei care lucrează, au responsabilități familiale sau locuiesc în afara marilor centre universitare. Studiile la distanță oferite de Academia de Studii Economice din București reprezintă o alegere solidă, susținută de tradiție, inovație și performanță academică.

Vă dorim mult succes la admitere și vă așteptăm cu bucurie la ASE!