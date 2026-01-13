Aproape 2.900 de liceeni candidează pentru cele 20 de locuri disponibile în Programul FLEX. Nicușor Dan: „România are nevoie de cetățeni bine pregătiți”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că 2.883 de liceeni români s-au înscris pentru cele 20 de locuri disponibile în Programul FLEX pentru anul şcolar 2026-2027, fiind interesaţi să studieze şi să locuiască un an de zile în Statele Unite ale Americii.

”Parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii se consolidează permanent, nu numai prin importante proiecte economice şi de securitate, ci şi prin programe educaţionale de impact pentru tinerii noştri. Din această perspectivă, reluarea programului Future Leaders Exchange (FLEX) în anul academic 2026–2027 este o veste foarte bună pentru educaţia românească şi pentru relaţia strategică dintre România şi Statele Unite”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan într-om postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, FLEX ”este unul dintre cele mai competitive programe de schimb pentru liceeni din lume, bazat pe merit”.

”Mulţi dintre participanţi au reuşit ulterior să urmeze cariere de succes în administraţia publică, dar şi în mediul privat. 20 de liceeni români vor avea astfel oportunitatea de a studia într-un liceu american şi de a locui alături de o familie americană, ceea ce înseamnă să experimenteze în mod autentic viaţa cotidiană din SUA”, apreciază şeful statului.

Potrivit acestuia, Programul FLEX a putut fi reluat datorită acordului de co-finanţare semnat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi American Councils for International Education.

Nicuşor Dan vorbeşte despre ”interesul excepţional al liceenilor români”, fiind 2.883 de candidaţi pentru 20 de locuri.

”Demonstrează cât de puternică este dorinţa tinerilor noştri de a se forma prin educaţie de calitate, deschidere internaţională şi valori democratice. În aceste zile, încep procedurile de selecţie care se vor desfăşura pe parcursul mai multor luni. Le urez mult succes tuturor şi îi felicit pentru curaj, ambiţie şi dorinţa de a-şi depăşi limitele. Indiferent de rezultat, fiecare aplicaţie este o dovadă de încredere că educaţia oferă cele mai bune perspective pentru a-ţi construi un viitor”, a mai afirmat şeful statului.

Acesta consideră că ”România are nevoie de cetăţeni bine pregătiţi, deschişi şi conectaţi la lume, iar programe precum FLEX reprezintă un instrument esenţial de apropiere între societăţi, dar şi o ocazie unică a tinerilor de a se maturiza”.

În 25 septembrie 2025, Ministrul Educaţiei de atunci, Daniel David, a semnat, în cadrul unei vizite în Statele Unite, noul acord pentru programele FLEX/FLEX Abroad, susţinute de Departamentul de Stat al SUA.

”Acest program aduce beneficii semnificative României, reprezentând o investiţie în tineri, educaţie şi viitorul democratic al ţării, şi, totodată, serveşte intereselor Statelor Unite ca parte a angajamentului lor internaţional, programul contribuind la consolidarea democraţiei euroatlantice. Ne-am angajat acum să reluăm programul pentru anul şcolar 2026 - 2027, urmând ca, pe baza analizei privind funcţionarea noului mecanism, să evaluăm modalităţile de continuare pentru anii următori”, afirma atunci Daniel David.

Pentru anul şcolar 2026-2027, programul s-a adresat liceenilor români născuţi în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2010. Aceştia au putut aplica până în 18 decembrie.

FLEX este unul dintre cele mai competitive programe de schimb pentru liceeni din lume, bazat pe merit, şi se desfăşoară în 22 de ţări.

Din 2015, potrivit Ambasadei SUA la Bucureşti, peste 18.000 de români au aplicat pentru programul FLEX, reflectând interesul constant al ţării pentru oportunităţile de studiu în Statele Unite. Fiecare participant român petrece un an în SUA, locuind într-o familie americană şi studiind într-un liceu american.

Programul reciproc FLEX Abroad a fost lansat în România în 2024 şi oferă liceenilor americani oportunitatea de a locui şi studia în România.