Învățător, doar cu facultate, educator, doar cu liceul pedagogic

Proiectul consolidat al legii învățământului preuniversitar al ministrului în funcție Ligia Deca vrea să ridice nivelul de pregătire al învățătorilor de la catedră.

Astfel, dacă proiectul va fi adoptat, învățătorii – absolvenți ai liceelor pedagogice – nu vor mai putea preda la catedră decât în calitate de suplinitori debutanți. Pentru a putea fi titularizați în sistem, învățătorii vor trebui să termine o facultate de profil și să obțină licența.

”Funcția de profesor pentru învățământul primar este ocupată de cei care au absolvit atât liceul pedagogic cu specializarea „pedagogia învățământului primar”, cât și facultatea cu aceeași specializare. De asemenea, se pot titulariza în sistem și absolvenții cu diploma de licență a specializării „Pedagogia învățământului primar” și care au urmat un program de studii universitare de masterat didactic cu durata de un an”, se arată în proiectul de act normativ.

Educatori însă vor putea funcționa ca și până acum, doar cu liceul pedagogic absolvit și bacalaureatul luat.

Ministru: Suntem singura țară cu învățători fără facultate

Ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat că este nevoie de această modificare la nivelul învățătorilor pentru că suntem singura țară din UE în care cineva poate ajunge să predea în ciclul primar doar cu liceul pedagogic.

Prezentă în studioul Adevărul live, Deca a mai spus că noul proiect de lege a învățământului preuniversitar introduce modificări și la nivelul masteratelor didactice, necesare profesorilor pentru a putea preda la catedră.

Aceste masterate didactice există și astăzi, dar într-o formă diferită. Ligia Deca a mai spus că pe lângă modulul pedagogic pe care un profesor trebuie să-l urmeze pentru a putea preda, noul masterat didactic are durata de un an și este compus în proporție de 80% din activitate practică. ”Mai precis, toată lumea a spus că în plus față de ce se învață la modulul psihopedagogic este nevoie de o experiență și de o expunere a viitorilor profesori la clasă. Și atunci, am gândit acest masterat didactic care este de un an dacă ai făcut modulul și de un an și jumătate, dacă nu l-ai făcut. 80% din creditele de studiu și din timpul alocat este dedicat activităților la clasă. restul de 20% este parte teoretică, pe care o aplici la clasă”, a subliniat ministrul.

Această proporție de 80% a fost stabilită pentru a-i ajuta pe profesorii debutanți să facă față unor medii de predare diverse, de foarte multe ori problematice la care ei sunt expuși la începutul carierei. ”Mai mult decât arât, debutanții vor fi susținuți și cu salariul mediu pe economie și vor beneficia și de mentorat. Nu sunt singuri la clasă”, a conchis Deca.