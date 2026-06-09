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8 studenți la arte s-au calificat în finala New Wave Art Prize 2026 cu lucrări ce dezbat impactul inteligenței artificiale

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Opt studenți la facultățile de arte din România s-au calificat în finala competiției New Wave Art Prize, ediția a doua, inițiată de Fundația Bog’Art, iar trei dintre aceștia au șansa să câștige câte un premiu în valoare de 2000 de euro.

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55 de lucrări au fost înscrise în concursul lansat în luna aprilie 2026. Tinerii studenți au trimis proiecte care respectă tema, „Valoarea umană la începutul epocii AI”, aducând în prim-plan relația dintre om și tehnologie într-un context global marcat de transformări accelerate.

Artiștii au fost încurajați să răspundă, printr-o lucrare de artă, unor întrebări esențiale: Cum ne construim identitatea într-o lume în care granița dintre real și virtual devine tot mai difuză? Ce se schimbă în procesul creativ al artistului? Este inteligența artificială un instrument sau un partener? Poate tehnologia să înțeleagă emoția sau doar să o simuleze?

Propunerile au putut lua forma unei picturi, a unui desen, a unei sculpturi sau a unei instalații și au trebuit să reflecte viziunea personală asupra modului în care inteligența artificială redefinește identitatea și relațiile umane.

În urma jurizării, opt aplicații au fost selectate, aparținând artiștilor (în ordine alfabetică): Alexia Besnă, Ana Huțanu, Carla David, Dana Guzu, Daria Sălăjeanu, Radu Gheorghe, Rebeca Ionescu, Rebeca Ulici.

Fiecare dintre cei opt finaliști va primi suma de 500 de euro pentru realizarea lucrării propuse. În urma vernisajului, trei artiști vor fi premiați cu suma de 2000 euro fiecare. Aceștia vor fi selectați de către juriu, în baza lucrărilor finale, expuse în galeria Sandwich Neurohope din București.

Juriul New Wave Art Prize este alcătuit din Bogdan Doicescu –  Membru Fondator Fundația Bog’Art, Catinca Tăbăcaru –  Galerist, Co-Director RAD Fair, Daniela Pălimariu –  Artist, Co-Director RAD Fair, Ștefan Sava –  Artist, Co-fondator Salonul de Proiecte, Mihnea Mircan –  Curator, Fundația Plan B Cluj, Lorena Brează –  Arhitect, Fondator The Challenge Academy.

”Tema acestei ediții — valoarea umană la începutul epocii AI — a generat lucrări surprinzător de personale. O parte din tinerii artiști au ales să răspundă unei întrebări despre viitor prin întoarcerea spre trecut: memorie, familie, obiecte moștenite, fotografii, un gest de ancorare într-o umanitate concretă și afectivă, ca răspuns la o lume din ce în ce mai abstractă. Alții au ales să integreze inteligența artificială în moduri subtile sau surprinzătoare, provocând suprapuneri sau materializări valoroase. Uneori cu speranță, alteori cu neliniște sau deznădejde — dar aproape întotdeauna cu o onestitate care ne-a impresionat”, declară Catinca Tăbăcaru.

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”Lucrările au acoperit un registru larg — de la pictură și sculptură până la instalații— iar dintre ele s-au remarcat în mod special cele care au integrat tehnologia nu ca scop în sine, ci ca limbaj prin care să pună tocmai aceste întrebări despre ce rămâne uman”, declară Daniela Pălimariu.

“Considerăm că această competiție are toate ingredientele pentru a deveni unul dintre principalele repere pentru tinerii artiști din România, un spațiu complementar educației formale care oferă ceva esențial: vizibilitate, resursă și confirmare că munca studenților de azi contează pentru scena de artă din România”, declară Bogdan Doicescu.

NEW WAVE Art Prize este un proiect creat de Fundația Bog’Art pentru a descoperi și susține studenții talentați din universitățile de arte din România. Competiția oferă un cadru profesionist de afirmare, facilitând tranziția de la concept la producția unei lucrări expuse publicului larg.

La ediția anterioară, 57 de proiecte au fost înscrise, dintre care 7 au fost selectate pentru expoziția finală. Câștigătoarea ediției 2025, Ștefania Iakab, a impresionat juriul cu seria sculpturală „Alien Chic”, fiind recompensată cu o bursă oferită de Fundația Bog’Art.

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