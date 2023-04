Dictatorii din toată lumea stau cu ochii pe Ucraina. Cum ar putea schimba viitorul întregii planete

Dacă el câștigă războiul, atunci va fi mai întărit decât înainte. Dacă pierde războiul sau dacă există un fel de remiză, o stabilizare în care nu este clar cine a câștigat cu adevărat, atunci șansele sale scad. Dar nu la zero susține Daniel Treisman, profesor de științe politice la UCLA, într-un interviu pentru „Novaia Gazeta Europe“

Un dictator care pierde un război are șanse de a supraviețui în următorii câțiva ani de aproximativ 50%. Există cazuri în care dictatorii intră în război și războiul merge prost, iar apoi destul de repede sunt dați afară. Este cazul generalulului Leopoldo Galtieri din Argentina și al generalilor greci din 1974, care au provocat un război cu Turcia și au fost rapid înlăturați de la putere.

Dar au existat și cazuri precum cel al lui Saddam Hussein în 1991, care a pornit un război în Kuweit. A pierdut într-un mod dramatic, dar a supraviețuit pentru încă câțiva ani. În Orientul Mijlociu există o mulțime de lideri arabi care au intrat în război împotriva Israelului, au pierdut, dar au supraviețuit totuși la putere. Dacă un lider precum Putin pierde un război pe care îl începe, are cam 50/50 șanse de a supraviețui la putere. Marele pericol este în primul an de la sfârșitul unui război pe care îl pierde. Dacă supraviețuiește în acel prim an, șansele ca el să piardă puterea scad din nou, susține Treisman.

Cum ar putea fi îndepărtat Putin?

„Este extrem de greu să organizezi o lovitură de stat împotriva unui lider atunci când există mai multe forțe militare sau paramilitare controlate de comandanți diferiți, fiecare dintre aceștia raportând direct lui Putin. Acesta a creat o structură în care este extrem de periculos pentru persoanele din cercul său să se coordoneze împotriva sa. Deci, acest lucru reduce plauzibilitatea unei lovituri de stat, cel puțin pe termen scurt.

Scenariul cel mai plauzibil pentru modul în care s-ar putea sfârși regimul Putin este o topire completă a structurilor de comandă. Regimul este atât de hipercentralizat, cu un singur om care ia toate deciziile importante sau cel puțin trebuie să semneze toate deciziile, încât este foarte ușor să se facă greșeli.

Este posibil ca, sub presiunea sancțiunilor și a războiului, mici crize din diferite locuri să se lege și să fie exacerbate de propriile greșeli ale Kremlinului. Acest lucru, la rândul său, ar putea duce la o erodare a sprijinului lui Putin, la un sentiment în rândul bazei de sprijin mai largi că factorii de decizie de la vârf nu pot face față, că nu dețin controlul, că eșuează. Acest lucru ar putea duce din nou la un fel de scindare în cadrul regimului și la încercări de a găsi o alternative,“ este de părere Daniel Treisman.

Profesorul de științe politice la UCLA susține că dictatorii din întreaga lume stau cu ochii pe Ucraina.

Este foarte important cum se va termina acest război. Dictatorii din întreaga lume sunt cu ochii pe el. Modul în care se va încheia acest război va afecta modul în care președintele Xi Jinping se gândește la cursul Chinei în următorii 10 ani. Dacă războiul se va încheia cu o înfrângere clară a lui Putin, oamenii vor trage concluzia că Occidentul se poate uni și exercita presiuni împotriva unor lideri agresivi care au încercat pur și simplu să smulgă teritorii de la vecinii lor. Pe de altă parte, dacă războiul se va încheia cu un fel de conflict înghețat sau chiar cu un câștig clar pentru Rusia, în sensul că va fi capabilă să consolideze controlul asupra teritoriilor nou capturate, atunci mesajul va fi încurajator pentru autocrații din întreaga lume, care ar putea fi tentați să încerce ceva similar. Occidentul trebuie să se preocupe de acest lucru și să investească acum resursele necesare pentru a se asigura că Ucraina câștigă, mai degrabă decât să fie nevoit să investească mult mai mult în apărare și în eforturile de reconstrucție a ordinii juridice internaționale dacă Ucraina ar pierde, susține acesta în interviul acordat „Novaia Gazeta Europe“.