De la „Renunță sau mori” la soluții reale: ce propun experții internaționali pentru reducerea bolilor asociate fumatului

La peste 20 de ani de la adoptarea Convenției Cadru privind Controlul Tutunului, fumatul rămâne o problemă majoră de sănătate publică. Experții reuniți la Forumul Global despre Nicotină 2025 (GFN) în Varșovia susțin că e timpul pentru o schimbare de paradigmă: mai puțină frică, mai multă știință. Iar soluțiile există deja, dacă alegem să le ascultăm.

Mesajele panicarde nu au efect

Deși politicile globale anti-fumat au reușit să reducă ușor prevalența consumului de tutun în unele țări, la nivel global există în continuare peste 1 miliard de fumători. Mesajul „renunță sau mori” nu a funcționat pentru toți. Prof. Dr. David Khayat, unul dintre cei mai cunoscuți oncologi din lume, atrage atenția că politicile bazate doar pe interdicții și moralizare sunt „ineficiente și inumane”.

„În orice alt domeniu al medicinei, dacă un pacient nu răspunde la tratamentul propus, nu îl abandonăm. Îi oferim o alternativă. În cazul fumatului, nu facem asta”, a spus Khayat.

Reducerea riscurilor, o strategie ignorată

La GFN 2025, specialiști precum Clive Bates, fost director al organizației Action on Smoking and Health din Marea Britanie, sau Riccardo Polosa, fondator și director științific al Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction la Universitatea din Catania, Italia, au insistat asupra unui principiu simplu: nu nicotina provoacă bolile asociate fumatului, ci substanțele toxice rezultate din arderea tutunului.

Acest lucru face loc unei soluții. Produsele fără fum – precum cele care încălzesc tutunul în loc să-l ardă sau pliculețele cu nicotină – reduc expunerea la aceste substanțe nocive. Dovezile științifice arată că riscul pentru sănătate este semnificativ mai mic.

Politicile trebuie să țină pasul cu știința

În multe țări, reglementările nu fac distincție clară între produsele tradiționale din tutun și alternativele fără fum. Asta în ciuda faptului că, la nivel internațional, există un consens tot mai clar privind beneficiile reducerii riscurilor.

Clive Bates avertizează: „Ignorarea progresului tehnologic nu salvează vieți. Dimpotrivă. Întârzie accesul la soluții care ar putea reduce semnificativ numărul de decese.”

Un apel către decidenți și medici

Mesajul GFN 2025 este clar: este nevoie de o regândire a politicilor anti-fumat. Nu doar din compasiune pentru cei care nu pot renunța, ci pentru că o abordare bazată pe știință și informare onestă salvează vieți. Exemple precum Suedia sau Japonia demonstrează că utilizarea produselor fără fum a dus la scăderi dramatice ale ratei fumatului.

Trecerea de la avertismente ultimative de tipul „renunță sau mori” la o politică bazată pe reducerea riscurilor nu înseamnă compromis, ci progres. Iar pentru milioane de fumători, ar putea fi calea spre o viață mai bună.

Material realizat cu susținerea Philip Morris România