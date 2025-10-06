Un fost premier grec demisionează din parlamentul de la Atena. Partidul Syriza rămâne cu doar 25 de deputați

Fostul premier grec Alexis Tsipras a anunțat luni demisia sa din postul de deputat al Partidului Syriza, subliniind însă că nu renunță la „acțiunea politică”.

Într-o scrisoare adresată președintelui Parlamentului grec, Tsipras, în vârstă de 51 de ani, a precizat: „Îmi prezint demisia din calitatea de deputat, dar nu demisionez din acțiunea politică”, confirmând totodată că intenționează să-și continue activitatea politică, posibil prin înființarea unui nou partid.

Această decizie reduce numărul deputaților Syriza la doar 25 în Parlamentul grec, dintr-un total de 300. Tsipras se retrăsese de la conducerea partidului în urmă cu doi ani, după ce Syriza a înregistrat rezultate slabe în alegerile legislative din mai și iunie 2023.

„Nu pot și nu vreau să păstrez mandatul de deputat și privilegiile pe care le implică, atunci când simt că participarea mea nu aduce nimic substanțial”, a explicat fostul premier.

De la retragerea sa de la conducerea Syriza, Tsipras a rămas în mare parte departe de scena politică, urmărind evoluția internă a partidului, afectat de disensiuni. În mesajul adresat colegilor săi, el a transmis apeluri la unitate: „Nu vom fi adversari. Și poate că în curând vom călători din nou împreună”.

Ajuns la putere în ianuarie 2015, în plină criză financiară, Tsipras a negociat luni întregi cu creditorii europeni și cu Fondul Monetar Internațional (FMI), acceptând un plan de ajutoare în schimbul unor măsuri economice drastice. Grecia a ieșit oficial din criza financiară în 2018.

Potrivit analiștilor, fostul lider Syriza se află într-o perioadă de reflecție, iar lansarea unei cărți și posibilitatea înființării unui nou partid ar putea marca un nou capitol în cariera sa politică.