Ziarul New York Times, criticat pentru un careu de cuvinte încrucişate în formă de svastică, publicat chiar de Hanuka | FOTO

Ziarul The New York Times (NYT) se confruntă cu reacţii negative după publicarea, cu o zi înainte de prima noapte de Hanuka, a unui careu de cuvinte încrucişate care, în opinia criticilor, are forma unei svastici, relatează marţi DPA/TCA.

Careul din 18 decembrie, intitulat "Some Theme's Missing", a stârnit numaidecât vâlvă printre utilizatorii de pe reţelele sociale care au atras atenţia asupra formei aparte a acestuia, conform Agerpres.

Donald Trump Jr s-a numărat printre utilizatorii care au criticat publicaţia. "Dezgustător! Numai New York Times ar începe Hanuka cu acest careu de cuvinte încrucişate", a scris el. "Vă imaginaţi ce i-ar face cuiva care ar proceda la fel şi nu ar avea aceeaşi ideologie ca a lor? Le acord aceeaşi prezumţie de nevinovăţie pe care ar oferi-o ei acelor oameni. Fix zero", a adăugat el.

Comentariile online de pe site-ul The New York Times au fost la fel de critice. "Luaţi-mă drept unul dintre numeroşii comentatori care au văzut imediat zvastica (svastica)", a scris unul dintre utilizatori. "Ar fi bine dacă editorii de cuvinte încrucişate ar rezolva asta şi cineva şi-ar asuma responsabilitatea. Cui îi pasă dacă a fost 'neintenţionat'? Nu pentru asta există editori?", a adăugat el.

"Eliminaţi zvastica. Daţi dovadă de prost gust având în vedere rata ridicată a antisemitismului din SUA din acest moment", a scris un altul.

"S-ar putea crede că v-aţi asigura ca desenul să nu înfăţişeze un cunoscut simbol al urii după ce aţi făcut deja această greşeală", a scris alt utilizator. "NYT chiar trebuie să trateze acest lucru în mod public, mai ales având în vedere că acest lucru s-a întâmplat la început de Hanuka.”

În propriul său comentariu public referitor la acest careu de cuvinte încrucişate, creatorul său, Ryan McCarty, l-a descris drept o "formă distractivă de vârtej".

"Sunt încântat că primul meu careu de cuvinte încrucişate apare în The Times de duminică!", a scris McCarty. "Iniţial am încercat să-l realizez într-o grilă de 15x15, dar apoi am decis să extind grila într-un careu de cuvinte încrucişate pentru dimensiunea de duminică, cu o formă distractivă de vârtej", a adăugat el.