Un tânăr s-a trezit din comă pentru a-și acuza iubita, apoi a murit. „O să primești ce meriți”

Un tânăr care urma să devină tată a decedat la câteva luni după ce a suferit leziuni grave într-un accident de mașină în Florida. Înainte să moară a făcut o dezvăluire șocantă despre iubita sa, însărcinată.

Daniel Waterman (de 22 de ani) s-a trezit din comă pentru puțin timp și a afirmat că iubita sa, Leigha Mumby (24 de ani), i-a spus „O să primești ce meriți”, înainte de a intra cu mașina în care se aflau într-un copac, pe 9 februarie, potrivit People.

Leigha Mumby a fost arestată în iulie, în baza unui mandat emis sub acuzația de conducere imprudentă care a provocat leziuni corporale grave și vătămare corporală gravă, potrivit sursei citate.

Vineri, 24 octombrie, tânăra a fost acuzată de omor din culpă la volan, după ce Waterman a murit din cauza rănilor suferite pe 8 octombrie.

Ultimele luni din viața tânărului

După ce a fost salvat din accidentul produs în februarie, Daniel Waterman a fost transportat la spital cu leziuni grave, inclusiv o leziune la coloană vertebrală și traumatisme la cap și față.

Mama sa, originară din New York, a relatat, pentru Syracuse.com, că fiul său a intrat în comă după accident.

S-a trezit însă din comă și a fost interogat de anchetatori.

În timpul unui interogatoriu din luna mai, conform declarației sub jurământ, Daniel a spus că în noaptea incidentului, Leigha Mumby a lovit un copac cu mașina în timp ce se certau.

Tânărul le-a spus polițiștilor că disputa a început în contextul în care tânăra a aflat că este însărcinată, se arată în plângere.

Pe măsură ce discuțiile se intensificau, iubita sa ar fi început să conducă imprudent, a declarat Waterman poliției, explicând că, la un moment dat, ea a încetinit, iar el a încercat să scape.

Mumby ar fi accelerat din nou și ar fi spus: „Nu-mi pasă ce se întâmplă, vei primi ce meriți”, înainte de a lovi mașina de un copac, a declarat Waterman, conform plângerii.

Amândoi au fost grav răniți. Mumby ar fi declarat anchetatorilor, la câteva zile după incident, că nu știe ce s-a întâmplat înainte de accident și că își amintește că s-a trezit „în chinuri groaznice”, potrivit anchetatorilor.

„Nu putem lăsa copilul să crească cu o mamă care ar putea face așa ceva”

Atât Leigha Mumby cât și copilul nenăscut au supraviețuit accidentului. Familia lui Waterman luptă acum pentru custodia bebelușului, în așteptarea unui test de paternitate, potrivit CNY Central.

„Nu putem lăsa copilul să crească cu o mamă care ar putea face așa ceva”, a declarat bunicul lui Waterman.

Daniel Waterman aștepta cu nerăbdare să devină tată, a declarat familia sa într-o campanie GoFundMe, inițiată anterior pentru a ajuta la acoperirea cheltuielilor legate de recuperare:

Mumby a pledat nevinovată la acuzațiile inițiale de conducere imprudentă care a cauzat vătămări corporale grave și agresiune agravată cu o armă mortală, potrivit înregistrărilor judiciare online analizate de People.