Video Trump, surprins din nou ațipind în ședința de Guvern. „Cred că sunt mai vioi ca acum 25 de ani”

Președintele Donald Trump a închis ochii de mai multe ori, timp de secunde lungi, în cursul ultimei şedinţe de Guvern din acest an, convocată pe 2 decembrie și deschisă presei.

Deși îl numea pe fostul președinte Joe Biden „sleepy Joe” (Joe adormitul), Trump (79 de ani) a fost surprins luna trecută părând că ațipește în timpul unui eveniment deschis presei, în Biroul Oval de la Casa Albă.

Incidentul alimentează întrebările despre sănătatea președintelui, care se află în dezbaterea publicului, după ce le-a respins el însuşi cu puţin mai înainte, iar apoi a făcut-o şi Casa Albă.

„Preşedintele Trump asculta cu atenţie şi a condus această şedinţă de cabinet maraton în toate cele trei ore”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Executivului, Karoline Leavitt, într-un comunicat transmis miercuri AFP.

La începutul reuniunii, Donald Trump a ironizat el însuşi ideea că rămâne fără energie.

„Voi găsiţi mereu ceva nou, de genul «este sănătos? Biden era grozav, dar Trump este sănătos?»”, le-a spus el jurnaliştilor prezenţi, pe care i-a catalogat drept „ţicniţi”.

„O să vă spun atunci când nu e în regulă ceva”, a dat el asigurări după aceea.

„Într-o zi li se va întâmpla tuturor, dar pentru moment cred că sunt mai vioi ca acum 25 de ani”, a spus el.

Câteva minute mai tâziu, preşedintele a fost văzut cu pleoapele grele, redeschizînd ochii între două complimente care-i erau adresate de către secretarii săi, iar apoi închizându-i la loc.

Atenţia acordată sănătăţii miliardarului republican a crescut continuu de la sfârşitul lui noiembrie, după ce The New York Times (NYT) a publicat un articol care arăta o reducere puternică a evenimentelor publice, deplasărilor în ţară şi orelor de muncă ale preşedintelui american, în comparaţie cu primele zece luni ale primului său mandat, în 2017.

Trump a criticat „articolul părtinitor”, iar Leavitt consideră că articolele publicate de NYT au minimizat problemele de sănătate ale lui Joe Biden în timpul mandatului democratului.

Furia de la Casa Albă este alimentată de ceea ce aceasta denunţă drept o voinţă generalizată a presei de a înăbuşi orice punere la îndoială a capacităţilor fizice şi cognitive ale preşedintelui democrat, care a plecat din post la vârsta de 82 de ani.