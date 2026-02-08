search
Un intelectual necunoscut din California dictează viitorul politicii externe a lui Trump și Vance

0
0
Publicat:

Este posibil să nu fi auzit de Andy Baker. Cu toate acestea, el este una dintre figurile-cheie din spatele politicii externe tot mai confruntaționale promovate de administrația Trump, în special în relația cu Europa.

Andy Baker,consilierul adjunct pentru securitate națională/FOTO:Getty Images
Andy Baker,consilierul adjunct pentru securitate națională/FOTO:Getty Images

Baker, adjunct al consilierului pentru securitate națională, a intrat pentru scurt timp în atenția publică aproape întâmplător, în luna martie, când vicepreședintele JD Vance l-a menționat drept principalul său interlocutor într-un grup de chat guvernamental scurs în presă, legat de loviturile americane împotriva rebelilor houthi din Yemen.

Profilul său public redus contrastează însă cu influența tot mai mare pe care o exercită în interiorul Casei Albe.

Un personaj-cheie din umbră

Rareori fotografiat și extrem de rezervat, Andy Baker a devenit o figură centrală în cercul de consilieri ai lui JD Vance. El contribuie semnificativ la conturarea viziunii vicepreședintelui asupra politicii externe și la unele dintre cele mai importante decizii de securitate națională ale administrației – inclusiv la abordarea tot mai dură față de aliații europeni ai Statelor Unite.

Deși este puțin cunoscut în afara Washingtonului și a capitalelor europene, Baker este considerat esențial pentru a înțelege anumite direcții ale politicii externe a președintelui Donald Trump, care au surprins și neliniștit liderii europeni, de la München până în estul Ucrainei.

Odată cu ascensiunea lui JD Vance ca posibil candidat republican la alegerile prezidențiale din 2028, influența lui Baker – un adept declarat al „realismului” în politică externă, sceptic față de alianțele tradiționale și intervențiile militare ale SUA – este așteptată să crească.

„Andy va juca un rol în orice administrație viitoare”, a declarat Alex Wong, fost adjunct al consilierului pentru securitate națională al lui Trump, pe care Baker l-a înlocuit în funcție.

O viziune care provoacă status quo-ul

Potrivit mai multor surse – inclusiv oficiali guvernamentali, diplomați europeni și experți în politică externă – amprenta lui Baker este vizibilă asupra unora dintre cele mai neconvenționale poziții ale administrației Trump.

El ar fi contribuit la redactarea discursului dur susținut de JD Vance la Conferința de Securitate de la München din februarie 2025, un discurs care a stârnit controverse în capitalele europene. În intervenția sa, Vance a criticat liderii europeni pentru eșecul de a proteja libertatea de exprimare și pentru gestionarea imigrației ilegale, susținând că îndepărtarea Europei de „valorile sale fundamentale” reprezintă principala amenințare la adresa alianței transatlantice.

Aceeași linie de gândire se regăsește și în noua Strategie de Securitate Națională a SUA, la a cărei elaborare Baker ar fi avut un rol major. Documentul critică extinderea NATO, susține limitarea rolului alianței și salută ascensiunea partidelor naționaliste din Europa, considerate expresii ale unei identități „patriotice”.

„Realism flexibil”

Ideologic, Baker este asociat cu aripa republicană cunoscută sub numele de „restrainers” – politicieni și experți care pledează pentru reducerea implicării militare a SUA în străinătate. Administrația Trump descrie această abordare drept „realism flexibil”: o politică externă bazată pe calculul strict al intereselor americane, nu pe promovarea valorilor sau a democrației în afara granițelor.

Citește și: Acțiunile subversive ale Rusiei în România, mit sau realitate incontestabilă? Expert Cambridge: „Asta nu s-a oprit niciodată”

Această orientare îi determină pe tot mai mulți oficiali europeni să accepte ideea că doctrina „America First” ar putea depăși mandatul lui Trump.

„Este clar percepută ca o schimbare de durată”, a declarat un oficial britanic, care l-a descris pe Baker drept un interlocutor activ și atent în dialogul cu aliații.

Formarea unei viziuni sceptice

Andy Baker provine dintr-o familie muncitoare din zona golfului San Francisco. A studiat istoria la Universitatea Berkeley, apoi relațiile internaționale la Oxford, unde și-a obținut doctoratul. Lucrarea sa academică, ulterior publicată ca volum, analiza ordinea internațională de după Al Doilea Război Mondial și sublinia importanța unor angajamente comune privind suveranitatea și folosirea forței.

Între 2010 și 2023, Baker a fost diplomat de carieră în Departamentul de Stat, cu misiuni în Afganistan și la sediul NATO din Bruxelles. Experiența l-a făcut, spun apropiații săi, tot mai critic față de modul în care SUA își folosesc puterea în lume.

„A fost profund marcat de ceea ce a văzut”, a declarat o sursă familiarizată cu activitatea sa. „A ajuns să creadă că politica externă americană servește mai degrabă elitelor decât oamenilor obișnuiți.”

Această perspectivă l-a apropiat de JD Vance, fost pușcaș marin și senator de Ohio, cunoscut pentru pozițiile sale sceptice față de sprijinul militar pentru Ucraina.

Ucraina și tensiunile cu aliații

După victoria lui Trump în 2024, Baker și Vance au avut ocazia să își pună în practică viziunea, în special în abordarea războiului din Ucraina. Baker, care vorbește fluent rusa, a fost implicat în eforturile de negociere, inclusiv în discuțiile privind acordul asupra resurselor minerale.

Criticii din Europa consideră însă că el supraestimează forța Rusiei. „Este foarte inteligent, dar interpretarea sa asupra Rusiei diferă mult de a noastră”, a declarat un oficial european.

O influență în creștere

În prezent, Baker lucrează îndeaproape cu secretarul de stat Marco Rubio și alți membri de rang înalt ai Consiliului Național de Securitate. Deși descris mai degrabă ca un intelectual decât ca un operator politic, influența sa este recunoscută pe scară largă.

Pentru observatorii care încearcă să anticipeze cum ar putea arăta politica externă a SUA într-o eventuală eră Vance după 2028, Andy Baker este un nume de urmărit atent.

„El reflectă o direcție importantă a gândirii republicane în materie de politică externă”, spune un fost oficial al Consiliului de Securitate Națională. „Iar această competiție de idei ne spune multe despre viitorul dezbaterii din Statele Unite.”

