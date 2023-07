Un fost lider mafiot spune că a încercat să facă afaceri cu Donald Trump în anii '80

„The Life We Chose, William „Big Billy” D'Elia and The Last Secrets of America's Most Powerful Mafia Family" spune povestea unui lider mafiot puțin cunoscut din Pennsylvania și a vieții sale, relatează Fox News.

În noua biografie despre el, Billy D'Elia a dezvăluit că a făcut afaceri cu Donald Trump pe vremea când acesta deținea cazinouri în Atlantic City, în anii 1980, și că fostul președinte american a reușit să scutească un milion de dolari dintr-o afacere imobiliară.. aruncând cu banul.

Conform agenților federali, D'Elia, cunoscut sub numele de „Big Billy", a condus timp de decenii clanul Buffalino din Pennsylvania. Acesta și-a „șlefuit” activitatea profesională alături de Russel Buffalino, pe care Robert F. Kennedy l-a numit „unul dintre cei mai nemiloși și puternici lideri ai mafiei din Statele Unite".

D'Elia a preluat conducerea grupării mafiote la moartea lui Buffalino, în 1994. Se spune despre el că era foarte respectat de toate familiile mafiote din țară, încât, în anii 1990, i s-a cerut să preia conducerea rețelei mafiote din Philadelphia pentru a pune capăt luptelor interne. Totuși, el a refuzat.

D'Elia spune că a avut de-a face cu Trump pe vremea când acesta deținea cazinouri spectaculoase, precum „Trump Taj Mahal", „The Trump Plaza Hotel and Casino" și „The Trump Marina Hotel and Casino".

Cartea lui Trump

„Este exact așa cum apare acum la televizor, arogant. Nu se ține de cuvânt".

Dezvăluirile despre Trump se regăsesc în noua carte despre D'Elia, „The Life We Chose, William 'Big Billy' D'Elia and the Last Secrets of America's Most Powerful Mafia Family", scrisă de jurnalistul Matt Birkbeck. Birkbeck i-a urmărit timp de decenii pe D'Elia și pe membrii rețelei Buffalino din nord-estul Pennsylvaniei și este autorul biografiei „The Quiet Don", despre Russell Buffalino.

„Trump, când făcea afaceri, nu voia ca avocații lui să le facă. Nu voia ca altcineva să le facă, ci le făcea el însuși și le făcea cu gangsteri", a declarat Birkbeck.

„Billy a făcut afaceri cu o mulțime de oameni, inclusiv cu Donald Trump", spune el. „Trump știa exact cine era, ce făcea și despre ce negociau”, a mai adăugat el.

Birkbeck spune că, în cadrul unei negocieri care a constat în vânzare a acțiunilor proprietăților deținute de Trump, fostul lider de la Casă Albă s-a bazat pe Billy D'Elia pentru a cumpăra masiv exemplare ale cărții sale, „The Art of The Deal/Arta negocierii", ca parte a unei înțelegeri.

„Obișnuiau să ofere aceste recompense și cadouri celor care dețineau acțiuni, iar unul dintre cadouri era un exemplar al cărții, doar că Billy trebuia să cumpere cartea. Trebuia să cumpere 5.000 sau 10.000 de exemplare ale cărții, ceea ce ar fi ridicat cartea în topul celor mai bine vândute. Practic, Billy ar fi trebuit să pună la bătaie 100.000 de dolari", a mai precizat Birkbeck.

A dat cu banul

În cadrul unei alte tranzacții, D'Elia susține că Trump a fost de acord să cumpere o parte din proprietatea care includea cazinoul său „Trump Plaza", însă a renunțat la înțelegere doar pentru ca aceasta să fie încheiată prin aruncarea unei monede... pentru 1 milion de dolari.

D'Elia precizează că a participat la o întâlnire cu Trump și cu agenții imobiliari Barry și Ken Shapiro din Philadelphia, care dețineau proprietatea, și că a fost de acord să cumpere terenul pentru 8 milioane de dolari, asta până când Trump a apărut și a refuzat să plătească suma promisă.

„Trump a spus că nu-i poate da cele opt milioane, că are doar șapte", a povestit D'Elia. „Și acum ce faci, aștepți? Eram la această întâlnire cu Trump și Barry a spus: Hai să dăm cu banul pentru celălalt milion. Trump a spus bine, așa că au dat cu banul și Trump a câștigat", a mai adăugat D'Elia.

Barry Shapiro a confirmat această poveste pentru Fox News.

Shapiro, în prezent în vârstă de 85 de ani, susține că agenția sa, inclusiv fratele său Ken, a vândut într-adevăr proprietatea din Atlantic City lui Trump cu 1 milion de dolari mai puțin decât prețul convenit de fostul lider de la Casa Albă.

„Prețul de vânzare a fost, de fapt, de 8 milioane de dolari, iar Trump a plătit doar 7 pentru că a dat cu banul cu fratele meu, Ken, pentru a economisi un milion", a declarat Shapiro.

„I-am dat o ipotecă pe 15 ani și a plătit-o", a mai spus el.

Propunerile privind acțiunile nu s-au concretizat niciodată.

„Ai pierdut”

Trump nu a fost niciodată acuzat de vreo infracțiune de natură penală în legătură cu afacerile sale cu cazinouri și a trecut cu succes de cerințele legale pentru a deține și a opera cazinourile din Atlantic City, care sunt reglementate de Comisia de Control a Cazinourilor din New Jersey și de Divizia de Aplicare a Jocurilor de Noroc.

Un purtător de cuvânt din cadrul campaniei lui Trump, Steven Cheung, contestă afirmațiile lui D'Elia. Acesta a afirmat pentru Fox News că nu are de gând să dea „un răspuns la o carte din categoria ficțiune”.

Însă, nu este pentru prima dată când s-a spus că Trump s-a bazat pe noroc într-o negociere de afaceri.

În anul 2017, un investitor de pe Wall Street, Ken Moelis, a povestit pentru Business Insider că, în mijlocul unei negocieri aprinse, Trump „se uită la mine și spune: Ne separă un milion de dolari - și mi-a spus: Uite cum facem, dau cu banul. Și a băgat mâna în buzunar și a scos o monedă".

Moelis spune că a analizat moneda pentru a se asigura că este autentică, iar când a aruncat-o, „a zburat pe masă spre Trump, și și-a dat seama instantaneu că era o greșeală... dar înainte de a apuca să o vadă, Trump a ridicat-o și a spus: Cap. Ai pierdut".

Ken Moelis este cunoscut ca fiind omul de afaceri care „a lansat cazinourile lui Trump la bursă".

În prezent, D'Elia a lăsat în urmă viața de mafiot. El a făcut cinci ani de închisoare după ce a pledat vinovat de spălare de bani, complicitate și manipularea martorilor în 2009.