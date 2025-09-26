search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un fost director FBI, inculpat pentru fals și obstrucționarea Congresului. Trump: „Una dintre cele mai rele ființe umane”

0
0
Publicat:

Fostul director al FBI, James Comey, unul dintre adversarii politici ai lui Donald Trump, a fost pus sub acuzare pentru obstrucţionarea justiţiei şi fals în declaraţii, a anunţat joi Departamentul de Justiţie al SUA.

James Comey, fost șef al FBI a fost pus sub acuzare FOTO: AFP
James Comey, fost șef al FBI a fost pus sub acuzare FOTO: AFP

Este prima dată când un oficial guvernamental de rang înalt devine ținta unor acuzații federale în contextul uneia dintre cele mai mari nemulțumiri ale președintelui Donald Trump: ancheta privind posibila complicitate dintre campania sa electorală din 2016 și Rusia.

Donald Trump a salutat rapid decizia, scriind pe rețeaua sa Truth Social: „DREPTATE ÎN AMERICA! Una dintre cele mai rele ființe umane la care a fost vreodată expusă această țară este James Comey, fostul șef corupt al FBI-ului”.

Trump l-a concediat brusc pe Comey în 2017, în timp ce acesta conducea investigația FBI privind ingerința rusă în alegeri. De atunci, l-a acuzat în repetate rânduri că a mințit în fața Congresului și că a manipulat ancheta pentru a-i dăuna.

Acuzațiile aduse lui Comey

Potrivit Departamentului de Justiție, acuzațiile împotriva lui James Comey sunt legate de mărturia sa din 30 septembrie 2020, în fața Comisiei Judiciare a Senatului. Actul de acuzare arată că, audiat prin Zoom, Comey a afirmat: „nu a autorizat pe altcineva să fie o sursă anonimă în știri”. Potrivit procurorilor, această declarație a fost falsă.

O sursă citată de CNN a precizat că rechizitoriul pentru minciuna adresată Congresului este legat de o anchetă privind scurgerile de informații clasificate către mai multe publicații.

Dacă va fi găsit vinovat, fostul director FBI riscă până la cinci ani de închisoare.

Reacția lui Comey

James Comey a răspuns acuzațiilor printr-un videoclip postat pe Instagram: „Hai să avem un proces. Și să ne păstrăm credința”.

El a adăugat: „Îmi este frântă inima pentru Departamentul de Justiție, dar am mare încredere în sistemul judiciar federal și sunt nevinovat”.

Poziția Departamentului de Justiție

Procurorul general Pam Bondi a comentat situația într-o postare pe X (fostul Twitter): „Nimeni nu este mai presus de lege”.

Actul de acuzare de astăzi reflectă angajamentul Departamentului de Justiție de a-i trage la răspundere pe cei care abuzează de pozițiile de putere pentru inducerea în eroare a poporului american. Vom urma faptele în acest caz”, a subliniat Bondi.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Când se însoară președintele? „Gândim absolut la fel”
digi24.ro
image
O femeie suferă de o boală incurabilă provocată de o grefă luată de la cadavre, după o operație făcută în UK
stirileprotv.ro
image
Colțul de RAI neștiut din România. Au fost investite 80 milioane de euro în transformarea stațiunii
gandul.ro
image
Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua
mediafax.ro
image
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe în administrație
fanatik.ro
image
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
libertatea.ro
image
Ce este vortexul polar și cum influențează fenomenul vremea din România. Ce spun meteorologii despre temperaturile din octombrie
digi24.ro
image
Stadion nou pentru echipa din Superliga » Ultimele informații: lucrările ar putea începe în această toamnă
gsp.ro
image
Final de telenovelă! În Ucraina, s-a luat decizia legată de Blănuță. Igor Surkis: ”Nici nu pot!”
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
18 angajați CJAS Bacău au furat peste 1 milion de lei şi i-au băgat în imobiliare. Cum au fost prinşi
observatornews.ro
image
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
prosport.ro
image
Joburi fără facultate plătite cu până la 15.000 de lei pe lună. Cele mai bine remunerate meserii din România în 2025
playtech.ro
image
Singurele zodii care au stea în frunte până pe 1 octombrie. Primesc noroc din plin, oportunități și trăiesc momente unice
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Dennis Man a primit vestea! Decizia luată de PSV, după ce l-a luat cu 8.500.000 de euro
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Alertă meteo, Romica Jurca anunţă lapoviţă şi ninsoare de la noapte
romaniatv.net
image
EXCLUSIV. Controale ANAF la nunți și petreceri. Aplicația Fiscului care verifică bonurile fiscale
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Cuba (profimedia 0781113482) jpg
Cuba mărturisirilor tulburătoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
image
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”

OK! Magazine

image
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”

Click! Pentru femei

image
S-a supărat și-a aruncat inelul de logodnă în ocean! Cât de valoroasă era bijuteria cu diamant?

Click! Sănătate

image
Nu ignora aceste posibile semne ale sclerozei multiple, boala de care suferă Cristina Applegate!