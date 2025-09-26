Un fost director FBI, inculpat pentru fals și obstrucționarea Congresului. Trump: „Una dintre cele mai rele ființe umane”

Fostul director al FBI, James Comey, unul dintre adversarii politici ai lui Donald Trump, a fost pus sub acuzare pentru obstrucţionarea justiţiei şi fals în declaraţii, a anunţat joi Departamentul de Justiţie al SUA.

Este prima dată când un oficial guvernamental de rang înalt devine ținta unor acuzații federale în contextul uneia dintre cele mai mari nemulțumiri ale președintelui Donald Trump: ancheta privind posibila complicitate dintre campania sa electorală din 2016 și Rusia.

Donald Trump a salutat rapid decizia, scriind pe rețeaua sa Truth Social: „DREPTATE ÎN AMERICA! Una dintre cele mai rele ființe umane la care a fost vreodată expusă această țară este James Comey, fostul șef corupt al FBI-ului”.

Trump l-a concediat brusc pe Comey în 2017, în timp ce acesta conducea investigația FBI privind ingerința rusă în alegeri. De atunci, l-a acuzat în repetate rânduri că a mințit în fața Congresului și că a manipulat ancheta pentru a-i dăuna.

Acuzațiile aduse lui Comey

Potrivit Departamentului de Justiție, acuzațiile împotriva lui James Comey sunt legate de mărturia sa din 30 septembrie 2020, în fața Comisiei Judiciare a Senatului. Actul de acuzare arată că, audiat prin Zoom, Comey a afirmat: „nu a autorizat pe altcineva să fie o sursă anonimă în știri”. Potrivit procurorilor, această declarație a fost falsă.

O sursă citată de CNN a precizat că rechizitoriul pentru minciuna adresată Congresului este legat de o anchetă privind scurgerile de informații clasificate către mai multe publicații.

Dacă va fi găsit vinovat, fostul director FBI riscă până la cinci ani de închisoare.

Reacția lui Comey

James Comey a răspuns acuzațiilor printr-un videoclip postat pe Instagram: „Hai să avem un proces. Și să ne păstrăm credința”.

El a adăugat: „Îmi este frântă inima pentru Departamentul de Justiție, dar am mare încredere în sistemul judiciar federal și sunt nevinovat”.

Poziția Departamentului de Justiție

Procurorul general Pam Bondi a comentat situația într-o postare pe X (fostul Twitter): „Nimeni nu este mai presus de lege”.

„Actul de acuzare de astăzi reflectă angajamentul Departamentului de Justiție de a-i trage la răspundere pe cei care abuzează de pozițiile de putere pentru inducerea în eroare a poporului american. Vom urma faptele în acest caz”, a subliniat Bondi.