Video Cine este bărbatul care apare într-un video devenit viral în care se susținea că Jeffrey Epstein este în viață

Un bărbat a fost nevoit să nege că ar fi infractorul sexual Jeffrey Epstein, după ce un videoclip cu el conducând prin Florida a devenit viral.

Americanul, care s-a prezentat sub numele de „Palm Beach Pete”, a fost filmat conducând pe o șosea din Florida de un influencer, care susținea în clip că „Epstein este în viață”. Pete a creat apoi un cont de Instagram, sub numele de utilizator @NotEpstein, și a postat un videoclip în care explica cine este cu adevărat, potrivit metro.co.uk.

Contul a fost ulterior șters. Totuși, într-o postare anterioară, el spunea: „Salutare tuturor, eu sunt Palm Beach Pete și videoclipul meu a devenit viral pentru că un tip m-a filmat întâmplător în timp ce conduceam pe I-95, fără să știu. Și atunci când am realizat, eram o senzație virală.”

Pete a declarat că viața lui a devenit „destul de haotică” după ce videoclipul a fost postat, primind o mulțime de comentarii despre înfățișarea sa. Într-un moment, o persoană a întrebat din fundalul videoclipului: „Deci, nu ești Jeffrey Epstein?”

Pete a răspuns: „Nu sunt Jeffrey Epstein. Sunt Palm Beach Pete.”

Site-ul de știri despre celebrități TMZ l-a intervievat ulterior, iar el a spus că a mai devenit viral de câteva ori în trecut – cel mai notabil la un meci de hochei cu copiii săi și când a apărut în fundalul emisiunii de reality show The Real Housewives of New York City, unde a fost văzut salutând-o pe Sonja Morgan.

„Pe vremuri, când locuiam în oraș, am fost la câteva petreceri și Epstein era acolo,” a povestit el.

Pete l-a descris pe Epstein ca fiind „puțin înfricoșător”, retras și nu avea importanța pe care o are sau o avea, „nu era chiar un personaj important.” De asemenea, a afirmat că nu l-a cunoscut cu adevărat pe finanțatorul pedofil și că nu a purtat niciodată o conversație cu el.

În timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual în custodia poliției din New York, Epstein și-a luat viața în 2019. După moartea lui Epstein, au circulat teorii ale conspirației conform cărora ar fi fost ucis sau că ar fi încă în viață.

Pete a spus că, deși nu a avut niciodată parte de confruntări agresive față în față legate de condamnările și acuzațiile lui Epstein, a primit comentarii negative online. El a adăugat că refuză să își schimbe înfățișarea, în ciuda asemănării cu finanțatorul discreditat, spunând: „Sunt eu, sunt Palm Beach Pete.”

„Sunt un om obișnuit, sunt pensionar, am trăit mult timp în oraș. Am lucrat în imobiliare comerciale. Tipul ăsta e mort. A fost o persoană foarte rea. Eu pot să-mi țin fruntea sus – nu am făcut nimic. Sunt doar o versiune mai arătoasă a lui Jeffrey”, a spus Pete.