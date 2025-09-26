„Ucide oameni fără motiv”. Trump îl critică din nou aspru pe Putin și spune că războiul afectează „reputația” Rusiei

Președintele american Donald Trump a reluat tonul dur față de președintele rus Vladimir Putin în declarațiile sale de joi în Biroul Oval, unde l-a primit pe președintele Turciei, criticându-l vehement pe liderul rus pentru războiul sângeros purtat în Ucraina.

„Sunt foarte nemulțumit de ceea ce face Rusia și de ceea ce face președintele Putin. Nu mi-a plăcut deloc. Ucide oameni fără niciun motiv”, a declarat Trump reporterilor în timpul unei conferințe de presă, potrivit Kyiv Independent.

Comentariile evidențiază o schimbare a retoricii lui Trump cu privire la războiul din Ucraina, în contextul în care eforturile sale de mediere a păcii între Kiev și Moscova nu au avut rezultatele scontate, Kremlinul refuzând în repetate rânduri apelurile la un armistițiu, și escaladând atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene.

„O duc foarte prost, având în vedere că au pus totul la bătaie. Economia lor se duce de râpă. Bombardează totul și cuceresc foarte puțin teritoriu. Cred că nu e bine pentru reputația Rusiei”, a adăugat Trump.

Comentariile președintelui SUA despre performanțele Rusiei în război sunt similare celor făcute la începutul acestei săptămâni.

După întâlnirea cu președintele Volodimir Zelenski la Adunarea Generală a ONU, Trump a declarat că Ucraina „este în măsură să lupte și să recâștige întreaga Ucraină în forma sa originală” , cu sprijinul Europei și al NATO.

Întrebat joi dacă își menține declarația că Kievul își poate recupera tot teritoriul ocupat de Rusia, Trump a răspuns: „Da, au o șansă”.

Wall Street Journal a relatat că schimbarea de opinie a lui Trump cu privire la capacitatea Ucrainei de a învinge Rusia a venit în urma informărilor venite din partea oficialii americani în legătură cu situația actuală de pe câmpul de luptă și o posibilă ofensivă ucraineană viiitoare.

În timp ce Kievul și unii oficiali europeni au salutat schimbarea de retorică a lui Trump, alții o percep ca pe un semnal că Casa Albă încearcă să își reducă implicarea și să transfere responsabilitatea către Europa.

Schimbarea de atitudine a președintelui american vine și pe fondul tensiunilor crescânde dintre NATO și Rusia, după ce țările aliate au denunțat faptul că drone și avioanele rusești le-au încălcat în mod repetat spațiul aerian. Trump a spus răspicat că țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești dacă acestea le încalcă granițele, o declarație salutată de mulți dintre membrii de pe flancul estic.