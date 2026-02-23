search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
Video Trupele de elită americane, călite în războiul contra terorismului, se antrenează pentru luptă în Arctica

0
0
Publicat:

În apropierea Cercului Polar, într-o pădure de pini din nordul Suediei, o echipă de 12 membri ai forțelor speciale americane — cunoscuți drept „Beretele Verzi” — înaintează cu dificultate pe schiuri, trăgând după ei sănii încărcate cu echipament. Pentru soldați obișnuiți cu deșerturile și junglele din Orientul Mijlociu, noul inamic este frigul extrem.

Trupe americane, antrenamente în Arctica/FOTO:X
Trupe americane, antrenamente în Arctica/FOTO:X

Timp de zece zile, un reporter al The Wall Street Journal s-a antrenat alături de echipă în cadrul unui program intensiv de trei săptămâni organizat în nordul Suediei. Aproape 100 de militari din state aliate NATO participă la acest curs de război în condiții subarctice.

Temperaturile au coborât constant la aproximativ minus 30 de grade Celsius. În aceste condiții, greșelile minore pot avea consecințe grave. Un soldat american a fost retras din curs după ce a dezvoltat o infecție severă la un deget, iar un militar european a fost spitalizat, riscând să piardă două degete de la picioare, după ce nu și-ar fi schimbat șosetele ude.

O nouă frontieră strategică

Importanța strategică a Arcticii este în creștere. Pe măsură ce încălzirea globală deschide noi rute maritime și comerciale, Rusia și China își sporesc prezența în regiune. Moscova și-a extins infrastructura militară în Arctica timp de decenii, în timp ce armatele occidentale s-au concentrat pe operațiuni antiteroriste sau au redus capacitățile după Războiul Rece.

„Am fost experți în contrainsurgență și în războiul convențional sau neconvențional în ultimii 25 de ani. Nu același lucru se poate spune despre Arctica”, a declarat Ryan P. Burke, profesor la Academia Forțelor Aeriene ale SUA.

Pentru planificatorii militari ai NATO, nordul înghețat ar putea deveni un teatru central în eventualitatea unei confruntări cu Rusia — singurul stat arctic din afara alianței.

Peninsula Kola găzduiește o mare parte din flota rusă de submarine nucleare și spărgătoare de gheață. De asemenea, cea mai scurtă traiectorie pentru rachetele balistice lansate din Rusia către America de Nord traversează Arctica. În Europa de Nord, temerile se concentrează asupra unei eventuale invazii terestre, în contextul frontierei extinse pe care Rusia o are cu Finlanda și Norvegia.

Un mediu care nu iartă

În nordul Suediei, iarna nu împiedică operațiunile militare — dimpotrivă, le poate facilita. Regiunea, presărată cu râuri și mlaștini, devine mai accesibilă odată ce îngheață.

Dar mediul este extrem de dur. Fără schiuri, soldații se afundă până la genunchi în zăpadă. Un obiect scăpat în omăt este practic pierdut. Contactul direct cu metalul înghețat poate provoca leziuni severe în doar câteva minute.

La fiecare pauză, militarii îmbracă rapid haine groase pentru a păstra căldura acumulată în timpul deplasării. Transpirația poate fi periculoasă la minus 30 de grade — umezeala accelerează hipotermia.

„În junglă, totul încearcă să te omoare, dar poți mânca aproape orice”, a spus unul dintre subofițeri. „Aici nu ai nimic.”

Consumul caloric este uriaș: în astfel de condiții, un soldat poate arde peste 7.000 de calorii pe zi chiar și la efort moderat.

Lecții din trecut, provocări pentru viitor

Armata SUA a mai învățat tehnici de luptă pe timp de iarnă de la partenerii nordici. Divizia 10 Munte, unitate de infanterie ușoară, a fost inspirată de trupele finlandeze pe schiuri care au rezistat invaziei sovietice în Războiul de Iarnă din 1939.

În ultimul deceniu, numărul cursanților la centrul suedez de pregătire subarctică a crescut de șapte ori. Aproximativ jumătate sunt americani.

Recent, NATO a lansat inițiativa Arctic Sentry pentru a coordona mai bine activitățile în regiunile polare. În martie, militari americani vor participa la exercițiul Cold Response din Norvegia, alături de peste 20.000 de soldați aliați.

Experții spun că riscul unui conflict direct în Arctica rămâne redus, dar consolidarea prezenței occidentale este esențială pentru a menține stabilitatea.

„Dacă NATO neglijează Arctica și nu își dezvoltă aceste competențe, am putea vedea mai multe teste din partea Rusiei”, a avertizat Rebecca Pincus, analist în politici de securitate.

Pentru trupele americane, concluzia este clară: rezistența fizică și mentală, care i-a definit în teatrele de operațiuni din Orientul Mijlociu, trebuie adaptată unui nou tip de front. În Arctica, voința nu este suficientă. Frigul nu negociază.

