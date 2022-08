Trump, solicitare absurdă. Cere reinvestirea sa în funcția de președinte sau organizarea „imediată” de noi alegeri

Fostul președinte american Donald Trump a publicat un mesaj pe platforma sa, Truth Social, în care a solicitat reînvestirea sa în funcția de președinte al SUA sau organizarea „imediată” a unor noi alegeri prezidențiale, relatează Business Insider, potrivit Digi24.

Afirmațiile au fost făcute după ce Mark Zuckerberg, CEO-ul META, a declarat într-un interviu oferit realizatorului american de podcasturi, Joe Rogan, despre faptul că Facebook a limitat pentru o perioadă scurtă de timp reach-ul unei povești despre datele de pe un laptop care ar fi fost al lui Hunter Biden, fiul actualului președinte american Joe Biden. La acea vreme fiind contracandidatul lui Trump la alegerile prezidențiale.

CEO-ul Meta (compania care deține Facebook) a afirmat că povestea care a fost publicată de ziarul The New York Post despre laptop făcea parte din categoria conținutului controversat, fiind bănuită că ar face parte din propaganda rusească, lucru despre care reprezentanții platformei au fost atenționați.

Povestea laptopului a ridicat mai multe semne de întrebare cu privire la autenticitatea sa, iar Facebook a limitat pentru câteva zile numărul de persoane la care ajunge în news feed.

Declarațiile lui Zuckerberg referitoare la acest subiect nu sunt noi, însă ele oferă o nouă privire generală asupra depoziției pe care CEO-ul Meta a depus-o în luna octombrie a anului 2020 în fața Congresului de la Washington. Zuckerberg afirma la acel moment că agenții FBI au atenționat compania sa să fie cu ochii în patru cu privire la apariția unor documente, care ar putea face parte dintr-o încercare străină de manipulare.

În afirmația sa, fostul președinte american a scris că „FBI-ul a îngropat povestea laptopului lui Hunter Biden înainte de alegeri știind că, dacă nu ar fi făcut-o, Trump ar fi câștigat cu ușurință alegerile prezidențiale din 2020”.

„Aceasta este o fraudă masivă și reprezintă o interferență electorală la un nivel nemaiîntâlnit în țara noastră. Remediu: Declarați câștigătorul de drept sau, și aceasta ar fi soluția minimală, declarați Alegerile din 2020 iremediabil de compromise și organizați noi Alegeri, imediat!”, a afirmat Donald Trump.

Declarațiile lui Donald Trump vin în contextul în care în SUA vor avea loc alegeri parțiale pentru Congres, iar mai mulți candidați republicani au încercat să se îndepărteze de spusele fostului președinte cu privire la fraudarea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie a anului 2020, scrie publicația Newsweek.

În timpul interviului oferit realizatorului american de podcasturi, Joe Rogan, care a avut loc pe 25 august, Zuckerberg a declarat că nu își amintește dacă FBI-ul l-a atenționat în mod specific despre povestea publicată de ziarul The New York Post, dar el a considerat că aceasta ar intra în categoria de dezinformare.

Apoi, pe 26 august, Meta a publicat un mesaj pe Twitter în care afirma că „FBI a împărtășit avertismente generale despre ingerințele străine în alegeri - nimic specific despre Hunter Biden”.

„Suntem cu aproximativ 10 săptămâni înainte de alegerile de la jumătate de mandat din 2022 și Donald Trump încă vorbește -- deschis -- despre anularea/respingerea rezultatelor alegerilor prezidențiale din 2020”, a scris la rândul său specialistul politic american Sstephen Fowler.

Fostul președinte american a criticat FBI-ul de când agenții au efectuat o percheziție la reşedinţa sa din Florida, ca urmare a unor bănuieli că ar fi dus acolo documente clasificate.

Donald Trump nu va fi repus în funcție după pierderea alegerilor din anul 2020, cu toate că teoreticienii conspirației QAnon au distribuit această convingere anul trecut.

Jurnalista ziarului The New York Times, Maggie Haberman, a afirmat în urmă cu un an că Trump le-ar fi comunicat aliaților săi politici că el este de părere că va fi reînvestit ca președinte al SUA.

Anchetatorii federali cântăresc posibile acuzații legate de afacerile fiului actualului președinte al SUA, Hunter Biden.

Președintele nu a fost implicat, a relatat CNN, însă republicanii afirmă că își vor intensifica investigațiile asupra lui Joe Biden, dacă vor câștiga controlul Camerei la alegerile intermediare.