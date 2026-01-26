Trump nu mai merge la Super Bowl, dar a criticat artiștii invitați: „O alegere deplorabilă”

search
Publicat:

Președintele american Donald Trump a declarat că nu va participa la Super Bowl-ul care va avea loc pe 8 februarie, în California, eveniment la care vor concerta trupa Green Day și artistul Bad Bunny, ambii cunoscuți pentru pozițiile lor critice față de politica administrației sale.

Președintele american Donald Trump nu va participa la Super Bowl. FOTO: AFP
Președintele american Donald Trump nu va participa la Super Bowl. FOTO: AFP

„Este pur şi simplu prea departe. Mi-ar plăcea să merg. Am fost foarte bine primit la Super Bowl. Ei mă apreciază”, a afirmat Trump pentru publicația New York Post, susținând că absența sa nu are legătură cu artiștii invitați. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă a criticat deschis selecția făcută de NFL (National Football League).

„Sunt împotriva prezenţei lor. Cred că este o alegere deplorabilă. Nu face decât să semene ură. Este teribil”, a spus Trump, referindu-se la Green Day și Bad Bunny.

În acest an, Bad Bunny a fost ales headliner al Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, devenind, la 31 de ani, primul artist latino care va susține singur spectacolul de la pauza celui mai urmărit eveniment televizat din Statele Unite.

Artistul portorican, cunoscut pentru pozițiile sale anti-Trump, a declarat recent că nu intenționează să concerteze în SUA în turneul său din 2026, invocând teama de posibile descinderi ale agenției pentru imigrație (ICE) la finalul concertelor.

În piesa „Nuevayol”, Bad Bunny imită vocea lui Trump și transmite un mesaj pro-imigrație: „Vreau să le cer scuze imigranţilor din America… Această ţară nu este nimic fără imigranţi. Această ţară nu este nimic fără mexicani, dominicani, portoricani, columbieni, venezueleni şi cubanezi”, subliniind sprijinul său pentru comunitatea latino.

La rândul lor, membrii trupei Green Day, cunoscuți de mult timp pentru atitudinea critică față de Donald Trump, vor deschide Super Bowl-ul alături de Charlie Puth, Brandi Carlile și Coco Jones. Trupa a scandat mesaje anti-Trump încă din 2016, iar în 2025, în timpul unui concert susținut pe 4 iulie în Belgia, solistul Billie Joe Armstrong a modificat versurile piesei „American Idiot” pentru a critica sloganul „Make America Great Again”.

