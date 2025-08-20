search
Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Trump acuză Instituitul Smithsonian că se concentrează prea mult pe „cât de rea a fost sclavia”

0
0
Publicat:

Remarca, făcută în contextul în care președintele a ordonat o revizuire amplă a exponatelor muzeului, s-a adăugat la tendința sa de a minimiza istoria afro-americanilor.

Doanld Trump, președintele SUA FOTO: EPA EFE
Doanld Trump, președintele SUA FOTO: EPA EFE

Președintele Trump a acuzat marți Institutul Smithsonian că se concentrează prea mult pe „cât de rea era sclavia” și nu suficient pe „strălucirea” Americii, în contextul în care administrația sa efectuează o revizuire amplă a conținutului expozițiilor muzeului, scrie The New York Times.

„Smithsonian este scăpat de sub control, unde se discută doar despre cât de oribilă este țara noastră, cât de rea a fost sclavia și cât de neîmpliniți au fost cei asupriți – nimic despre succes, nimic despre strălucire, nimic despre viitor”, a spus Trump într-o postare pe rețelele de socializare. „Această țară nu poate fi woke, pentru că woke este falită. Avem cea mai «fierbinte» țară din lume și vrem ca oamenii să vorbească despre asta, inclusiv în muzeele noastre.”

Trump a făcut aceste declarații la o săptămână după ce Casa Albă a informat Smithsonian că muzeele sale vor fi obligate să modifice orice conținut pe care administrația îl consideră problematic în ceea ce privește „tonul, contextul istoric și alinierea la idealurile americane” în termen de 120 de zile.

Luate împreună, examinarea administrației și postarea lui Trump de marți au fost cel mai recent exemplu al încercării sale de a-și impune voința asupra unei instituții culturale și de a minimiza experiențele și istoria populației de culoare din Statele Unite.

„Este culmea prostiei să critici Smithsonian pentru că abordează realitatea sclaviei în America”, a declarat Douglas Brinkley, istoric prezidențial. „Este ceea ce a dus la Războiul Civil și este un aspect definitoriu al istoriei noastre naționale. Smithsonian abordează în mod robust ceea ce a fost sclavia, dar abordează în egală măsură și drepturile omului și drepturile civile.”

De la preluarea mandatului, Trump a condus o campanie de eliminare a politicilor privind diversitatea, echitatea și incluziunea din cadrul guvernului federal și a amenințat că va investiga companiile și școlile care adoptă astfel de politici. El a încercat să redefiniească trecutul țării în ceea ce privește rasismul și discriminarea, minimizând importanța acestei istorii și preferând să pună în lumină o imagine idealizată și optimistă a Americii.

Administrația a depus eforturi pentru a elimina sau minimiza referirile guvernului la contribuțiile eroilor de culoare, de la piloții Tuskegee Airmen, care au luptat în al Doilea Război Mondial, până la Harriet Tubman, care a ghidat sclavii de-a lungul căii ferate subterane.  Trump a comemorat Juneteenth, sărbătoarea sfârșitului sclaviei în Statele Unite, care a devenit sărbătoare federală în 2021, plângându-se că există prea multe sărbători nelucrătoare în America. El a cerut revenirea insignelor și statuilor confederate care îi onorează pe cei care au luptat pentru păstrarea sclaviei.

El a atacat anterior expozițiile despre rasă de la Smithsonian, care a funcționat în mod tradițional ca o instituție independentă care se consideră în afara sferei de competență a puterii executive, calificându-le drept „ideologie divizivă, centrată pe rasă”.

Comentariile lui Trump ignoră, de asemenea, amploarea expozițiilor din muzeele Smithsonian. Deși Muzeul Național de Istorie și Cultură Afro-Americană, de exemplu, include expoziții despre Middle Passage și sclavie, acesta prezintă și drepturile civile și simbolurile culturale din istoria afro-americană. Directorul acestui muzeu, Kevin Young, a demisionat în primăvara acestui an, pe măsură ce Trump a început să vizeze din ce în ce mai mult Smithsonian și muzeul său, care are scopul de a povesti istoria afro-americană tuturor americanilor.

Președintele Trump a alimentat adesea diviziunile din Statele Unite, exploatând nemulțumirile albilor și prezentându-se ca un protector al albilor atât în Statele Unite, cât și în străinătate. Quentin James, cofondator al Collective, care are ca scop alegerea oficialilor de culoare în America, a declarat că comentariile domnului Trump despre muzee au fost o încercare de a proteja „fragilitatea albilor”.

„Pentru noi toți, este un atac la adresa istoriei noastre și a ceea ce știm că este adevărat”, a spus James, în timp ce pentru  Trump este vorba despre „nemulțumirile albilor și exercitarea autorității sale”.

 Trump a adăugat în postarea de pe rețelele sociale că le-a dat instrucțiuni avocaților săi „să verifice muzeele și să înceapă exact același proces care a fost aplicat colegiilor și universităților”. Administrația sa a depus eforturi pentru a investiga universitățile care au adoptat programe de diversitate, echitate și incluziune, ceea ce a dus la procese în instanță, lupte pentru finanțare și, în multe cazuri, la eliminarea inițiativelor de diversitate.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de lei din contul păgubitului
digi24.ro
image
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
stirileprotv.ro
image
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată și a explicat motivul. În schimb, românii o adoră
gandul.ro
image
Horoscop 20 august 2025. Unele zodii avansează, altele își regăsesc pasiunea și echilibrul
mediafax.ro
image
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea sfidătoare a ministrului Sănătății
fanatik.ro
image
„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
Cum își pot recupera banii șoferii care își strică mașinile din cauza gropilor
observatornews.ro
image
BREAKING | Un deputat s-a sinucis chiar în clădirea Parlamentului
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce tremurândă
playtech.ro
image
Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Întreaga lume vă urăște”. A pornit scandalul, după ce soțul a semnat contractul carierei
digisport.ro
image
'Este normal să fii plătit ca să stai?' Andrei Caramitru, critici dure cu privire la acordarea de ajutoare sociale
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a murit după ce a căzut din trenul Iași-Timișoara. Acesta a fost găsit după două zile
kanald.ro
image
FOTO NASA surprinde un fenomen ciudat: un jet uriaș străpunge cerul dintre nori și...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Pensiile care se modifică complet. Ministrul Muncii anunță sprijin real și corect
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Își vinde lucrurile din șifonier, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil” Câți bani cere pe o geantă?
click.ro
Prințesa Diana și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, ca regină, spală rușinea predecesoarelor. A terminat facultatea, în timp ce Diana nu și-a luat nici Bacul
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Au renunțat la locul de muncă, iar acum trăiesc într-o casă pe roți, fără televizor. Câți bani cheltuiesc pe lună
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani

OK! Magazine

image
Prințesa condamnată la singurătate. Necăsătorită și fără copii, a ajuns să depindă de sora ei, Regina Sofia a Spaniei

Click! Pentru femei

image
De ce nu te poți relaxa în confortul casei tale? S-ar putea să nu fie de la tine, ci de la energia căminului

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?