Trump acuză Instituitul Smithsonian că se concentrează prea mult pe „cât de rea a fost sclavia”

Remarca, făcută în contextul în care președintele a ordonat o revizuire amplă a exponatelor muzeului, s-a adăugat la tendința sa de a minimiza istoria afro-americanilor.

Președintele Trump a acuzat marți Institutul Smithsonian că se concentrează prea mult pe „cât de rea era sclavia” și nu suficient pe „strălucirea” Americii, în contextul în care administrația sa efectuează o revizuire amplă a conținutului expozițiilor muzeului, scrie The New York Times.

„Smithsonian este scăpat de sub control, unde se discută doar despre cât de oribilă este țara noastră, cât de rea a fost sclavia și cât de neîmpliniți au fost cei asupriți – nimic despre succes, nimic despre strălucire, nimic despre viitor”, a spus Trump într-o postare pe rețelele de socializare. „Această țară nu poate fi woke, pentru că woke este falită. Avem cea mai «fierbinte» țară din lume și vrem ca oamenii să vorbească despre asta, inclusiv în muzeele noastre.”

Trump a făcut aceste declarații la o săptămână după ce Casa Albă a informat Smithsonian că muzeele sale vor fi obligate să modifice orice conținut pe care administrația îl consideră problematic în ceea ce privește „tonul, contextul istoric și alinierea la idealurile americane” în termen de 120 de zile.

Luate împreună, examinarea administrației și postarea lui Trump de marți au fost cel mai recent exemplu al încercării sale de a-și impune voința asupra unei instituții culturale și de a minimiza experiențele și istoria populației de culoare din Statele Unite.

„Este culmea prostiei să critici Smithsonian pentru că abordează realitatea sclaviei în America”, a declarat Douglas Brinkley, istoric prezidențial. „Este ceea ce a dus la Războiul Civil și este un aspect definitoriu al istoriei noastre naționale. Smithsonian abordează în mod robust ceea ce a fost sclavia, dar abordează în egală măsură și drepturile omului și drepturile civile.”

De la preluarea mandatului, Trump a condus o campanie de eliminare a politicilor privind diversitatea, echitatea și incluziunea din cadrul guvernului federal și a amenințat că va investiga companiile și școlile care adoptă astfel de politici. El a încercat să redefiniească trecutul țării în ceea ce privește rasismul și discriminarea, minimizând importanța acestei istorii și preferând să pună în lumină o imagine idealizată și optimistă a Americii.

Administrația a depus eforturi pentru a elimina sau minimiza referirile guvernului la contribuțiile eroilor de culoare, de la piloții Tuskegee Airmen, care au luptat în al Doilea Război Mondial, până la Harriet Tubman, care a ghidat sclavii de-a lungul căii ferate subterane. Trump a comemorat Juneteenth, sărbătoarea sfârșitului sclaviei în Statele Unite, care a devenit sărbătoare federală în 2021, plângându-se că există prea multe sărbători nelucrătoare în America. El a cerut revenirea insignelor și statuilor confederate care îi onorează pe cei care au luptat pentru păstrarea sclaviei.

El a atacat anterior expozițiile despre rasă de la Smithsonian, care a funcționat în mod tradițional ca o instituție independentă care se consideră în afara sferei de competență a puterii executive, calificându-le drept „ideologie divizivă, centrată pe rasă”.

Comentariile lui Trump ignoră, de asemenea, amploarea expozițiilor din muzeele Smithsonian. Deși Muzeul Național de Istorie și Cultură Afro-Americană, de exemplu, include expoziții despre Middle Passage și sclavie, acesta prezintă și drepturile civile și simbolurile culturale din istoria afro-americană. Directorul acestui muzeu, Kevin Young, a demisionat în primăvara acestui an, pe măsură ce Trump a început să vizeze din ce în ce mai mult Smithsonian și muzeul său, care are scopul de a povesti istoria afro-americană tuturor americanilor.

Președintele Trump a alimentat adesea diviziunile din Statele Unite, exploatând nemulțumirile albilor și prezentându-se ca un protector al albilor atât în Statele Unite, cât și în străinătate. Quentin James, cofondator al Collective, care are ca scop alegerea oficialilor de culoare în America, a declarat că comentariile domnului Trump despre muzee au fost o încercare de a proteja „fragilitatea albilor”.

„Pentru noi toți, este un atac la adresa istoriei noastre și a ceea ce știm că este adevărat”, a spus James, în timp ce pentru Trump este vorba despre „nemulțumirile albilor și exercitarea autorității sale”.

Trump a adăugat în postarea de pe rețelele sociale că le-a dat instrucțiuni avocaților săi „să verifice muzeele și să înceapă exact același proces care a fost aplicat colegiilor și universităților”. Administrația sa a depus eforturi pentru a investiga universitățile care au adoptat programe de diversitate, echitate și incluziune, ceea ce a dus la procese în instanță, lupte pentru finanțare și, în multe cazuri, la eliminarea inițiativelor de diversitate.