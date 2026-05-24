search
Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Europa se mobilizează să salveze NATO, în fața politicii haotice a lui Donald Trump

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Europa încearcă să se protejeze împotriva lui Trump. Liderii europeni au analizat soluţii la noua problemă a NATO: cum să gestioneze o Americă care poate atât să ancoreze alianţa, cât şi să o zguduie.

Donald Trump, președintele SUA și Mark Rutte, șeful NATO FOTO: EPA EFE
Donald Trump, președintele SUA și Mark Rutte, șeful NATO FOTO: EPA EFE

Schimbarea bruscă de poziţie a lui Donald Trump cu privire la desfăşurarea trupelor americane în Polonia a transformat Forumul GLOBSEC de săptămâna aceasta de la Praga într-o previzualizare a modului în care Europa lucrează pentru a menţine NATO funcţional chiar şi atunci când Washingtonul devine o sursă de incertitudine.

„Gândiţi-vă cât de confuzi sunt ruşii”, a glumit ministrul polonez de externe Radosław Sikorski la Pplitico Speakeasy, după ce a fost întrebat cum va putea Varşovia să-şi planifice acţiunile în funcţie de schimbările de poziţie de la Washington,scrie News.

Sikorski a calificat episodul cu trupele drept „o neînţelegere”, a spus că „totul este bine când se termină cu bine” şi a minimizat deteriorarea relaţiilor cu Washingtonul, considerând-o „doar un mic incident”.

Însă schimbările de poziţie ale Washingtonului - de la decizia neaşteptată a secretarului apărării Pete Hegseth de a anula o desfăşurare planificată a 4.000 de soldaţi în Polonia, urmată de schimbarea de direcţie a lui Trump din această săptămână într-o postare pe Truth Social - au lăsat multe orgolii rănite la Varşovia.

Mesajele contradictorii ale SUA au contribuit la provocarea unui „şoc politic şi psihologic major” în Polonia, potrivit unei telegrame diplomatice americane obţinute de POLITICO.

America cea imprevizibilă

Lecţia pentru întreaga Europă este că America rămâne crucială pentru apărarea continentului, dar că acum este imprevizibilă. Preşedintele ceh Petr Pavel s-a plâns că problema „nu a fost atât retragerea trupelor, cât lipsa de informaţii”.

Aliaţii „obişnuiau să fie informaţi” cu privire la schimbările de efective şi prezenţa trupelor americane, a spus el, în timp ce schimbările dramatice în ceea ce priveşte desfăşurarea trupelor în Polonia par să fi fost anunţate „fără nicio coordonare cu NATO”.

Chiar şi consilierii preşedintelui polonez Karol Nawrocki, aliniat mişcării MAGA, au fost derutaţi de schimbările rapide. Marcin Przydacz, secretarul de stat al preşedintelui polonez, a calificat comunicarea din partea Washingtonului drept „haotică” şi a subliniat că Polonia este „cea care îndeplineşte criteriul de 5% din PIB”, referindu-se la obiectivul NATO privind cheltuielile de apărare.

Administraţia Trump acuză Europa că a devenit un „incubator al terorismului” din cauza migraţiei în masă

Polonia a urmat modelul de a menţine relaţiile bune cu SUA prin faptul că este unul dintre principalii contribuabili la cheltuielile de apărare ale alianţei, s-a abţinut de la a critica războiul declanşat de Trump împotriva Iranului şi a cumpărat arme americane în valoare de zeci de miliarde de dolari. Dar nici măcar asta nu cumpără loialitatea şi stabilitatea Washingtonului, comentează POLITICO.

O întrebare pentru summitul de la Ankara

Acest lucru prefigurează o întrebare centrală pentru summitul liderilor NATO din iulie de la Ankara: dacă Europa ar trebui să se alinieze cerinţelor şefului alianţei, Mark Rutte, de a continua să se bazeze pe sistemele de armament americane cruciale sau ar trebui să se orienteze mai mult către propriile capacităţi.

Germania colaborează cu partenerii pentru a construi „o capacitate de apărare nouă şi puternică pentru Europa”, recunoscând în acelaşi timp că Washingtonul se concentrează din ce în ce mai mult asupra Chinei şi a regiunii Indo-Pacific, a declarat ministrul de externe Johann Wadephul.

Dar acest lucru creează şi tensiuni în interiorul Europei, deoarece multe ţări sunt în favoarea achiziţionării rapide de arme americane pentru a descuraja ameninţarea rusă.

Ministrul suedez al apărării, Pål Jonson, a avertizat în privinţa introducerii unei „preferinţe europene” în regulile UE privind achiziţiile de apărare.

„Responsabilitatea mea, în primul rând, este să pun arme în mâinile acestor luptători”, a declarat Jonson sâmbătă. „Uneori acestea pot proveni de la europeni, alteori de la americani sau, în unele cazuri, din Asia”, a adăugat el.

Avertismentul lui Jonson a venit la câteva săptămâni după ce Thomas DiNanno, subsecretarul de stat american pentru controlul armamentului, a efectuat o vizită în Polonia, România şi Estonia. Departamentul de Stat a declarat că întâlnirile sale de la Varşovia cu reprezentanţii industriei americane au inclus discuţii privind „protecţionismul UE în domeniul apărării” şi „Strategia America First privind transferul de arme”.

Ministrul român de externe, Oana Ţoiu, a subliniat, de asemenea, echilibrul dintre echiparea trupelor şi dezvoltarea industriilor locale de apărare. „Localizarea a fost foarte importantă, investiţiile în locuri de muncă la nivel naţional au fost foarte importante”, a declarat ea sâmbătă. Însă Bucureştiul doreşte, de asemenea, să „creeze spaţiul necesar pentru a avansa în angajamentul cu Statele Unite”, a spus ea, adăugând că planul de achiziţii al României include „peste 2 miliarde de dolari” în echipamente americane.

Această necesitate de a echilibra interesele interne cu menţinerea angajamentului faţă de alianţă al unei Americi imprevizibile conduse de Trump va fi probabil o temă cheie la Ankara, conchide POLITICO

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului
stirileprotv.ro
image
Dezvăluirea care face lumină după 36 de ani. Cum au devenit ofițerii de securitate magistrați peste noapte. Istoricul Marius Oprea: „Vă întrebați de ce nu s-au făcut dosarele Revoluției?”
gandul.ro
image
Împușcături la Casa Albă în timp ce Trump se afla înauntru. Suspectul a fost ucis
mediafax.ro
image
“Este adevărat că Adiță Mititelu v-a felicitat după ce ați câștigat eventul?”. Reacția lui Mihai Rotaru
fanatik.ro
image
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
libertatea.ro
image
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Lucrul pe care puțini îl știu despre Cristian Mungiu, câștigător al trofeului Palme d'Or: ”Mai departe n-am trecut”
digisport.ro
image
Astăzi s-a născut Regina Victoria. Povestea conducătoarei care a dat numele unei epoci și a fost mama a nouă copii
click.ro
image
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Momentul când unul dintre maratonişti alunecă pe gheaţă în timpul cursei Transylvania 100 din Munţii Bucegi
observatornews.ro
image
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
cancan.ro
image
Pensiile din iunie ar putea ajunge cu întârziere. În ce zi intră pensia pe card? Cine ia bani în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
prosport.ro
image
Țara europeană în care oamenii lucrează doar patru zile pe săptămână, dar în care economia crește mai rapid decât în Germania. Se schimbă regulile muncii
playtech.ro
image
Singurele echipe din România care au reușit să câștige eventul. Un mare nume nu este pe listă
fanatik.ro
image
Noile locuri de muncă ”la modă” în România. Dificile și bine plătite în 2026. Expert HR: ”Nu sunt pentru oricine”
ziare.com
image
FOTO Promovare istorică în România: ”Un vis devenit realitate”
digisport.ro
image
Satul din Europa în care toți oamenii locuiesc pe aceeași stradă. Cum a ajuns celebru
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Anunțul Casei de Pensii pentru milioane de români! Cum se face cont online CNPP pentru asigurații sistemului public de pensii
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
Excelență românească la Cannes. Cristian Mungiu scrie istorie cu „Fjord”. Presa internațională vorbește despre „filmul care a zguduit Europa”
actualitate.net
image
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis pentru neplata chiriei. Afaceristul se lăuda cu încasări de 1 milion de euro
actualitate.net
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
click.ro
image
Detalii inedite din viața lui Stephen Hawking. Era privit cu îngrijorare de tatăl său în perioada studenției: „Stă prin casă fără prea multă iniţiativă”
click.ro
image
Ramona Olaru nu a uitat de unde a plecat! Ipostaza neașteptată în care s-a filmat la țară: „Mă întorc la origini”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești, 1512-1521. Frescă din Mănăstirea Curtea de Argeș
Cum a devenit Neagoe Basarab cel mai cult domnitor din istoria Țării Românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”

OK! Magazine

image
Exclusiv! Alina-Maria de Roumanie, interviu special despre familia regală, copii și cum l-a cunoscut pe Principele Nicolae

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Cum să ai o viaţă sexuală satisfăcătoare