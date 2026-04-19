Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
Trump a solicitat evaluarea unor substanțe psihedelice pentru tratarea depresiei, printre care psilocibina din ciupercile halucinogene: „Pot să primesc și eu, vă rog?”

Donald Trump a semnat un ordin prin care alocă 50 de milioane de dolari pentru cercetarea și accesul la substanțe psihedelice care ar urma să fie folosite în tratarea tulburărilor mintale, în urma unor discuții și sugestii venite inclusiv din partea controversatului prezentator Joe Rogan.

Donald Trump, aplaudat de Joe Rogan (în spatele lui). FOTO: captură videp AP

„Pot să primesc și eu, vă rog?”

Sâmbătă, 17 aprilie, Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care  a alocat 50 de milioane de dolari pentru cercetarea și extinderea accesului la două substanțe psihedelice, psilocibina și ibogaina, folosite în tratarea unor afecțiuni mintale precum depresia și anxietatea, solicitând totodată Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA) să accelereze evaluarea unor substanțe precum psilocibina și ibogaina, relatază npr.org.

Anunțul a fost făcut în Biroul Oval, unde președintele a glumit în fața celor prezenți: „Pot să primesc și eu, vă rog?”, moment primit cu râsete de audiență.

La eveniment au participat secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane Robert F. Kennedy Jr., dr. Mehmet Oz, administrator al Centers for Medicare and Medicaid Services, fostul pușcaș marin Marcus Luttrell, dar și prezentatorul de podcast Joe Rogan.

Joe Rogan, principalul artizat al proiectuluui

Potrivit presei din SUA, Joe Rogan i-ar fi trimis președintelui, la începutul lunii aprilie, un mesaj în care prezenta date privind eficiența ibogainei în tratarea dependenței de opioide. Trump ar fi reacționat imediat, răspunzând: „Sună grozav, vrei aprobare de la FDA? Să o facem”.

În timpul evenimentului, Joe Rogan a confirmat discuția, iar Marcus Luttrell a susținut public potențialul acestor tratamente, afirmând.

„Veți salva multe vieți prin asta. Mi-a schimbat viața în bine”, i s-a adresat el lui Donald Trump.

Vă reamintim că Joe Rogan este una dintre cele mai influente personalități media din lume la ora actuală, fiind cunoscut în special pentru podcastul său care a schimbat regulile comunicării digitale, şi, deopotrivă, una dintre cele mai controversate figuri din spațiul public american.

Deși are o bază de fani uriașă, el este criticat frecvent pentru opiniile sale uneori duse la extrem și pentru platforma pe care o oferă unor invitați radicali.

Sănătatea mintală, o problemă naţională în SUA

Ordinul semnat de Donald Trump prevede direcționarea fondurilor federale către programe de cercetare privind ibogaina, accelerarea procedurilor de evaluare la FDA pentru ibogaină și psilocibină și deschiderea accesului controlat pentru pacienți eligibili, în special veterani, sub supraveghere medicală.

Autoritățile americane pregătesc emiterea unor vouchere de prioritate națională pentru trei substanțe psihedelice, un mecanism care ar putea reduce semnificativ timpul de evaluare, fiind folosit pentru prima dată în acest domeniu.

Măsura este justificată de administrație printr-o criză tot mai accentuată de sănătate mintală.

Ordinul notează că peste 14 milioane de adulți americani suferă de o boală mintală gravă, definită ca o tulburare mentală, comportamentală sau emoțională diagnosticabilă, în timp ce aproximativ 8 milioane urmează tratament medicamentos.

În sprijinul deciziei sunt invocate și studii clinice recente, inclusiv cercetări asupra utilizării psihedelicelor la militari activi și veterani cu stres posttraumatic, Departamentul pentru Afaceri ale Veteranilor fiind implicat în mai multe proiecte în state precum New York, California și Oregon.

Interesul științific pentru aceste substanțe nu este nou: în anii 1950 au existat cercetări care sugerau beneficii unor substanţe precum LSD în tratarea dependențelor și a unor tulburări psihiatrice, însă acestea au fost întrerupte în anii 1960, pe fondul utilizării recreaționale a psihodelicelor pe scară largă.

În ultimii ani, studiile au fost reluate, iar un raport publicat în 2025 în Journal of the American Medical Association arată că o singură doză de LSD ar putea reduce simptomele de anxietate și depresie timp de mai multe luni.

În prezent, psilocibina și ibogaina sunt încadrate de autoritățile americane în categoria I, ceea ce înseamnă că sunt considerate substanțe fără utilizare medicală acceptată și cu potențial ridicat de abuz.

Psilocibina este compusul activ din așa-numitele „ciuperci magice”, iar ibogaina provine din planta africană iboga, fiind folosită experimental în tratarea dependențelor.

