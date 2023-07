Australia este prima țară care permite ca pacienților cu depresie sau stres post traumatic să li se prescrie psihedelice

Australia acum prima țară care permite psihiatrilor să prescrie anumite substanțe psihedelice pacienților cu depresie sau tulburare de stres post-traumatic.

Începând de sâmbătă, medicii australieni pot prescrie doze de MDMA, cunoscut și sub numele de ecstasy, pentru PTSD (tulburare de stres post-traumatic). Psilocibina, ingredientul psihoactiv din ciupercile psihedelice, poate fi administrat persoanelor care suferă de depresie greu de tratat, scrie The Associated Press.

Țara a pus cele două medicamente pe lista medicamentelor aprobate de Administrația Bunurilor Terapeutice.

Oamenii de știință din Australia au fost surprinși de această mișcare, care a fost anunțată în februarie, dar a intrat în vigoare la 1 iulie. Un om de știință a spus că pune Australia "în fruntea cercetării în acest domeniu".

Chris Langmead, director adjunct al Centrului de Descoperire a Neuromedicamentelor de la Institutul Monash de Științe Farmaceutice, a declarat că au existat foarte puține progrese în tratamentul problemelor persistente de sănătate mintală în ultimii 50 de ani.

Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente a desemnat psilocibina ca o "terapie revoluționară" în 2018, o etichetă concepută pentru a accelera dezvoltarea și revizuirea medicamentelor pentru tratarea unei afecțiuni grave. Cercetătorii psihedelici au beneficiat de subvenții federale, inclusiv Johns Hopkins, iar FDA a lansat un proiect de îndrumare la sfârșitul lunii trecute pentru cercetătorii care proiectează studii clinice care testează medicamentele psihedelice ca tratamente potențiale pentru o varietate de afecțiuni medicale.

Cu toate acestea, Asociația Americană de Psihiatrie nu a aprobat utilizarea psihedelicelor în tratament, menționând că FDA nu a oferit încă o determinare finală.

Și experții medicali din S.U.A. și din alte părți, inclusiv Australia, au avertizat că sunt necesare mai multe cercetări privind eficacitatea medicamentelor și amploarea riscurilor psihedelicelor, care pot provoca halucinații.

"Există îngrijorări că dovezile rămân inadecvate și trecerea la serviciul clinic este prematură; clinicienii incompetenți sau slab echipați ar putea inunda spațiul; că tratamentul va fi inaccesibil pentru majoritatea; că supravegherea formală a instruirii, tratamentului și rezultatelor pacienților va fi minimă sau prost informată", a declarat Dr. Paul Liknaitzky, șeful Laboratorului Psihedelic Clinic al Universității Monash.

În plus, medicamentele vor fi scumpe în Australia – aproximativ 10.000 de dolari (aproximativ 6.600 de dolari americani) per pacient pentru tratament.

Litnaitzky a spus că oportunitatea pentru australieni de a accesa medicamentele pentru anumite condiții este unică.

"Există entuziasm cu privire la progresul politicii privind drogurile", a spus el, "... despre perspectiva de a putea oferi pacienților un tratament mai adecvat și adaptat, fără constrângerile impuse de studiile clinice și protocoalele rigide."