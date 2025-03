Trump a explicat ce trebuie sa facă Zelenski pentru a reîncepe negocierile cu SUA. „Vreau ca toți acești tineri să nu mai moară”

Președintele Donald Trump a declarat luni că, pentru a reîncepe negocierile cu Ucraina, președintele Volodimir Zelenski trebuie să arate mai multă gratitudine, întrucât SUA a oferit un sprijin financiar mult mai mare decât Europa.

„Cred că trebuie să vedem mai multe gratitudine, le-am dat mult mai mult decât Europa, iar Europa trebuia să dea mai mult decât noi. Nu pot să spun decât că au fost mai deștepți decât Biden, pentru că Biden doar le-a dat banii. Dacă ei ne-au dat un dolar, ei trebuiau să dea tot un dolar, dar noi le-am dat 350 de miliarde, ei [europenii] probabil 100. Ei și-i iau înapoi pentru că au fost dați sub formă de împrumut.

E bine pentru ei, pentru că acum vom fi în țara lor și vom obține metalele rale. Acestea fiind spuse, vreau ca toți acești tineri să nu mai moară, pentru că mii mor în fiecare săptămână. Cel puțin 2.700 au murit, toți tineri, din Ucraina și Rusia.

Vreau ca acest lucru să se oprească, banii sunt una, dar morțile sunt îngrozitoare”, a declarat Trump.

De asemenea, președintele a mai subliniat că acordul cu Ucraina privind mineralele este o „afacere foarte bună”, deoarece SUA pot recupera banii dați Ucrainei, „și încă ceva în plus”.

„Cred că este o afacere foarte bună pentru noi, pentru că Biden a dat 350 de miliarde unei țări, pentru a lupta, și pentru a încerca să facă lucruri. Nu am primit nimic, doar i-am dat.

Puteam să reconstruim întreaga armată marină cu acești bani. Tot ce putem face este să ne recuperăm banii și încă ceva în plus. Pentru această afacere cu aceste cipuri, avem nevoie de metale rare”, a mai afirmat republicanul.

Întrebat dacă ia în calcul anularea ajutorului militar pentru Ucraina, Trump a declarat că războiul nu ar fi trebuit să aibă loc de la început.

„E o chestiune care nu ar fi trebui să se întâmple. Nu s-a întâmplat cât am fost eu președinte. Nici 7 octombrie nu s-ar fi întâmplat, nici inflația și nici dezastrul din Afganistan. Toate aceste lucruri s-au întâmplat, ne aflăm în această situație și vreau ca lucrurile să se termine imediat”

Președintele Zelenski a declarat astăzi la AP că războiul va continua multă vreme, și sper să nu aibă dreptate.

O să încheiem acorduri cu toată lumea, inclusiv cu Europa. Majoritatea îmi sunt prieteni. Am patru președinți și cinci premieri care m-au sunat în ultimele zile să rezolvăm situația. Vorbesc de bani, dar banii sunt mai puțini importanți decât morțile, vorbim de mii de morți în fiecare săptămână. Ucraina începe să nu mai aibă tineri, acum încep să fie recrutați oameni mai în vârstă, și vrem să punem capăt morților”, a mai afirmat Trump.

Nu în ultimul rând, președintele SUA a mai subliniat că trebuie încheiat un acord rapid, dar și faptul că, atunci când acesta se afla la președinția SUA, Rusia nu a atacat niciun teritoriu.

„Trebuie să fie un acord cu Rusia și unul cu Ucraina. Trebuie să ai consimțământul națiunilor europene, dar și al nostru. Cred că trebuie să fim în aceeași cameră și să încheiăm un acord, unul rapid. Probabil că cineva n-ar vrea să semneze acest acord, și atunci persoana respectivă nu va fi prezentă prea mult timp și nu va mai fi ascultată.

Cred că Rusia vrea să încheie un acord, cred că poporul ucrainean vrea acest cord, pentru că ei au suferit cel mai mult. Sub președintele Bush, Rusia a obținut Georgia, sub Obama au obținut Crimea, sub Trump nu au obținut nimic, iar sub Biden au încercat să obțină totul. Dacă nu aș fi intervenit, ar fi obținut totul.

Le-am dat rachete anti-tanc, sancțiuni Rusiei, deci Putin este cel care vă va spune că nu a fost bine pentru ei. Eu nu am dat Rusiei nimic, cu excepția sancțiunilor și javelinului. Biden le-a dat hârtii”, a mai declarat acesta.

Tot luni, Trump a anunțat că TSMC, un gigant taiwanez în domeniul cipurilor, va investi 100 de miliarde de dolari în fabrici de producție în SUA. „Pentru această afacere avem nevoie de metale rare”, din Ucraina, a spus președintele american.