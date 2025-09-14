Trei miliarde de dolari pentru rețeta tinereții. Pariul lui Jeff Bezos

Un startup fondat acum trei ani promite să rescrie limitele biologiei și să atace cel mai vechi dușman al omului – îmbătrânirea. Numele lui: Altos Labs. Finanțat cu 3 miliarde de dolari, între investitori fiind menționat și Jeff Bezos, compania a adunat în jurul ei laureați Nobel și pionieri ai medicinei regenerative. Obiectivul? Să redea celulelor corpului uman „tinerețea pierdută” și odată cu ea rezistența la boli și traumatisme.

Primele rezultate nu mai apar doar în comunicate spectaculoase, ci în reviste științifice cu factor de impact. În ele se conturează un viitor în care organismul ar putea fi „reprogramat” la nivel celular, astfel încât ADN-ul să rămână tânăr. Inteligența artificială completează tabloul, oferind, după cum spun autorii, „o cale de scăpare din fața îmbătrânirii”.

„Factorii Yamanaka” – cheia reîntineririi

Numele lui Shinya Yamanaka, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, e deja legat de această revoluție. În urmă cu două decenii, el a demonstrat că celulele pielii pot fi readuse într-o stare asemănătoare celor embrionare, capabile să se transforme în orice țesut. Descoperirea a purtat numele de „factori Yamanaka”.

Pe această bază, biologul Juan Carlos Izpisua Belmonte, acum la Altos, a mers mai departe: a aplicat tehnica pe șoareci și a obținut semne clare de întinerire. Un fel de „elixir al vieții”, dar cu riscuri uriașe – prea multă reprogramare ducea la apariția tumorilor.

Aici intervine cercetarea condusă de profesorul Wolf Reik în Marea Britanie. Echipa sa încearcă să descifreze „ceasul transcripțional” al celulelor – mecanismul care dictează ce gene se activează și când. Dacă acest ceas poate fi controlat, terapia ar putea întineri celulele fără pericolul cancerului, scrie The Times.

Bătălia cu „deriva mezodermală”

Îmbătrânirea nu înseamnă doar riduri. O problemă majoră este „deriva mezodermală”: celulele își pierd treptat funcția și încep să se comporte ca niște „reparatori universali”. Rezultatul? Inflamații cronice, fibroză, scăderea eficienței organelor.

Belmonte estimează că, dacă aceste procese ar putea fi oprite, viața umană s-ar putea prelungi cu zeci de ani. Într-un articol recent în revista Cell, echipa sa arată că prin dezactivarea unor gene precise, celulele își recapătă disciplina și „tinerețea funcțională”.

Hărțile digitale ale tinereții

La Altos lucrează și Tore Graepel, cunoscut pentru contribuția la programul AlphaGo. Rolul lui: să construiască modele computaționale ale îmbătrânirii.

Imaginați-vă celulele corpului ca pe un peisaj de dealuri și văi. Tinerețea înseamnă celule aflate sus, pe culmi, flexibile și pline de opțiuni. Cu timpul, ele alunecă în văi, mai stabile, dar mai puțin adaptabile. Îmbătrânirea este, de fapt, acest proces lent de „alunecare în vale”.

Graepel și echipa lui vor să găsească hărțile care arată cum să scoți celulele din aceste văi și să le aduci înapoi pe culmi. Un fel de „recălire celulară”, inspirată din metalurgie. Dacă va reuși, medicii ar putea avea într-o zi busola care să le spună unde se află fiecare celulă și cum să o readucă la tinerețe.