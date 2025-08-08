Tânără afaceristă, găsită mortă în condiții misterioase pe o barcă de lux

O femeie de 33 de ani, designer de succes, a fost descoperită fără viață pe o barcă dintr-un club exclusiv de iahting din Hamptons, iar poliția investighează circumstanțele neelucidate ale decesului.

Martha Nolan-O’Slatarra, designer originar din Irlanda, a fost găsită marți pe o barcă ancorată în cadrul elegantului Montauk Yacht Club, în apropiere de New York, relatează New York Post. Poliția din comitatul Suffolk a confirmat că investighează moartea sa misterioasă.

Trupul tinerei nu prezenta urme vizibile de violență, însă anchetatorii nu exclud o posibilă infracțiune. Până în prezent, nu a fost făcută nicio arestare.

Durerea unei mame

Mama victimei, Elma Nolan, a mărturisit că vestea a lovit-o ca un fulger. „Nu știu ce s-a întâmplat cu fiica mea”, a declarat aceasta pentru Irish Independent. „Mă simt amorțită și în stare de șoc. Fiica mea mai mică, Jacqui, a venit la mine marți seara și plângea și tremura. Mi-a spus: «Am vești teribile. Martha a murit»”.

Elma Nolan a povestit că fiica ei plănuia să o viziteze în curând, în Carlow, Irlanda. „Voia să știe dacă voi fi acasă să o iau de la gară. A fost un apel foarte scurt, pentru că era foarte ocupată. Dar acesta a fost ultimul nostru contact”, a spus, cu lacrimi în ochi, mama îndurerată.

De la un orășel irlandez, la cercurile selecte din New York

Martha Nolan-O’Slatarra s-a născut în Carlow, la aproximativ 100 de kilometri de Dublin. A studiat administrarea afacerilor la University College Dublin, iar în 2014 a absolvit un master în marketing digital la prestigioasa UCD Michael Smurfit Graduate School of Business.

„Întotdeauna am știut că vreau să am succes, că sunt motivată de bani, de afaceri și că moda este o industrie dificilă și va fi un drum lent”, declara ea în trecut pentru Independent.

La 26 de ani era deja vicepreședinte pentru relații cu clienții într-o agenție de marketing din Irlanda, dar nu era pe deplin mulțumită de cariera sa. În 2018, s-a mutat la New York, stabilindu-se în Upper East Side și semnându-și proiectele profesionale cu numele simplificat „Martha Nolan”.

De la ospătăriță în Soho, la branduri de succes

O fostă colegă a povestit că, la început, Martha lucra ca ospătăriță în Soho, dar își construia în paralel o rețea de contacte și o carieră în evenimente. „Era întreprinzătoare și lucra mereu la ceva. Îi cunoștea pe toți și toată lumea o cunoștea”, a spus aceasta.

În 2021, Martha a lansat brandul de costume de baie East x East și compania de accesorii Duper. „Simt că nu voi mai putea lucra pentru nimeni niciodată. Sunt bună la construirea de branduri, de aceea oamenii vin la mine. Dacă ai o idee, o pot pune în practică. Am atât de multe resurse pe care mă pot baza pentru a lansa și a dezvolta branduri”, declara ea în același interviu.

Succesul a ajutat-o să îmbine afacerile cu viața socială, petrecând verile în Hamptons, unde se intersecta cu elita financiară și artistică. Luna trecută, a organizat un spectacol la exclusivistul spa și resort Gurney's din Montauk.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a afla ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața sa.