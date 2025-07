Investigatorul paranormal Dan Rivera, în vârstă de 54 de ani, a fost găsit fără viață într-o cameră de hotel din Gettysburg, Pennsylvania, în timp ce participa la un turneu dedicat fenomenelor paranormale.

Autoritățile din Pennsylvania au oferit noi informații despre un celebru vânător de fantome găsit mort în data de 13 iulie într-un hotel din Gettysburg, în timpul turneului „Devils on the Run”. Rivera, în vârstă de 54 de ani, era investigator principal în cadrul New England Society for Psychic Research (NESPR), organizație cunoscută pentru legătura sa cu Ed și Lorraine Warren, celebrii demonologi care au inspirat seria de filme „The Conjuring”.

Potrivit raportului publicat miercuri, 16 iulie, de Poliția Statului Pennsylvania, „membrii postului PSP Gettysburg au fost chemați la un hotel din Straban Township, comitatul Adams, în urma unui apel privind o persoană decedată. Cadavrul a fost descoperit în camera de hotel de către angajați”.

„Nu s-au observat elemente suspecte sau neobișnuite la fața locului”, au precizat oficialii. Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma autopsiei.

Se simțea rău înainte de tragedie

Francis Dutrow, medic legist al comitatului Adams, a declarat pentru People că Rivera s-a simțit rău în dimineața acelei zile și a anunțat colegii că se retrage în cameră. Nu este clar ce anume l-a afectat, iar detalii suplimentare sunt așteptate după efectuarea autopsiei.

Potrivit Evening Sun, echipajele de urgență au răspuns unui apel la același hotel din Gettysburg, unde unui bărbat de vârsta lui Rivera i s-a administrat manevra de resuscitare (CPR).

Turneul cu Annabelle și povestea păpușii „demonizate”

În momentul morții, Rivera participa la turneul dedicat păpușii Annabelle, considerată de NESPR „posedată demonic”. Păpușa este, de fapt, o versiune Raggedy Ann, și nu seamănă cu imaginea din filmele horror. Potrivit organizației, păpușa a fost oferită în 1968 unei asistente medicale, care a observat împreună cu colega sa manifestări bizare.

„Cele două colege au apelat la o medium, care le-a spus că păpușa este locuită de spiritul unei fetițe pe nume Annabelle”, a explicat societatea. „Au încercat să o accepte și să o liniștească, dar au primit în schimb violență și răutate.”

Ed și Lorraine Warren au fost chemați și au stabilit că păpușa este posedată. Aceștia au dus-o din casa femeilor și au închis-o într-o cutie de sticlă, pentru a „ține spiritul malefic sub control”.

Povestea păpușii Annabelle și a investigațiilor Warren a stat la baza francizei cinematografice „The Conjuring”.

Un om dedicat pasiunii sale

Dan Rivera era cunoscut nu doar pentru activitatea sa în cadrul NESPR, ci și pentru rolul de producător consultant al emisiunii „28 Days Haunted”, difuzată pe Netflix, potrivit IMDb. De asemenea, a contribuit la crearea de clipuri video pe TikTok care a atras atenția publicului asupra turneului cu Annabelle.

Potrivit biografiei sale de pe site-ul NESPR, Rivera a fost pasionat de fenomenele paranormale încă din copilărie, după ce a fost martor la evenimente inexplicabile în propria casă. A fost crescut în Bridgeport, Connecticut, și a servit ulterior în armata americană. Era, de asemenea, descris drept un „expert în ritualurile religiei Santeria”.

Reacția societății NESPR

Moartea sa a fost confirmată inițial printr-o postare pe rețelele sociale de către NESPR, care a transmis și un comunicat oficial pentru People în data de 15 iulie: „New England Society for Psychic Research este devastată de pierderea lui Dan și încă încearcă să accepte acest gol profund. Dan a fost nu doar un membru esențial al echipei noastre timp de peste un deceniu, ci și un prieten loial, plin de compasiune și devotament.”

„Integritatea, creativitatea și generozitatea lui l-au definit. Pasiunea lui pentru paranormal era motivată de dorința sinceră de a educa, ajuta și conecta oameni, fie prin rețelele sociale, conferințe sau investigații făcute împreună cu familii aflate în căutarea păcii.”

Organizația a mai subliniat că, „dincolo de interesul public pe care l-a stârnit, Dan a fost un tată, un soț devotat și un prieten fidel. Le cerem tuturor să respecte intimitatea familiei sale în aceste momente de doliu profund.”

NESPR a anunțat că va continua evenimentele planificate pentru restul anului, afirmând: „Credem cu tărie că Dan și-ar fi dorit ca munca noastră să continue, să aducem oamenii împreună, să împărtășim cunoștințe și să onorăm memoria lui Ed și Lorraine Warren. Vom purta spiritul lui Dan în tot ceea ce facem.”

Turneul continuă

Evenimentul „Devils on the Run”, care l-a adus pe Rivera la Gettysburg, a fost organizat de Ghostly Images of Gettysburg la Soldiers National Orphanage. Potrivit Evening Sun, turneul va continua cu ultimele opriri în luna septembrie.