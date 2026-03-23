Sute de CV-uri trimise fără rezultat. Povestea unei foste directoare care se luptă cu o piață a muncii tot mai dură

O femeie de 40 de ani din SUA, fost manager într-o companie de top, a ajuns să trimită peste 500 de CV-uri fără să reușească să obțină un loc de muncă stabil, în ciuda experienței sale profesionale.

Fosta vicepreședintă din cadrul Morgan Stanley a povestit într-un interviu pentru Business Insider cum concedierea din martie 2025 i-a schimbat complet viața.

Femeia spune că decizia de concediere a venit brusc, în timpul unei întâlniri aparent obișnuite, la care participa și un reprezentant al departamentului de resurse umane.

În cele 11 luni care au urmat, aceasta a aplicat la sute de joburi, în special în companii mari. Deși și-a optimizat CV-ul și profilul profesional pentru sistemele automate de recrutare și a urmărit atent fiecare aplicație, rezultatele au fost minime.

„Ajung până în etapele finale, dar ceva se schimbă în ultimul moment”, a explicat ea.

Impact financiar sever și apel la donații

Lipsa unui venit stabil a afectat puternic familia ei, ea fiind persoana cu principala sursă de venit. Pentru a face față cheltuielilor, a fost nevoită să apeleze la economii, fonduri de pensie și ajutoare de șomaj.

Cea mai mare problemă a devenit plata ratei la casă, pe care a descris-o drept „un coșmar”. Situația s-a agravat după o avarie la locuință, care a generat costuri de reparații de mii de dolari și a lăsat familia temporar fără apă caldă.

În lipsa altor soluții, aceasta a lansat o campanie de strângere de fonduri pe GoFundMe, distribuită inclusiv pe LinkedIn. Campania a adus însă doar câteva sute de dolari.

O piață a muncii „imposibilă”

Abia în ianuarie 2026, după luni de încercări, femeia din America a reușit să obțină un contract temporar full-time, care i-a permis să acopere o parte din cheltuieli urgente. Cu toate acestea, continuă să caute un job stabil.

Ea descrie piața muncii ca fiind extrem de competitivă, unde companiile caută „candidați perfecți” și preferă uneori să lase posturile neocupate.

„Încă aplic și sper să se rezolve ceva. În acest moment, am nevoie doar de o singură oportunitate”, a spus aceasta.

Cum arată intrarea pe piața muncii pentru mulți tineri din România

România se confruntă cu una dintre cele mai mari rate ale șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană. Deși șomajul total este aproape de media UE, aproape trei din zece tineri sub 25 de ani nu au un loc de muncă, potrivit datelor Eurostat. În acest context, Guvernul a introdus o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii care se angajează pentru prima dată, măsură menită să faciliteze intrarea lor pe piața muncii.

„România are una dintre cele mai mari poveri fiscale pe salariile mici și medii din Europa. În loc să luăm bani din taxe pentru a-i da înapoi sub formă de subvenții birocratice anumitor firme, o soluție mult mai corectă ar fi scăderea impozitării muncii pentru toți angajații la început de drum, indiferent de companie.

Încurajarea companiilor să ofere internshipuri plătite pe timpul facultății, prin oferirea unor deduceri fiscale clare ar putea fi o altă soluție optimă. Astfel, tranziția de pe băncile școlii la birou se face treptat, organic, pe baza competenței, nu a unei injecții de capital de la stat”, explică pentru „Adevărul” analistul economic Adrian Negrescu.