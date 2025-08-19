Suma uriașă cheltuită de Zuckerberg pentru securitatea sa: alocă mai mult decât CEO-urile a 10 companii tech

Potrivit unei analize Financial Times, Mark Zuckerberg, fondatorul Meta, investește în securitatea sa mai mult decât directorii generali a 10 companii din domeniul tehnologiei.

Companii precum Alphabet, Amazon, Nvidia și Palantir și-au crescut bugetele pentru securitate cu peste 10% față de anul precedent, din cauza amenințărilor sporite și a unui mediu de securitate tot mai dificil pentru liderii de afaceri cu expunere publică.

Alocarea Meta pentru securitatea lui Zuckerberg a ajuns la peste 27 de milioane de dolari în 2024, față de 24 de milioane în anul precedent, scrie Fortune.

Aceasta depășește masiv suma cheltuită de colegii săi: în 2024, Nvidia a cheltuit 3,5 milioane de dolari pentru protecția CEO-ului Jensen Huang, o creștere față de 2,2 milioane anul precedent. Amazon a alocat 1,1 milioane de dolari pentru CEO-ul Andy Jassy, iar fostul CEO Jeff Bezos primește în continuare 1,6 milioane anual pentru securitatea sa personală. Apple a cheltuit 1,4 milioane pentru protecția lui Tim Cook în 2024, mai puțin decât cei 2,4 milioane din 2023.

Cheltuielile Alphabet pentru Sundar Pichai au ajuns la 6,8 milioane, conform datelor publice, iar Tesla a declarat că a cheltuit doar 500.000 de dolari pentru protecția lui Elon Musk, deși experții subliniază că această sumă reprezintă doar o mică parte din cheltuielile reale, având în vedere că Musk deține propriile firme de securitate, cum ar fi Foundation Security.

Potrivit sursei citate, securitatea acoperă reședințele lui Zuckerberg, familia și deplasările sale, dat fiind că Zuckerberg este sinonim cu Meta, fost Facebook. În calitate de CEO și cofondator, deține și putere majoritară de vot.

Securitatea în Silicon Valley este, adesea, gestionată de firme private, multe dintre ele având personal format din foști angajați ai forțelor de ordine sau militari.

Serviciile lor includ evaluarea riscurilor, monitorizarea informațiilor, securitatea reședințelor cu elemente de protecție (de exemplu, panouri blindate la Amazon), echipe de protecție 24/7, transport securizat, securitate cibernetică, măsuri anti-hărțuire, precum și pregătire pentru tentative de asasinat, răpire și amenințări digitale, cum ar fi deepfake-uri.