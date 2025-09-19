SUA, schimbare radicală în politica sa față de Taiwan. Donald Trump a refuzat să aprobe un ajutor militar de 400 de milioane de dolari

Președintele american Donald Trump a refuzat să aprobe un ajutor militar în valoare de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan, în paralel cu negocierile comerciale cu Beijingul.

Această decizie ar marca o schimbare semnificativă în politica SUA față de insulă, dar nu este încă definitivă, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Washington Post, potrivit Agerpres.

Statele Unite au încetat să mai recunoască diplomatic Taiwanul în favoarea Chinei în 1970, dar sunt principalul furnizor de arme al insulei democratice. La rândul său, Beijingul consideră Taiwanul una dintre provinciile sale şi nu a exclus utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra acesteia.

Trump urmează să discute vineri cu omologul său chinez Xi Jinping, pentru a doua lor conversaţie telefonică de la revenirea republicanului la Casa Albă. Cele doua părți încearcă să ajungă la un compromis privind taxele vamale şi un acord privind rețeaua de socializare TikTok.

În timpul administraţiei Joe Biden, predecesorul lui Trump, Washingtonul a aprobat un ajutor militar în valoare de peste două miliarde de dolari pentru Taiwan.

Însă Trump „nu susține trimiterea de arme fără compensații financiare, o preferință exprimată şi în cazul Ucrainei”, notează Washington Post.

Oficiali în domeniul apărării americani şi taiwanezi s-au întâlnit în august la Anchorage, în Alaska, relatează Washington Post.

Potrivit ziarului, ei au discutat despre un acord privind armele „care ar putea totaliza câteva miliarde de dolari”, inclusiv drone, rachete și senzori pentru monitorizarea coastei insulei.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie, Taipeiul și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu trăinicia relației sale cu Statele Unite și cu hotărârea Washingtonului de a apăra insula în cazul unui atac din partea Chinei.

În timpul unei vizite în Taiwan la sfârșitul lunii august, preşedintele Comisiei pentru Forţele Armate a Senatului SUA a declarat că este hotărât ca Statele Unite şi Taiwanul să rămână „cei mai buni prieteni”.

Confruntat cu o presiune militară crescândă din partea Chinei în ultimii ani, Taiwanul şi-a mărit cheltuielile pentru apărare, iar Statele Unite fac presiuni asupra insulei să îşi intensifice eforturile în acest sens. Ministerul Apărării din Taiwan intenționează să ceară un buget excepțional de până la 28 de miliarde de euro, o sumă record.